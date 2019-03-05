Seçim sonrası ceza infaz sisteminde değişiklik mi olacak?

Hükümetin yerel seçimlerden sonra ceza infaz sisteminin değiştirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmayı gündeme getirileceği belirtiliyor. Çalışma kapsamında, 65 yaş üstü hükümlülerin cezalarını cezaevi dışında tamamlaması, 15 yaş altındaki çocuklara ilk defa suç işlemeleri halinde ceza verilmemesi gibi düzenlemelerin de olacağı kaydediliyor.

MHP'nin kamuoyunda af olarak nitelendirilen şartlı ceza indirimi öngören yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nun beklerken, Adalet Bakanlığı'nın ceza infaz sistemiyle ilgili bir başka çalışma yürüttüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, bazı suçların cezalarının düşürülmesi, denetimli serbestlik süresinin artırılması gibi düzenlemeler çalışmanın kapsamında olacak. Ceza infaz sistemi kapsamında ilk kez uygulanacak bazı düzenlemeler de tartışılıyor. Bu çerçevede 65 yaş üstü hükümlülerin cezalarını cezaevi dışında ev hapsi ya da kamuda çalışarak çekmelerini sağlayacak düzenleme de gündemde.

Ancak örgütlü suçların düzenlemenin kapsamı dışında kalacağı vurgulanıyor. Adam öldürme gibi bazı suçlar dışında ilk kez suç işleyen 15 yaşın altındaki çocuklara kamu davasının açılmamasının da düşünülen düzenlemelerden biri olduğu ifade ediliyor. Söz konusu çalışma kapsamında kadına yönelik şiddette cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemelerin olacağı belirtiliyor.

TEPKİ ÇEKEN DÜZENLEME YENİDEN GELEBİLİR

Kulislerde, seçimlerden sonra gündeme gelecek bir başka düzenlemenin de daha önce tepkiler üzerine geri çekilen ‘çocuk evliliklere af' ile ilgili olduğu konuşuluyor.

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında mağdur ve failin evlenmesi halinde cezanın ertelenmesini ya da hükmün geri bırakılmasını öngören bir düzenleme yapılabileceği belirtiliyor. Konunun Meclis gündemine uzlaşma ile getirilmesi için AK Parti'nin muhalefet ile de görüşmeler yapabileceği kaydediliyor.

MHP, AK PARTİ'NİN VE KENDİ TEKLİFLERİNİN AYRI AYRI GÖRÜŞÜLMESİNDEN YANA

MHP ise seçimlerden sonra TBMM Adalet Komisyonu'nda bekleyen yasa tekliflerinin görüşülmesini bekliyor.

© AA / Mustafa Kamacı Yargıtay Başkanı Cirit: Ben af çıkarılmasına karşıyım

Teklifi hazırlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bir grup gazeteciyle sohbetinde infaz sistemiyle ilgili Adalet Bakanlığı'nın bir çalışması olduğunu doğrularken, kendi tekliflerinin bununla ilgisi olmadığını söyledi.

İki düzenlemenin de Meclis'te ayrı ayrı görüşülmesi gerektiğini kaydeden Yıldız, "AK Parti'nin infaz sistemi ve denetimli serbestlik süresinde değişiklik öngören düzenlemesi olursa bu da mahkumlar için iyileştirme olur. Bugün cezaevlerinde 271 bin kişi var. Kapasite üzeri 60 bin üstü mahkum bulunuyor. 2019 yılında yapılacak cezaevi sayısı 15'i geçmeyecek, yani bitirilecek olan. Eğer bizim teklifimiz ile AK Parti'nin getireceği infaz düzenlemesi arka arkaya çıktığı zaman 150 bine yakın kişi çıkar" dedi.

'OY KAYGISIYLA DEĞİL TOPLUMSAL ZARURİYET OLDUĞU İÇİN'

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in 'Affa karşıyım' açıklamasını da eleştiren Yıldız, her ne kadar 'kişisel görüşüm' dese de Yargıtay Başkanı'nın bu konularda görüş bildirmesinin ihsas-ı rey olacağını söyledi. Kendi tekliflerinin şartlı ceza indirimi olduğunu istisnaların da bulunduğunu vurgulayan Yıldız, "Af ya da ceza indirimleri TBMM yetkisindedir. Biz bu teklifi oy kaygısıyla değil toplumsal zaruriyet olduğu için Meclis Başkanlığına sunduk" diye konuştu.