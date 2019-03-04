Meral Akşener: Çok şey yaşadım ama Kocamaz ve bana yapılan ihanet kadar hiçbir şeye üzülmedim

Mersin'de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın aday gösterilmemesi kriziyle ilgili, "O kadar çok şey yaşadım, ama ilk defa Kocamaz ve bana yapılan ihanet ve komploya bu kadar üzüldüm. Ben insanların bu derece namert olabileceğini maalesef düşünmedim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz'ın tanıtım törenine katılmak için Mersin'e geldi.

Sancılı geçen aday belirleme döneminde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçmiş hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Mersin Milletvekilliği yapmış Ayfer Yılmaz'la buluşan iki partinin lideri, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törende Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz'ı halka tanıttı.

İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin yerel seçimlerdeki ortak sloganı "Mersin Kırat'la İYİ Olacak" olarak açıklandı. Seçim için hazırlanan afişlerde, bir tarafta genel başkanlar Meral Akşener ve Gültekin Uysal, diğer tarafta da Burhanettin Kocamaz ve Ayfer Yılmaz'ın fotoğrafları aynı karede kullanıldı. Tanıtım toplantısının ardından iki lider mevcut başkan Burhanettin Kocamaz ve Başkan Adayı Ayfer Yılmaz ile birlikte otobüsle kent turu yaptı. Kent turu esnasında polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Demokrasiyi çökertmek ve önüne set kurmak isteyenlere inat bu mekanı doldurup, demokrasiye sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Normal yollardan Başkan Kocamaz'ı kimse yıkamaz ama demokrasiyi rafa kaldırarak bugün yaşadığımız olaylarla bizi saf dışı bıraktıklarını sandılar. Ancak bu can bu tende olduğu sürece Mersin sahipsiz kalmayacak. İçimizden sırtımızdan vurulduk. Sonra seçim kurularının aldığı garabet kararlarla demokrasiye gölge düşürdüler. Mersin'i böyle garabet bir kararla dünyaya tanıttılar. Mersin sahip bırakılmamıştır ve bırakılmayacaktır. Bayrağı düşürmeden ve hizmet maratonunu yarıda bırakmadan Sayın Ayfer Yılmaz ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'POLİTİKAYA BİRLİKTE BAŞLAMIŞTIK'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise şunları söyledi:

"Öncelikle çok değerli kardeşim Gültekin Uysal Beyefendi ve Hacı Başkanım deyip, hiç yaş farkımızı bilmeden var mı yok mu bilmeden ağabey olarak gördüğüm Burhanettin Kocamaz'a teşekkür ederim. Benim için bir kız kardeş olan Ayfer Yılmaz. Politikaya birlikte başlamıştık. İstanbul'dan Ankara'dan aday olabilirdi ama Mersin'i tercih etti. 1995'ten bahsediyorum. Arslanköy değerli bir milattır ama o sandıkların üzerine oturan işte bu nergis kokulu kadınlardı. Zaman zaman Mersin'e geldik gittik. Mersin hep bizim karanlık zamanlarda, içimizin yandığı, haksızlığın diz boyu olduğu zamanlarda içimizin ferahladığı bir demokrasi şehri oldu. Bu ferahlamayı ağırlıklı olarak Mersinli kadınlarla gerçekleştirdik. 25 yıllık siyasi hayatımda, pek çok acılı zamanlara, milletimizin haksızlığa uğradığı dönemlere şahitlik ettim. Özellikle 28 Şubat döneminde yine demokrasi yanında demokrasi aşığı Mersin Milletvekillerinin kaya gibi yerinde durduğunu gördüm. O günün postallarından korkanların karşısında durduk. Ama Hacı Başkan, sana ve bana yapılan bu komploya üzüldüğüm kadar hiç üzülmedim. Ben insanların bu derece namert olabileceğini hiç düşünmedim. Bu komployu yırtıp atmak hepimizin görevidir. Bu komplo millet iradesine, millet iradesine Mersinlinin iradesine korkakça yapılan bir komplo ve ihanettir. Şimdi bir şey yapılacak. Ben Sayın Ayfer Yılmaz'a Milletvekilliğini teklif etmiştim kabul etmedi. O 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığını alabileceğimizi düşünerek Genel Merkez'de benimle çalıştı. Ancak Burhanettin başkanın kendisine bu görevi teklif etmesinden sonra bana, ‘Bu bir vatan görevidir ve bu Mersin kızı olmanın getirdiği bir sorumluluktur. Ben bu göreve varım ve bunu bir fedakarlık olarak görmüyorum' dedi."

