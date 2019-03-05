Suriye muhalefetinin geçici başbakanı istifa etti

Suriye muhaliflerin ilan ettiği ancak pek kimsenin tanımadığı Suriye Geçici Hükümeti'nin Başbakanı Cevad Ebu Hatab, istifa etti. SMDK Yöneticisi Abdullah Gedo, Hatab'ın istifa dilekçesini kendilerine sunduğunu doğrulayarak, Hatab'ın El Nusra baskısı ve maddi konular ile hizmet konusunda çözüm getiremediği için istifa ettiğini söyledi.

Suriyeli muhaliflerin 2013 yılında kurduğu SMDK'ya bağlı Suriye Geçici Hükümeti'nde (SGH) bir süredir devam eden kriz patlak verdi. 3 yıldır geçici hükümetin başbakanı olarak görev yapan Cevad Ebu Hatab görevinden istifa etti.

© Sputnik / Mikhail Voskerenskiy Suriye muhalefeti ülkedeki durumun siyasi çözüm için iyi fırsatlar sunduğuna inanıyor

Şam nüfusuna kayıtlı olan ve çoğu zaman Türkiye'de çok kaldığı için eleştirilen Dr. Hatab, maddi sorunları ile diğer konularda hizmet yapamadığı için istifa etti. Hatab'a İdlib'de El Nusra'nın öncülük ettiği Heyeti Tahrir el Şam (HTŞ) da baskı yaparak çalışmalarını engelliyordu. HTŞ, Suriye muhalefetinin kurduğu hükümeti tanımıyordu ve onun yerine kendi kurduğu Kurtuluş Hükümeti'nin tanınmasını istiyordu. İdlib'de HTŞ'nin kurduğu Kurtuluş Hükümeti daha etkindi.

İstifasını dün SMDK'ya veren Hatab, görevini bırakma konusunda ısrarcı.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan SMDK yöneticisi Abdullah Gedo, Hatab'ın istifa dilekçesini kendilerine sunduğunu doğrulayarak, şöyle konuştu:

‘FIRAT KALKANI BÖLGESİNDEKİ BELEDİYELERİ YÖNETEMİYORDU'

© REUTERS / Khalil Ashawi/File Photo Suriye muhalefeti: İdlib'ten ağır silahların çekilmesi siyasi sürecin önünü açtı

"Hatab çok zor koşullarda görev yapıyordu. Mali ve birçok açıdan zorlanıyordu. Para az olduğu için hizmet konusunda çok eksik kalıyordu. İdlib'de El Nusra'nın kurduğu Kurtuluş hükümeti de kendisine baskı yapıyordu. Çalışmalarına engeller çıkartıyordu. El Nusra da kendisine baskı yapıyordu. Hatab, Fırat Kalkanı bölgesindeki belediyeleri yönetemiyordu. Her belediye kendi başına buyruk hareket ediyordu. Sorunlara çözüm getiremiyordu. Bu sebeplerden kaynaklı istifa etti. istifasını bize sundu. Biz istifasını henüz kabul etmemişiz. İstifası SMDK Genel Kurulunda ele alınacak. Eğer istifasını kabul edersek belki yeni oluşacak hükümet küçük bir hükümet olur ve sadece birkaç bakandan oluşur."

Türkiye tarafından Gaziantep'te Suriyeli muhaliflere hükümet binası tahsis edilmişti. Muhaliflerin kurduğu hükümet çalışmalarını Gaziantep'te yürütüyor.

Suriyeli muhalifler Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, ABD ve Avrupalı devletlerin desteği ve finansıyla İstanbul'da geçici hükümet kurmuştu. Geçici hükümeti bazı ÖSO grupları dışında tanıyan olmamıştı.

Suriye muhalefetinden daha önce de birçok üst düzey kişi istifa etmişti. İstifa edenlerden bazıları Şam'a dönerek Suriye devletine teslim olmuşlardı.