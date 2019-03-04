Amedspor’dan ‘kesici alet’ açıklaması

Amedspor Kulübü Başkanı Ali Karakaş, Sakaryaspor karşılaşması ile ilgili yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. "Sakaryaspor maçının ardında rakip takım sporcu ve yayıncı kuruluşunun sporcularımız hakkında medyada asılsız haberleri üzerine açıklama yapmamız gerekli olmuştur" diyen Karakaş, "Bilindiği üzere dün oynadığımız Sakaryaspor maçında Sakaryaspor oyuncusu Dilaver Güçlü'nün özellikle İstiklal Marşı okunurken yaptığı hareket sporcu ve taraftarlarımızı tahrik etmiştir. Adı geçen sporcu bununla kalmayıp attığı golden sonra yedek kulübemize giderek yine yaptığı el kol hareketlerine devam etti. Adeta sporcu ve taraftarlarımızı planlı bir şekilde tahrik etmek isteyen bu sporcu maç süresince bu hareketlerine devam etmiştir" dedi.
© AA / Şükrü Gündüz
‘SPORCUMUZUN ELİNDE DELİCİ VE KESİCİ ALET YOK'
‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'
Karakaş İstiklal Marşı okunduğu sırada sporcularının ıslık çaldığı iddialarına cevap veren Karakaş, "Sporcularımızı ve kulübümüzü kesici alet yalanı ile hedef haline getirenler başka bir yalanla taraftarlarımızın ve sporcularımızın İstiklal Marşı'nı ıslıkladığı yalanını da ortaya atmışlardır. İstiklal Marşı okunurken onlarca kişi tarafından çekilen görüntüler elimizde mevcuttur. Birçoğu ise sosyal medyada yayınlanmış durumdadır. Bu algı operasyonu kesinlikle gerçeği yansıtmamakla birlikte ve kulübümüzü hedef haline getirme amacını taşımaktadır. Yaptığı hareketler ile maçın gergin geçmesine neden olan Dilaver Güçlü hakkında federasyona suç duyurusunda bulunacağız. Spor sahalarında toplumu ayrıştıracak kin ve nefretin oluşumuna yol açan bu davranışları kınıyor, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini diliyoruz" şeklinde konuştu.
© AA / Serhat Zafer
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