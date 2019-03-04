DSG, 283 IŞİD'liyi serbest bıraktı

DSG, 283 IŞİD tutuklusunu herhangi bir çatışmada yer almadıkları gerekçesiyle serbest bıraktı.

DSG'den yapılan açıklamada serbest kalan kişilerin ‘ellerinde Suriyeli kanı olmadığı' belirtilirken "Yollarını kaybetmişler. Suriye toplumunun geleneklerini ve hukuku ihlal etmişler, bazıları kandırılmış ama onlar hâla bizim Suriyeli çocuklarımız" denildi. Açıklamada serbest bırakmanın bir "işbirliği, kardeşlik ve merhamet" jesti olduğu belirtildi.

Sputnik'e konuşan PYD'nin tek taraflı ilan ettiği ancak henüz kimsenin tanımadığı Cezire Kantonu'nun Yasama Meclisi Eş Başkanı Hakem Xalo, IŞİD ile bağlantılı 283 kişinin serbest bırakıldığını belirterek, şöyle konuştu:

‘DOĞRUDAN IŞİD ÜYESİ DEĞİLLERDİR’

© REUTERS / Rodi Said DSG, 800'den fazla IŞİD militanını esir aldı

"Haseke, Rakka ve diğer cezaevlerinde tutuklu olan 283 kişiyi serbest bıraktık. Bu bırakılan kişiler IŞİD ile bağlantılı ve IŞİD'e yardım yataklık eden kişilerdir. Elleri Suriye kanına bulaşmamıştır. Hepsi Suriyelidir. IŞİD bunların bölgelerini işgal edince IŞİD'e destek vermişler. Lojistik ve maddi destek vermişler. IŞİD bölgelerinde bitince suçları ortaya çıktı ve DSG güçleri tarafından tutuklandılar. Bölgedeki kanaat önderleri ile aşiret liderleri bu kişilerin serbest bırakılmasını bizden talep etti. Biz de taleplerini kabul ederek serbest bırakılmalarına karar verdik. Bırakılanlar doğrudan direk IŞİD üyesi değillerdir. Çatışmalara katılmamışlar. Eğer katılmış olsalardı serbest bırakmazdık. Biz IŞİD üyelerini asla serbest bırakmıyoruz. Bu konuda nettiz."

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise DSG'nin ilk kez IŞİD'li tutuklularını serbest bırakmadığını ancak sayının ilk kez bu kadar büyük olduğunu açıkladı.