Vatan Partisi Ankara adayı Prof. Dr. Oygür: Ankara'ya ‘devrimin başkenti' dedik, şimdi başkentimizin devrime ihtiyacı var

'100 Adımla Başkent'in 100. Yılına' sloganı ile yola çıkan Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Tülin Oygür, halka "Cesur olunuz, oyunuz üzerindeki ipotekleri kaldırınız" diye seslendi. Prof. Dr. Oygür, "Ankara'ya ‘devrimin başkenti' dedik, oysa şimdi başkentimizin devrime ihtiyacı var" diye konuştu.

Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Tülin Oygür, Sputnik'in de aralarında bulunduğu basın mensupları ile kahvaltılı sohbet toplantısında biraraya geldi.

'100 ADIMLA BAŞKENT'İN 100. YILINA'

'100 Adımla Başkent'in 100. Yılına' sloganı ile yola çıkan Prof. Dr. Oygür, 'Burası Ankara' başlığı altında hedeflerini de 100 maddede anlattı. Oygür'ün seçim bildirgesinde hedefler, "Son vereceğiz ranta, talana, israfa", "Her iş uzmanla, planla, programla", "Gözümüz, Gönlümüz, İnsanımızda", "Kararlar halkla dayanışmayla", "Kaynaklar üretime, istihdama", "Kararlılıkla gireceğiz altyapıya", "Kavuşacağız temiz suya, temiz havaya", Çağdaş, ucuz, toplu taşıma", "Doğasında özgürlük, mahallede dayanışma", "Şenlik ve bereket çaşıda, pazarda". "Üniversitelileri basacağız bağrımıza", "Yeniden itibar sanata, sanatçıya", "Turizm kalkacak ayağa", "Başkent hazır olacak 100. Yılına" başlıkları ile dile getirildi.

İKİ SİYASİ YAPI SEÇİME GİRİYOR

Türkiye'nin "ekonomiyi düzeltmek", "ülke güvenliğini sağlamak" ve "Türk halkını zinde ve bütün tutmak" gibi üç ana sorunu çözmek zorunda olduğunu belirten Prof. Dr. Tülin Oygür, bu şartlarda yerel seçime gidildiğini söyledi. Seçim sürecinin daha çok bir genel seçim havasında gittiğini kaydeden Oygür, bunun da son derece doğal olduğunu, ağır şartların bunu bir genel seçim havasına taşıdığını ifade etti.

Prof. Dr. Oygür, YSK'nın seçime girecek parti sayısını 12 olarak açıklamasına rağmen, gerçekte iki siyasi yapının seçime girdiğini söyledi. Bunlardan birinin ittifaklar oluşumu olduğunu kaydeden Oygür, şöyle devam etti:

"Bunlar da iki tanedir. Yanına MHP ve BBP'yi alan AKP'nin Cumhur İttifakı, diğeri de yanına İYİ Parti, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi organı HDP, yer yer Saadet Partisi'ni bir de sol takma isimli ne kadar oluşum varsa onları toparlamış CHP'nin Millet İttifakı. Bir de Millet İttifakı'nın safraları var onlar da DSP'deler. Onu artık bir kategoriye sokamadık şu anda. Ama o da burada bir yerlerde. Bu iki ittifakın ortak özelliği düzenin savunucusu olmaları. Bunlar ülkemizin içine sürüklendiği ağır tablonun birisi iktidarı diğeri muhalefet cephesinden sorumlularıdırlar. Seçime giden ikinci yapı ise bağımsız bir parti, halkımıza umut olacak olan Vatan Partisi."

'CESUR OLUNUZ, OYUNUZ ÜZERİNDEKİ POTEKLERİ KALDIRINIZ'

Halka "cesur olunuz, oyunuz üzerindeki ipotekleri kaldırınız" diye seslenin Prof. Dr. Tülin Oygür, Ankara'ya da büyük önem verdiklerini söyledi. Oygür, "Ankara'ya devrimin başkenti dedik, oysa şimdi başkentimizin devrime ihtiyacı var. Çünkü rant düşkünü, beton sevdalısı partilerin uzun yıllardır süren yönetimi altında Ankaramız ağır hasar almıştır. Çok kararlıyız, Ankaramızı iyileştireceğiz ve dört yıl sonra 13 Ekim 2023 gününe, başkent oluşunun 100'cü yıldönümüne esas hakkı olan niteliklerine Ankaramızı kavuşturarak bunu hazırlayacağız" diye konuştu.

'BU SEÇİMLER GERÇEKTEN BEKA SORUNUDUR FAKAT…'

Prof. Dr. Tülin Oygür, sorular üzerine Cumhur İttifakı'nın yerel seçimleri 'beka sorunu' olarak nitelendirmesini de değerlendirdi. Oygür, şunları söyledi:

"Bu seçimler gerçekten beka sorunudur. Fakat Cumhur İttifakı'nın ifade ettiği biçimde değil. Yani doğrudur, bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya, güçsüzleştirmeye gerçekten gelecekte hiç arzulamadığımız vahim durumlara sürükleyecek emperyal güçlerin hizmetinde bir takım yapılarla bazı partilerin biraraya gelmesi vs, bunlar ağır sorunlardır, bu bir gerçek. Cumhur İttifakı'nın burada söylediği doğrudur ama şu anda Türkiye'nin bir büyük sorunu da ekonomidir. Ekonomik yöndendir aslında bu yerel seçimler bir beka sorunudur. Cumhur İttifakı bundan hiç bahsetmiyor. Beka sorunu olduğunu söylüyor, CHP'nin HDP ile kol kola girişinde konuyu bırakıyor, halbuki bu bir yarımdır. Türkiye, mutlak suretle ekonomide düzeltmek zorunda."

'BELEDİYELERİN PARASI OLMADIĞI YALAN'

Prof. Dr. Tülin Oygür, bir soru üzerine de 100 maddelik hedeflerini yerine getirmek için gerekli kaynağın olduğunu da söyledi. Oygür, "Ankara'nın 14 milyar liralık bütçesi var. Hiç de azımsanacak bir rakam değil bu. Kaldı ki israfı rantı önlediğinizde elinize çok büyük bir kaynak geçirmiş oluyorsunuz. Belediyelerin parası olmadığı yalan, kadrosu olmadığı da yalan" dedi.