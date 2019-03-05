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14:31 05 Mart 2019
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    Cevad Ebu Hatab

    Suriye muhalefetinin geçici başbakanı istifa etti

    © AP Photo / Thanassis Stavrakis
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    Hikmet Durgun
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    Suriye muhaliflerin ilan ettiği ancak pek kimsenin tanımadığı Suriye Geçici Hükümeti'nin Başbakanı Cevad Ebu Hatab, istifa etti. SMDK Yöneticisi Abdullah Gedo, Hatab'ın istifa dilekçesini kendilerine sunduğunu doğrulayarak, Hatab'ın El Nusra baskısı ve maddi konular ile hizmet konusunda çözüm getiremediği için istifa ettiğini söyledi.

    Suriyeli muhaliflerin 2013 yılında kurduğu SMDK'ya bağlı Suriye Geçici Hükümeti'nde (SGH) bir süredir devam eden kriz patlak verdi. 3 yıldır geçici hükümetin başbakanı olarak görev yapan Cevad Ebu Hatab görevinden istifa etti.

    Suriye Bayrağı
    © Sputnik / Mikhail Voskerenskiy
    Suriye muhalefeti ülkedeki durumun siyasi çözüm için iyi fırsatlar sunduğuna inanıyor
    Şam nüfusuna kayıtlı olan ve çoğu zaman Türkiye'de çok kaldığı için eleştirilen Dr. Hatab, maddi sorunları ile diğer konularda hizmet yapamadığı için istifa etti. Hatab'a İdlib'de El Nusra'nın öncülük ettiği Heyeti Tahrir el Şam (HTŞ) da baskı yaparak çalışmalarını engelliyordu. HTŞ, Suriye muhalefetinin kurduğu hükümeti tanımıyordu ve onun yerine kendi kurduğu Kurtuluş Hükümeti'nin tanınmasını istiyordu. İdlib'de HTŞ'nin kurduğu Kurtuluş Hükümeti daha etkindi.

    İstifasını dün SMDK'ya veren Hatab, görevini bırakma konusunda ısrarcı.

    Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan SMDK yöneticisi Abdullah Gedo, Hatab'ın istifa dilekçesini kendilerine sunduğunu doğrulayarak, şöyle konuştu:

    ‘FIRAT KALKANI BÖLGESİNDEKİ BELEDİYELERİ YÖNETEMİYORDU'

    Kaide kolu Nusra militanlarının 2015'te İdlib'in Eriha bölgesini ele geçirdiklerindeki zafer gösterisi
    © REUTERS / Khalil Ashawi/File Photo
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    "Hatab çok zor koşullarda görev yapıyordu. Mali ve birçok açıdan zorlanıyordu. Para az olduğu için hizmet konusunda çok eksik kalıyordu. İdlib'de El Nusra'nın kurduğu Kurtuluş hükümeti de kendisine baskı yapıyordu. Çalışmalarına engeller çıkartıyordu. El Nusra da kendisine baskı yapıyordu. Hatab, Fırat Kalkanı bölgesindeki belediyeleri yönetemiyordu. Her belediye kendi başına buyruk hareket ediyordu. Sorunlara çözüm getiremiyordu. Bu sebeplerden kaynaklı istifa etti. istifasını bize sundu. Biz istifasını henüz kabul etmemişiz. İstifası SMDK Genel Kurulunda ele alınacak. Eğer istifasını kabul edersek belki yeni oluşacak hükümet küçük bir hükümet olur ve sadece birkaç bakandan oluşur."

    Türkiye tarafından Gaziantep'te Suriyeli muhaliflere hükümet binası tahsis edilmişti. Muhaliflerin kurduğu hükümet çalışmalarını Gaziantep'te yürütüyor.

    Suriyeli muhalifler Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, ABD ve Avrupalı devletlerin desteği ve finansıyla İstanbul'da geçici hükümet kurmuştu. Geçici hükümeti bazı ÖSO grupları dışında tanıyan olmamıştı.

    Suriye muhalefetinden daha önce de birçok üst düzey kişi istifa etmişti. İstifa edenlerden bazıları Şam'a dönerek Suriye devletine teslim olmuşlardı.

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    Etiketler:
    Suriye muhalefeti, Suriyeli muhalifler, Suriye Geçici Hükümeti, Heyet Tahrir el Şam, SMDK, ÖSO, El Nusra, Cevad Ebu Hatab, Abdullah Gedo, Suudi Arabista, Şam, Gaziantep, Katar, Avrupa, Suriye, Türkiye, ABD
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