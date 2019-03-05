© AA / Sezgin Pancar Akkuyu Nükleer AŞ'nin yeni Genel Müdürü Zoteeva oldu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko "Nükleer santralin inşası sürüyor. Geçen yıl gerekli lisansları almıştık, bu yıl da çalışma takvimimize bağlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen yıl alanda mühendisler, inşaat işçileri ve yardımcılar dahil, 500 kişi çalıyordu, bu yıl bu sayısı 800'e çıktı. Yıl sonuna kadar aynı sayının 1500'e ulaşmasını öngörüyoruz" diye konuştu.

‘ROSATOM'UN HİSSEDAR ARAYIŞI SÜRÜYOR'

Rosatom'un ana sponsor ve Sputnik'in ise stratejik partnerliğini üstlendiği 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi'nde Sputnik'in sorularını yanıtlayan Dedusenko "Rusya Atom Enerjisi Kurumunun (ROSATOM) Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) yüzde 49'luk hissesini satma ihtimali masada. Hali hazırda ortak arayışındayız. Birtakım şirketlerle müzakereler ve görüşmelerimiz devam ediyor. Bu isimleri şimdilik gizliliğe bağlı kalmak adına açıklamıyoruz. Ancak görüşmelerden neticeye ulaşır ulaşmaz açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

© AA / Liadov - Rosatom Akkuyu NGS'nin ilk reaktör basınç tankı tabanı üretildi

Akkuyu NGS'nin hem Türkiye hem de Rusya açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Dedusenko "Bu projenin iki ülke ve ilişkiler açısından önemi büyük. Çünkü Akkuyu NGS, iki ülkenin birlikte yürüttüğü en büyük projelerden birisi. Bu proje, sadece sıradan inşaattan ibaret değil. Bu ayrıca yatırım meselesi. Rusya Federasyonu, Rosatom gibi şirketler üzerinden Türkiye'ye önemli yatırım yapıyor. Bu yatırım bir güven meselesi" dedi.

© Sputnik / Elif Sudagezer Akkuyu NGS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dedusenko: Akkuyu’ya ortaklık görüşmeleri sürüyor

‘BU PROJENİN SOSYAL BOYUTU ÖNEMLİ'

Akkuyu NGS'nin çevre halkı tarafından benimsenmesi için yoğun çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Dedusenko "Sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere çevre halkla bağlantı kuracağımız projelere çok önem veriyoruz. Akkuyu NGS'nin inşaatı tamamlandığında, santralin yakınında bir kasaba da inşa etmiş olacağız. Burada binlerce kişi yaşayacak. Bu da işin sosyal boyutunun önemine işaret ediyor" diye konuştu.

‘NÜKLEER ENERJİNİN GÜVENLİ OLDUĞU KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK BİZE DÜŞÜYOR'

Dedusenko, nükleer projelere karşı dünya çapında yoğun bir tepki olduğunu hatırlatarak "Mesele, nükleer santral olduğunda kaygılar ve eleştirilerle karşılaşmak normal. Ancak kullandığımız teknoloji, insanların kaygı duymaması gereken gelişmiş bir teknoloji. Biz de kurduğumuz bilgi merkezinde çocuklardan başlayarak topluma nükleer enerjinin doğru teknolojiyle son derece güvenli ve zararsız bir enerji türü olduğunu anlatmak için yoğun faaliyetler yürütüyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturmak bize düşüyor" dedi.

‘SANTRAL, TÜRKİYE İÇİN İSTİKRARLI BİR ENERJİ KAYNAĞI'

Akkuyu Nükleer Santrali'nin kurulmasının Türkiye'ye olumlu etkileri olduğuna işaret eden Dedusenko "Santralin kurulmasıyla, hem bölge hem de ülke kalkınacak, gelişecek. Bu santrali Türkiye için uzun vadede istikrarlı bir enerji kaynağı demek. 60 yıldan fazla bir süreçten bahsediyoruz. Nükleer mühendislik gibi bir çok mesleğe de Türkiye'de daha fazla yer açılacak Projenin uzun vadede pek çok olumlu sonucu olacak" değerlendirmesinde bulundu.