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04:36 06 Mart 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Trump’ın GTS kararı: Türkiye alternatif pazarlara yönelir

    © REUTERS /
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    Gözde Ocak
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    Türkiye’nin GTS programından çıkması durumda alternatif pazarlara yöneleceğini belirten AK Partili Türkeş’e göre ABD ile ikili anlaşmalar ya da ortaklıklar geçerliliğini yitiriyor. CHP’li Akın ise Trump’ın bu kararının ABD ile Türkiye arasında “yeni bir ticaret gerilimi” yaratacağı görüşünde.

    S-400
    © Sputnik / Mikhail Mokrushin
    'ABD'nin Türkiye'yi GTS Programı'ndan çıkarması S-400 anlaşmasıyla ilişkili değil'
    ABD Başkanı Donald Trump, bazı ürünlerin ülkeye gümrüksüz girişine imkan sağlayan ve gelişmekte olan ülkelere sunulan ‘Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Programı'ndan (GTS) Türkiye'yi çıkarmak istediğini açıkladı. Trump, Kongre'ye gönderdiği mektupta gerekçe olarak ise Türkiye'nin ekonomisinin "gelişmiş" olmasını gösterdi.

    Trump'ın Türkiye'ye yönelik bu yeni kararı Ankara'nın tepkisine neden oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu durumun ülke hükümetleri tarafından beyan edilen ticaret hacmi hedefi ile çeliştiğini ifade ederken, kararın aynı zamanda ABD'li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

    "TRUMP VAHŞİ KAPİTALİZM TEORİSİNİN ÜSTÜNE GİDİYOR"

    Sputnik'e konuşan AK Parti Ankara Milletvekili, ekonomist Yıldırım Tuğrul Türkeş'e göre de Trump'ın bu kararı hala vahşi kapitalizm politikalarını uygulamakta ısrarcı olduğunun bir göstergesi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Eric Thayer
    ABD Türkiye'yi 'gelişmekte olan ülkelere' sunulan ticaret programından çıkarıyor
    "Trump, sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya yönelik, bundan elli sene önceki vahşi kapitalizmi uygulayarak Amerikan ekonomisini canlı tutacağı teorisinin üstüne gidiyor. Bütün dünyadaki ilişkilerinde, Çin'den, Rusya'ya kadar bütün ülkere karşı bu siyaset takip ediliyor" diyen Türkeş, bu politikanın karlılığının ise kısa vadeli olacağını belirtti.

    Türkeş, "Bu, kısa vadede Trump'ın hedeflediği gibi Amerika'ya bir dinamizm getirebilir ama uzun vadede 21. yüzyıldaki dünya düzenine çok büyük zararlar verebilecek bir yaklaşımdır" diye konuştu.

    "AMERİKA ARTIK GÜVENİLİR BİR ORTAK DEĞİL"

    Amerika'nın Trump yönetimi ile birlikte "güvenilirlik" sorunsalına vurgu yapan Türkeş, "Dünyada artık herkes Amerika ile bugüne kadar ikili anlaşmaların ve ya stratejik ortaklık gibi anlaşmaların geçerli olmadığını görüyor. Bu bir kere başlı başına Amerika açısından bir meseledir. Eskiden Amerika ile ikili bir anlaşma, bir ticaret anlaşması yapıldığında ya da bir stratejik ortaklık yapıldığında bunun asgaride on yıl, beş yıl yürüyeceği bilinirdi ve beklenirdi. Trump'ın yönetimi ile birlikte bunların hepsi önemini yitirdi" dedi. Türkeş'e göre bu bakımdan Trump'ın GTS programından Türkiye'yi çıkarmak istemesi beklenen bir davranış.

    "ÜRETİM MAALİYETLERİNDE DÜNYAYLA REKABET EDEMEZ"

    Türkiye'nin bu programdan çıkması durumda etkisinin kısa vadeli olacağını savunan Türkeş, Türkiye'nin alternatif pazarlara yönelebileceğini belirterek şöyle devam etti:

    Ruhsar Pekcan
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Pekcan'dan Trump'ın Türkiye kararına tepki
    "Türkiye ihracatta gelişmiş bir ülkedir ve alternatif pazarlara gider. Kısa vadede ‘oradan gümrüksüz girişi engelledim, buradan bilmem ne', kendi tabiriyle ‘boosting up American economy', kısa vadede böyle olabilir ama neticede Amerika bir refah toplumudur, Amerika'daki üretim maaliyetleri dünyayla rekabet edebilecek üretim maaliyetleri değil. İlişkiyi bir tek Türkiye ile bozuyor olsa, alternatif pazardan alacak, diyeceksin ama Çin'le de bozuyor, yarın Vietnam'la da bozar, öbürgün diğeriyle bozar. Bu, Trump'ın kısa vadede Amerikan ekonomisine yaptığı yararlı gibi görünse de uzun vadede Amerika'ya da zarar verecek siyasettir. Önümüzdeki döndemde Amerika ve diğer ülkelerin ilişkisi ne olacak, bana göre büyük soru işareti buradadır."

    "TİCARET SAVAŞINDA YENİ BİR HAMLE, YENİ BİR GERİLİM"

    CHP Balıkesir Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret Komisyonu Üyesi Ahmet Akın'a göre ise Trump'ın Türkiye'yi GTS programından çıkarmak istemesi ABD ile Türkiye arasında yeni bir ticaret gerilimi demek. GTS programının 1974 yılında yürürlüğe girdiğini anımsatan Akın, Amerika'nın 31 ülkeye 3 binden fazla üründe gümrüksüz giriş imkanı sağladığını belirterek, "Türkiye ile Amerika arasında 75 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedeflenmişti, Trump bu hedefe uygun düşmeyen sakıncalı bir karara, yeni bir enteresan, skandal bir karara imza atmış oluyor" diye konuştu.

    Trump'ın bu kararını "ticaret savaşında yeni bir hamle olarak" değerlendiren Akın, AK Parti hükümetini ise ekonomiyi iyi planlayamamakla suçladı. Ekonominin yönetilemediğini ifade eden Akın, "Burada da plansız, programsız yürüdüğümüz belli. Türkiye'nin güçlü ve kararlı bir ekonomiye sahip olması gerekiyor ki bu tür atraksiyonlardan ülkemiz etkilenmesin. Bizim gibi büyük ekonomi olma mücadelesi verenlerin ilk önce planlarını, programlarını uzun vadelere yaymaları gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler:
    GTS Programı, CHP, AK Parti, Ahmet Akın, Ruhsar Pekcan, Tuğrul Türkeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, ABD
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