'MERSİN'İN KARA ÇADIRININ KIZI'

© AA / Raşit Aydoğan Selvi: Akşener Mersin kumpasını çözmüş durumda, seçim nedeniyle operasyon yapmıyor

"Ayfer Yılmaz Mersin'in kara çadırının kızı olarak, Burhanettin abisinin teklifini kabul ederek, Mersin'de düşürülmeye çalışılan demokrasi bayrağını yerden kaldırıp burca dikmek için burada" diyen Akşener, "Hanımefendiler, Arslanköy'de o sandıkların üzerine oturan kadınlarımızın evlatları, kız kardeşleri. Sizin üzerinize yapılan bu komployu, az kalan zamanda kapı kapı gezerek insanımıza bu yapılanı anlatarak bu hizmet yarışını kazanacaksınız. Ben İYİ Parti Genel Başkanı olarak burada bulunabilirim ama DYP'nin İçişleri Bakanı, MHP'nin Meclis Başkanvekili şapkalarımla birlikte buradayım. Ayfer Yılmaz'ı seçmenizi, seçtirmenizi istiyorum. Bu şımarıklığa bir son vermenizi istiyorum. Sayın Erdoğan, 'tek bayrak' diyorsun, hangi bayrak? Ben diyorum ki Türk bayrağı. Diyorsun ki 'tek millet', hangi millet? Ben diyorum ki Türk Milleti. Diyorsun ki 'tek vatan', hangi vatan? Türk vatanı. Buradan soruyorum, 17-18 milyon adayın tamamını kadınıyla erkeği ile terörist ilan etme haddini ve hakkını kendinde buluyorsan, söyle bakalım bu tek bayrak, tek millet, tek vatan neresidir? Bu soruyu sormaya senden cevabını alana kadar devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

YILMAZ: DEMOKRASİ BAYRAĞINI AYAKLAR ALTINA ALINDI

Demokrat Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz, "Bugün demokrasinin gerçek anlamda bayrağı dalgalandırılıyor. Demokrasi ve hukuk zor iştir. Bunları ortadan kaldırdığınızda ve her şeyi bir adamın ağzına bıraktığınızda neler olduğunu gördük. Demokrasi bayrağı ayaklar altına alındı. Yapacak çok işimiz var. Mersin'i yıldız bir şehir yapacağız. Başkanımızın bıraktığı hizmetlere devam edeceğiz. Çok kısa bir süre kaldı ama çok çalışacağız. Biz Mersinliler şehrimizi çok severiz. Bize hizmet edeni de unutmayız. Birbirimizi düştüğümüz yerden kaldıralım. Bu koskoca kent yaşanılabilir kentler arasında 52. Sırada. Gençlerimiz kentten kaçıyor. Başkanımızdan devralacağımız bayrakla, Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Müfide İlhan'dan sonra bu kentte belediye başkanlığı yapacak ikinci bir kadın başkan olacağım" diye konuştu.

UYSAL: 'DEMOKRASİ YOLSUZLUĞU YAPILDI'

DP Genel Başkanı Gültekin uysal ise, "Tarihin seyrinin değiştiği anlar olur. Türkiye, Mersin'i Arslanköy'deki demokrasi hadisesiyle anılır. Biliyorum ve umut ediyorum ki inşallah bu yerel seçimde de Mersin bunu tekrar edecektir. Hakkı tutup ayağa kaldırma adına herkesin gözü bilesiniz ki Mersin'de olacaktır. Kendisinden olamayanları hain ve terörist ilan edenlere inat, Mersin gereken cevabı verecektir. İnşallah Mersin'de uçlara kaymış siyasi noktaları birleştireceğiz. 4 dönem Tarsus'ta 1, dönem de Mersin Büyükşehir'de belediye başkanlığı yapan büyük hizmet adamı Başkan Kocamaz'a teşekkür ediyorum. Bugün bir demokrasi yolsuzluğu yaparak, sandıkta yenemeyeceklerini anladıklarında adliyenin karanlık koridorlarında iş çevirenler kaybedecek. Demokrasi yolsuzluğu yapanlara ayar verecek olan sizlersiniz. Bu tekerlek tümsekte kalmamalı. Bu kavganın ve bu davanın bir parti mücadelesi olmadığını inşallah hep beraber anlatacağız. Mersin'imizin bağrına aday olarak sayın bakanımız Ayfer Yılmaz'ı emanet ediyoruz. Zihinlere bu kavganın bir parti mücadelesi olmadığını anlatın. 1 aylık zamanı içerisine ne zaman ihtiyaç duyarsanız Mersin'de bulunmayı bir görev olarak görüp burada olacağım. Mersin'de demokrasinin onurunu kurtarmak adına Mersin'in kıyama kalkacağına inanıyorum. Mersin'de devleri emzireceğiniz günler yakındır" ifadelerini kullandı.

Programın ardından Akşener, Uysal, Kocamaz ve Yılmaz birlikte esnaf ziyareti yaptı.