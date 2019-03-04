‘Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını yaratma potansiyeline sahip’

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Rus Hava Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı Uçaksavar Füze Birlikleri Eski Komutanı Albay Sergey Hatılev, Sputnik'e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Son zamanlarda bu alanda uzman olmayan, yani ABD, Rusya ve Japonya değil, Türkiye ve Almanya gibi ülkeler, 5. nesil savaş uçaklarını geliştirdiklerini duyurdu. Türkiye gerçekten de şimdi ileri teknolojilere büyük paralar harcıyor. Ama tek bir uçak değil, uçağın yanında da idare, silah, lojistik sistemini oluşturmak son derece zor. Ancak Türkiye, bunu yapmak için gereken potansiyele sahip. Misal Kuzey Kore bunu yapmayı başardı, onlar kendi füzelerini yarattı ve şimdi (ABD Başkanı Donald) Trump onlarla pazarlık yapmak zorunda kaldı".

'ABD, TÜRKİYE'YE ŞANTAJ YAPMAYA DEVAM EDİYOR'

Türkiye'nin kendi savunma sanayisini güçlendirme isteğinin sebeplerinden biri olarak ABD'nin yaptırım şantajını gösteren uzman, yorumuna şöyle devam etti:

"ABD, son haberlere göre, Rus hava savunma sistemi alımı nedeniyle Türkiye'yi şantaj etmeye devam ediyor. Onlar, Ankara'yı S-400 alımından vazgeçirmeye çalışıyorlar. Washington meselenin sadece maddiyat kısmıyla ilgileniyor, kendi ürünü, yani Patriot'u ve çeşitli sürümlerini tanıtarak en etkili sistem olduğunu söylüyor. Ayrıca Türkiye halen NATO üyesi kalıyor, ittifak içinde de sadece NATO üyelerinden silah alma geleneği var. Gizlilik konusu da çok önemli. Eğer Rusya, Türkiye'ye S-400 sağlarsa ve hava savunma kontörü içine dahil ederse otomatik kontrol sistemleri birleşebilir. Amerikalılar, bu durumda devlet sırlarının ve teknolojilerinin ifşa olmasından korkuttuklarını söylüyor. Ama benim görüşüme göre Amerikalılar tamamen ticari düşünüyor ve S-400 yerine kendi Patriot'unu satmak istiyor. Onları ilgilendiren tek şey Amerikan ürününü ilerletmek".