Kayıt
13:23 05 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Taksim - Gezi Parkı olayları

    Kavala'nın avukatı Koyuncu, Gezi İddianamesi'ni değerlendirdi

    © Sputnik /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yavuz Oğhan
    0 0 0

    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Osman Kavala'nın avukatı İlkan Koyuncu, soruşturmanın FETÖ'cü yargı mensupları tarafından başlatıldığına ilişkin tartışmaya 'Yeniden kıymetlendirildi' denilerek cevap verilmesine ilişkin, "17-25 Aralık'taki hukuka aykırı dinlemeler de bir gün yeniden kıymetlendirilebilir" yorumunu yaptı.

    Osman Kavala
    © AA / Arşiv
    Gezi iddianamesi kabul edildi: Kavala dahil 16 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
    Gezi eylemlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında işadamı Osman Kavala ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

    İddianamede, 16 aydır tutuklu bulunan Osman Kavala, Kasım ayında akademisyen ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarına yapılan operasyonda tutuklanan Yiğit Aksakoğlu, gazeteci Can Dündar dahil 6'sı hakkında yakalama kararı bulunan 16 sanığın ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve çeşitli suçlardan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 658 yıldan 3 bin 70 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Osman Kavala'nın avukatı İlkan Koyuncu, aylar sonra hazırlanan iddianameyi değerlendirdi.

    'BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILAMADI'

    Osman Kavala
    © AA /
    Gezi Parkı soruşturmasında Osman Kavala ve Memet Ali Alabora dahil 16 kişiye müebbet istemi
    "İddianame beklentilerimizi karşılamadı. Biz zaten herhangi bir suç yaratılamayacağını biliyorduk ama kurgusal olarak bir takım şeyler olabilir, farkında olmadığımız, bilmediğimiz bir şeyler olabilir diye bekliyorduk" diyerek sözlerine başlayan Koyuncu, yargı sisteminin bir tercihte bulunduğunu ve hazırlanan iddianameyle yapılacak yargılamanın hukuk sisteminde ciddi bir soruna işaret ettiğini belirtti.

    'UŞAK'TAN TUNCELİ'YE KIRILAN HER CAMDAN 16 KİŞİ SORUMLU TUTULUYOR'

    Tüm sanıklar için aynı cezaların istendiğini ifade eden Koyuncu, "Bir örgüt yok. Emir komuta zinciri yok. 16 kişinin birlikte Gezi'yi organize ettikleri söyleniyor. Uşak'tan, Tunceli'den, Samsun'dan Tekirdağ'a kadar kırılan her camdan 16 kişi sorumlu tutuluyor" dedi.

    'OSMAN KAVALA'NIN GEZİ'NİN FİNANSÖRÜ OLARAK KAÇ PARA VERDİĞİNİ İDDİANAMEDE GÖREMİYORUM'

    Osman Kavala için kamuoyunda sık sık dile getirilen 'Gezi'nin finansörü' iddiasına da değinen Koyuncu, "Osman Kavala'nın tutuklandığı Sulh Ceza Hakimliği sorgusunda, 'Gezi'nin finansmanından suçluyorsunuz' demiştim. İddianamede Gezi'nin nasıl finanse edildiğini görmeyi bekliyordum. Osman Kavala finansör olarak kaç para vermiş, ben göremiyorum" ifadelerini kullandı.

    'KAVALA'NIN POLİS SORGUSUNDA İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARIYLA İLGİLİ…'

    Avrupa Birliği Komisyonu'nın insan haklarından sorumlu üyesi Dunja Mijatovic
    © AFP 2018 / LOUISA GOULIAMAKI
    Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Kavala davasına bugün resmen müdahil oldu
    Gezi hakkında 2014 yılında FETÖ'cü emniyet ve yargı mensuplarınca soruşturma başlatıldığının orta çıkmasının ardından başlayan tartışmayı da hatırlatan Koyuncu, iddianameyi hazırlayan savcının itirazlara 'yeniden kıymetlendirme' diyerek yanıt verdiğini ifade etti. Koyuncu, şunları söyledi:

    "Osman Kavala'nın polis sorgusunda iletişim tespit tutanaklarıyla ilgili sorular sorulurken biz bir şerh düşmüştük. Söz konusu tapelere ilişkin dinleme kayıtları tarafımıza gösterilmediğini söyledik. İddianamenin son bölümünde bizim itirazlarımıza ilişkin değerlendirme yapılmış ve '2016 yılından sonra tekrar kıymetlendirildi' denilmiş. Kıymetlendirmeden 'Söz konusu terör örgütüyle ilgili olan hakimlerin, emniyet mensuplarının yaptığı dinlemeleri ayıkladık, ilişkisi olmayanların yaptıkları işlemleri iddianameye koyduk' kastediliyor olabilir ya da, 'Biz dosya için söz konusu terör örgütüyle ilişkili olan hakimlerin, emniyet mensuplarının yaptıkları işlemleri kullanmak zorundaydık' demiş olabilirler"

    '17-25 ARALIK'TAKİ HUKUKA AYKIRI DİNLEMELER…'

    Yeniden kıymetlendirilme ifadesine ilişkin 17-25 Aralık dönemindeki hukuka aykırı dinlemeleri de hatırlatarak değerlendirmede bulunan Koyuncu, "17 — 25 Aralık'taki hukuka aykırı dinlemeler, yarın bir savcı ya da emniyet mensubu tarafından yeniden kıymetlendirilip delil haline getirilebilir. Bir şey ya delildir ya da hukuka aykırı delildir. Bazen hukuka aykırıdır bazen değildir diyemezsiniz" dedi. Avukat Koyuncu, sözlerini "Bu iddianameyi gördükten sonra hukuk sistemi için endişeliyim" diyerek noktaladı.

    Etiketler:
    açıklama, iddianame, Gezi eylemleri, RS FM, İlkan Koyuncu, Osman Kavala, Yavuz Oğhan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Musul
    Bugünkü Musul’un günlük hayatından kareler
    Karikatür
    Rus uzmanlardan Türkiye'nin milli uçak hamlesi yorumu: Ankara, Washigton'un kontrolü altından çıkmak istiyor
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet