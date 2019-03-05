Sputnik’in stratejik partnerliğini üstlendiği 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi’nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dere “Nükleer, Türkiye için bir seçenek değil, zorunluluktur. Akkuyu NGS’nin temeli atıldığından bu yana bu alanda büyük adımlar attık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İbrahim Halil Dere, "Türkiye, yakın zamana kadar nükleere yeni başlayan ülkeler sınıfındayken, 3 Nisan 2018'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını Türkiye ve Rusya liderleri seviyesinde düzenlenen bir törenle yaparak, bu alanda çok büyük bir adım atmış oldu" dedi.

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Rosatom'un ana sponsor ve Sputnik'in ise stratejik partnerliğini üstlendiği 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi'nde konuşan Dere "Geçen bir yıl içinde Türkiye, nükleer alanda çok önemli adımlar attı. Bu dönemde nükleer yatırımın önünü açan önemli gelişmeler oldu. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek 1957'de kurulan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nu (TAEK) kapsamında yalnızca regülasyona yönelik bir kurulun oluşmasının önünü açan kanun hükmünde kararnameye imza attı. Ülke böyle bu alandaki atılımların önünü açmış oldu" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğunun altını çizen Dere, "Ülkemiz halen enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı bir ülke. Ancak nükleer enerji Türkiye'nin yalnızca enerji ihtiyacına cevap vermekle kalmayacak, ayrıca diğer ülkelerin enerji tedarikini karşılamaya yönelik enerji ihraç etmesini de sağlayacak" diye konuştu.

2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi'ni desteklemekten mutluluk duyduklarına işaret eden Dere "Bu etkinliği desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Etkinliğe olan yoğun katılım da, nükleer alanında ne denli yol kat ettiğimizin göstergesi" diye ekledi.