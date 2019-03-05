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22:23 05 Mart 2019
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    Ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi

    ‘Türkiye’nin ticari avantajlarının ABD tarafından iptali, taviz vermeye yönelik bir çağrı’

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    Tatiana Şuvalova
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin vergi avantajı sağlanan gelişmekte olan ülkeler arasından çıkarma kararını değerlendiren Rus uzmanların bir kısmı, böyle bir kararın arkasında ekonomik gerekçelerden çok siyasi bir anlam olduğunu ifade ederken, bir kısmı da bu eylemi iki ülke arasındaki ticaret savaşının bir unsuru olarak değerlendirdi.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    ABD Türkiye'yi 'gelişmekte olan ülkelere' sunulan ticaret programından çıkarıyor
    ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Programı'ndan çıkarmak istediğini duyurdu. Trump, buna gerekçe olarak Türkiye'nin ekonomisinin 'gelişmiş' olmasını gösterdi.

    Rusya Çağdaş Gelişim Enstitüsü Finans ve Ekonomi Bölümü Başkanı Nikita Maslennikov, Sputnik'e verdiği demeçte böyle bir kararın arkasında ekonomik gerekçelerden çok siyasi bir anlam olunduğunu ifade etti.

    Maslennikov, "Bu önlemi almanın başlıca nedeninin, Suriye ile ilgili olanlar da dâhil, iki ülkenin arasındaki ihtilaflara çözüm bulmak için Türkiye'yi kontrol altında tutma girişimi olduğunu düşünüyorum. ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler son yıllarda oldukça karmaşık ve bu adım, taviz vermeye davet eden bir jest. Hindistan'a yönelik te buna benzer önlemler alınabilir ve burada da, Hint tarafının Amerikalılara farklı bir gündem çerçevesinde nasıl bir taviz vermesi gerektiği yönünde bir takım sinyaller var gibi görünüyor. Ne yazık ki siyasi ve ekonomik adımları karıştırmak, Donald Trump'ın politikasına özgü bir şey. Bu bir şantaj değilse de, taviz verilmesi gerektiğine dair bir sinyale benziyor" diye konuştu.

    S-400
    © Sputnik / Mikhail Mokrushin
    'ABD'nin Türkiye'yi GTS Programı'ndan çıkarması S-400 anlaşmasıyla ilişkili değil'
    Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Uluslararası Gazetecilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Nigar Masumova, Sputnik'e demecinde Washington'ın bu önleminin Türkiye'nin ABD'ye yaptığı ihracat hacmini fazla etkilememesi gerektiğini söyledi.

    Masumova, "Türkiye ABD'ye ağırlıklı olarak otomobil yedek parçaları, mücevherat ve değerli metaller, çelik ve alüminyum ihraç ediyor, fakat bunun Türkiye'nin ihracat payına ciddi bir etkisi olmayacak. Bu önlemler, 2018'in ilkbaharında ABD tarafından oraya çelik ve alüminyum ihracatı yapan ülkelere yönelik başlattığı ticaret savaşının bir devamı niteliğinde. ABD'nin ithal çelik ve alüminyum üzerine koyduğu yüzde 25 ve yüzde 10 oranındaki kısıtlamalar, Mart 2018'de uygulandı, daha sonra Türkiye ile ABD arasındaki çift taraflı siyasi kriz nedeniyle 2018'in yaz döneminde bir kez daha iki katına yükseltildi. Türkiye de karşılık olarak toplam tutarı neredeyse 270 milyar dolar olan Amerikan ürünlerinin vergi tarifelerini yükseltti. Vergi avantajlarının olası iptalinin, Türkiye'nin ABD'nin kısıtlamalarına karşılık olarak uyguladığı kısıtlamalara bir yanıt olduğu düşüncesindeyim, özetleyecek olursak bu bir ticaret savaşı ve şimdi yanıt verme sırası Ankara'da" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    avantaj, vergi, ticaret savaşı, dolar, ihracat, önlem, Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO), Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Programı, Donald Trump, Türkiye, ABD
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