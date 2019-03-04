Kayıt
14:53 04 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Tülin Oygür

    Vatan Partisi Ankara adayı Prof. Dr. Oygür: Ankara'ya ‘devrimin başkenti' dedik, şimdi başkentimizin devrime ihtiyacı var

    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (441)
    0 0 0

    '100 Adımla Başkent'in 100. Yılına' sloganı ile yola çıkan Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Tülin Oygür, halka "Cesur olunuz, oyunuz üzerindeki ipotekleri kaldırınız" diye seslendi. Prof. Dr. Oygür, "Ankara'ya ‘devrimin başkenti' dedik, oysa şimdi başkentimizin devrime ihtiyacı var" diye konuştu.

    İlker Yücel
    © Fotoğraf :
    Vatan Partisi İstanbul Adayı Yücel: CHP 'açılıma' heveslenmesin
    Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Tülin Oygür, Sputnik'in de aralarında bulunduğu basın mensupları ile kahvaltılı sohbet toplantısında biraraya geldi.

    '100 ADIMLA BAŞKENT'İN 100. YILINA'

    '100 Adımla Başkent'in 100. Yılına' sloganı ile yola çıkan Prof. Dr. Oygür, 'Burası Ankara' başlığı altında hedeflerini de 100 maddede anlattı. Oygür'ün seçim bildirgesinde hedefler, "Son vereceğiz ranta, talana, israfa", "Her iş uzmanla, planla, programla", "Gözümüz, Gönlümüz, İnsanımızda", "Kararlar halkla dayanışmayla", "Kaynaklar üretime, istihdama", "Kararlılıkla gireceğiz altyapıya", "Kavuşacağız temiz suya, temiz havaya", Çağdaş, ucuz, toplu taşıma", "Doğasında özgürlük, mahallede dayanışma", "Şenlik ve bereket çaşıda, pazarda". "Üniversitelileri basacağız bağrımıza", "Yeniden itibar sanata, sanatçıya", "Turizm kalkacak ayağa", "Başkent hazır olacak 100. Yılına" başlıkları ile dile getirildi.

    İKİ SİYASİ YAPI SEÇİME GİRİYOR

    İlker Yücel
    Vatan Partisi
    Yücel: HDP kapatılmalı, tek seçenek Vatan Partisi
    Türkiye'nin "ekonomiyi düzeltmek", "ülke güvenliğini sağlamak" ve "Türk halkını zinde ve bütün tutmak" gibi üç ana sorunu çözmek zorunda olduğunu belirten Prof. Dr. Tülin Oygür, bu şartlarda yerel seçime gidildiğini söyledi. Seçim sürecinin daha çok bir genel seçim havasında gittiğini kaydeden Oygür, bunun da son derece doğal olduğunu, ağır şartların bunu bir genel seçim havasına taşıdığını ifade etti.

    Prof. Dr. Oygür, YSK'nın seçime girecek parti sayısını 12 olarak açıklamasına rağmen, gerçekte iki siyasi yapının seçime girdiğini söyledi. Bunlardan birinin ittifaklar oluşumu olduğunu kaydeden Oygür, şöyle devam etti:

    "Bunlar da iki tanedir. Yanına MHP ve BBP'yi alan AKP'nin Cumhur İttifakı, diğeri de yanına İYİ Parti, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi organı HDP, yer yer Saadet Partisi'ni bir de sol takma isimli ne kadar oluşum varsa onları toparlamış CHP'nin Millet İttifakı. Bir de Millet İttifakı'nın safraları var onlar da DSP'deler. Onu artık bir kategoriye sokamadık şu anda. Ama o da burada bir yerlerde. Bu iki ittifakın ortak özelliği düzenin savunucusu olmaları. Bunlar ülkemizin içine sürüklendiği ağır tablonun birisi iktidarı diğeri muhalefet cephesinden sorumlularıdırlar. Seçime giden ikinci yapı ise bağımsız bir parti, halkımıza umut olacak olan Vatan Partisi."

    'CESUR OLUNUZ, OYUNUZ ÜZERİNDEKİ POTEKLERİ KALDIRINIZ'

    Doğu Perinçek - İlker Yücel
    Aydınlık
    Vatan Partisi’nden seçim vaadi: İstanbul ulaşımının yüzde 15’i denizden olacak
    Halka "cesur olunuz, oyunuz üzerindeki ipotekleri kaldırınız" diye seslenin Prof. Dr. Tülin Oygür, Ankara'ya da büyük önem verdiklerini söyledi. Oygür, "Ankara'ya devrimin başkenti dedik, oysa şimdi başkentimizin devrime ihtiyacı var. Çünkü rant düşkünü, beton sevdalısı partilerin uzun yıllardır süren yönetimi altında Ankaramız ağır hasar almıştır. Çok kararlıyız, Ankaramızı iyileştireceğiz ve dört yıl sonra 13 Ekim 2023 gününe, başkent oluşunun 100'cü yıldönümüne esas hakkı olan niteliklerine Ankaramızı kavuşturarak bunu hazırlayacağız" diye konuştu.

    'BU SEÇİMLER GERÇEKTEN BEKA SORUNUDUR FAKAT…'

    Prof. Dr. Tülin Oygür, sorular üzerine Cumhur İttifakı'nın yerel seçimleri 'beka sorunu' olarak nitelendirmesini de değerlendirdi. Oygür, şunları söyledi:

    "Bu seçimler gerçekten beka sorunudur. Fakat Cumhur İttifakı'nın ifade ettiği biçimde değil. Yani doğrudur, bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya, güçsüzleştirmeye gerçekten gelecekte hiç arzulamadığımız vahim durumlara sürükleyecek emperyal güçlerin hizmetinde bir takım yapılarla bazı partilerin biraraya gelmesi vs, bunlar ağır sorunlardır, bu bir gerçek. Cumhur İttifakı'nın burada söylediği doğrudur ama şu anda Türkiye'nin bir büyük sorunu da ekonomidir. Ekonomik yöndendir aslında bu yerel seçimler bir beka sorunudur. Cumhur İttifakı bundan hiç bahsetmiyor. Beka sorunu olduğunu söylüyor, CHP'nin HDP ile kol kola girişinde konuyu bırakıyor, halbuki bu bir yarımdır. Türkiye, mutlak suretle ekonomide düzeltmek zorunda."

    'BELEDİYELERİN PARASI OLMADIĞI YALAN'

    Prof. Dr. Tülin Oygür, bir soru üzerine de 100 maddelik hedeflerini yerine getirmek için gerekli kaynağın olduğunu da söyledi. Oygür, "Ankara'nın 14 milyar liralık bütçesi var. Hiç de azımsanacak bir rakam değil bu. Kaldı ki israfı rantı önlediğinizde elinize çok büyük bir kaynak geçirmiş oluyorsunuz. Belediyelerin parası olmadığı yalan, kadrosu olmadığı da yalan" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (441)
    Etiketler:
    proje, açıklama, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhur İttifakı, Vatan Partisi, AK Parti, Tülin Oygür, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya’da baharın gelişinin kutlandığı Maslenitsa bayramı başladı
    Rusya'da baharın gelişinin kutlandığı Maslenitsa bayramı başladı
    Karikatür
    'IŞİD lideri Bağdadi, ABD korumasında ülkeyi geziyor'
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet