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10:54 06 Mart 2019
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    Doğu Perinçek

    Perinçek: Akıllı milliyetçilik bize Rusya ve Çin’le dostluğu öneriyor

    © AA / Ali Atmaca
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    Elif Sudagezer
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    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki ‘Çin'in Etnik Politikaları’ konulu toplantının ardından Türkiye dönüş yolu olan Astana Havalimanı’nda, Sputnik’in sorularını yanıtladı.

    Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 27 Şubat'ta 25'in üzerinde ülkenin katılımıyla gerçekleşen "Çin'in Etnik Politikaları ve Millî Dayanışma: Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygulamalar" başlıklı toplantıda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hem Türkiye'yi temsil etti hem de toplantıdaki dört onur konuşmasından birini gerçekleştirdi. Urumçi'deki konferanstan önce 2 gün boyunca Çin Komünist Partisi yetkilileriyle temaslar gerçekleştiren Perinçek'le, Türkiye'ye dönüş yolunda, Astana Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye-Çin ilişkilerini, Avrasya'nın geleceğini ve Ortadoğu'daki gelişmeleri değerlendirdiği bir röportaj gerçekleştirdik.

    ‘KONUŞMAMDA AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN BATI ASYA'DAKİ TERÖR FİDANLIĞINA KARŞI MÜCADELE ÇAĞRISI YAPTIM'

    Doğu Perinçek
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Perinçek: ABD güdümlü örgütler Batı Asya’nın yanısıra Çin, Türkiye ve Rusya’yı da hedef alıyor
    Çin'deki konferansta Türkiye'yi temsilen gerçekleştirdiği konuşmanın çok sayıda teşekkür aldığına işaret eden Perinçek "Onlarca ülkeden hem hükümet hem de siyasal parti düzeyinde katılım olan bir toplantıdaki 4 onur konuşmasından birini gerçekleştirmek benim için önemliydi. Afganlar, Tacikler, Pakistanlılar, Azerbaycanlılar ve Çinliler… Hepsi tek tek konuşmamdan ötürü bize teşekkür etti. Konuşmacılar arasında bir tek ben Amerikan emperyalizminin Batı Asya'da bir terör fideliği oluşturduğu, hem Irak'ı işgalinde hem Suriye'yi karıştırarak hem de Afganistan'ı işgalinde burada yetiştirdiği teröristleri kullanarak başka ülkelere, Çin'e, Rusya'ya, Pakistan'a sevk ettiğinin üzerinde durdum ve bölgeye teröre karşı ortak mücadele çağrısı yaptım" ifadelerini kullandı.

    ‘TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ'DEKİ, KARADENİZ'DEKİ VE TÜRK AKIM'A YÖNELİK TEHDİTLERİN KAYNAĞINI İYİCE FARK ETMELİ'

    Türkiye ve ABD bayrakları
    © Flickr / Victoria Pickering
    Türkiye'de ABD'ye güven tarihi dip seviyeye indi, Çin ve Rusya'ya güven hızlı arttı
    Perinçek, Türkiye'nin Çin ve Avrasya ile ilişkilerinde stratejik çıkarları ön plana alması gerektiğini söyleyerek "Türkiye'nin stratejik gelecekteki çıkarlarına bakması ve burada Çin'in yerini görmesi çok önemli. Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'den gelen hem Karadeniz'den Ukrayna-Amerika anlaşmasıyla oluşan Türk Akımı'na yönelik tehditleri görmesi lazım. Aynı zamanda Türkiye üretim ekonomisine yönelik çabalarını da Çin'le işbirliği yaparak başarıya ulaştırabilir. Türkiye'yi kim yönetiyorsa yönetsin Çin dostluğundan kopma şansı yok. Türkiye'nin ‘Ben Amerika'ya tekrar döneceğim' demek gibi bir olanağı yok. Çünkü ülkenin Amerika'ya dönerek çözebileceği bir sorun yok. Bütün sorunlar Amerika kaynaklı olduğu için, güvenlik, ekonomi olsun, Amerika'yla işbirliği yaparak çözüm değil, çözümsüzlük üretilir, kangren haline gelir" dedi.

    ‘CIA BAĞLANTILI TERÖRİSTLER, EL BAB'DA TÜRK ASKERİNE KARŞI SAVAŞTI'

    Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Çin askerleri
    © REUTERS /
    Çinli yetkili: Çin'in terörle mücadelesi Türkiye için de model olabilir
    "Doğu Türkistan İslami Partisi ile CIA'in doğrudan bağlantısı var" diyen Perinçek, "Amerika'nın kalkıp da Çin'e güçlü, etkili bir taarruzda bulunmaya şansı yok, yapabileceği ancak Çin'i taciz etmekten ibaret olur. Anlaşıldığına göre de, ABD böyle bir siyaset izliyor. ‘Çin'i ne kadar uğraştırırsam ne kadar onlara problem yaratırsam, bana o kadar iyidir' diyor. Doğu Türkistan İslami Partisi'ni de bu amaçla destekliyor. Bu tacizi yapmak için El-Kaide, El-Nusra gibi onun içindeki Uygur kökenli teröristleri kullanmaya çalışıyor. Bu örgütlerin içinde binlerce Uygur terörist de var. Bunlar Türkiye'de de bazı terör eylemleri yaptılar ve 29 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı Harekatı sırasında DEAŞ'ın içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı savaştılar. Şimdilerde bu sayı daha az çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri El-Bab'a kadar yaptığı harekat sırasında Uygur teröristlerin bir kısmını öldürdü" dedi. İYİ Parti'nin TBMM'ye Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarına ilişkin önerge sunduğunun hatırlatılması üzerine Perinçek " Bu önerge AK Parti'nin ‘hayır' ve MHP'nin de ‘çekimser' oyuyla reddedildi. MHP'li temsilciler, Vatan Partili arkadaşlarıma ‘Perinçek'in Uygurların Türk askerine kurşun sıktığını aktarması üzerine oylamada çekimser kaldık' dedi. Meclisteki diğer partiler ise maalesef Amerikan yanlılığı ile Rusya, İran ve Çin düşmanlığında birleşiyorlar" diye konuştu.

    ‘ÇİN, PKK'YI KABUL ETSE TÜRKİYE BUNA NASIL TEPKİ VERİRDİ?'

    Dünya Uygur Kongresi Genel Başkan Yardımcısı ve Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk'ün Türkiye'de valilik düzeyinde kabul edilmesini eleştiren Perinçek "Hükümet ve devlet olarak bunlara en ufak bir hoşgörünün gösterilmemesi lazım. Uşak valisi, Isparta valisi diyelim Tümtürk'ü kabul ediyor. PKK'yı Çin hükümeti kabul etse, Çin hükümetinin valileri PKK ile görüşmeler yapsa biz buna nasıl bir tepki gösteririz? Şimdi de Çin'de açıkça terör eylemleri örgütlemeye çalışan ve bunu amaçlayan bir örgütün önemli temsilcilerinden birini Uşak ve Isparta valisi makamında kabul etti. İkincisi, Tümtürk Türkiye'deki neredeyse bütün üniversitelerde dolaştırıldı. Bu Türkiye Devleti ve hükümeti açısından çok büyük bir yanlış" dedi ve devam etti:

    Nicolas Maduro
    © REUTERS /
    Euronews'e konuşan Maduro: İnsanlığın geleceğini Çin, Rusya, Türkiye ve İran gibi ülkeler belirleyecek
    "Urumçi'de Çin televizyonlarına verdiğimiz demeçte çözümü anlattık. Bizce Türkiye ve diğer Türkçe konuşan cumhuriyetlerin, yani Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde üye olarak yer alması gerek. Böylece Türk cumhuriyetleri daha aktif şekilde Çin ve Rusya ile Hindistan ve Pakistan'la ortak bir iş birliği içerisinde yer alır. Bu tabii, Sincan Uygur'daki bölücü ayrılıkçı girişimlere de çok ağır bir darbe olur ve onun zeminini ortadan kaldırır. Çünkü Sincan Uygur bölgesindeki terör hareketleri bölgedeki halka dayanan hareketler değil. Halktan beslenmiyorlar, dış kaynaklılar ve maalesef Türkiye'de bunlara yataklık ediyor. Bunu ortadan kaldırmak için Şanghay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'nin tam üye olarak alınması son derece etkili olur."

    ‘ÇİN'İN ASTANA SÜRECİNE BİRAZ UZAKTAN DESTEK VERİYOR AMA DIŞ SİYASETTE DAHA AKTİF BİR ÇİN GÖRECEĞİZ'

    Türkiye - Çin
    © AFP 2018 / Greg Bake
    ‘Türkiye ile Çin, ilişkileri zora sokmak istemiyor’
    Peki, Çin'in Astana görüşmeleri öncülüğündeki barış sürecine karşı tutumu nedir? Bu soru üzerine Perinçek "Çin, Astana sürecini destekliyor. Fakat Astana süreci doğrudan doğruya Batı Asya merkezli süreç. Yani, Türkiye, Rusya, İran da Batı Asya ülkeleri ve her üç ülkenin Suriye'nin kuzeyinde askeri gücü var. Suriye'deki gelişmelerde fiilen bu üç ülkenin hepsi var. Onun için burada Çin biraz uzak kalıyor. O sebeple doğrudan doğruya Astana'yı Çin'in de katılımıyla dörtlü haline getirmek pek gerçekçi değil. Ama Çinliler bunu destekliyorlar. Çünkü Çin bugün bütün dünyada barış istiyor. Çin'in amacı, Amerika'nın geçtiği her yerde barışı korumak ve böylece Çin'in hedeflediği siyasetin hayata geçmesi. Ancak şunu söyleyebilirim. Çin'de önemli bir gelişme var. Ben Çin'e 2018 yılının Mayıs ayında geldim. O görüşmelerde Çinliler bize ‘Biz önemli bir karar aldık, bundan sonra dış politikada daha aktif ve cesur olacağız, daha atak bir dış politika izleyeceğiz' dediler. Çinliler ‘Batı Asya'da da, her yerde Türkiye'yi ilgilendiren her alanda bundan sonra bizi daha atak, cesur göreceksiniz' dediler" diye konuştu.

    ‘AKILLI MİLLİYETÇİLİK BİZE RUSYA VE ÇİN'LE DOSTLUĞU ÖNERİYOR'

    Deng Li
    Çin'in yeni Ankara büyükelçisinden 'toplama kampı' iddialarına yanıt: Türkiye'nin daha iyi yöntemi varsa yararlanmaya hazırız
    Perinçek "Bugünkü dünya tablosunda Türkiye-Çin dostluğu hem Çin için önemli hem Türkiye için önemli. Bu neye benziyor? Mustafa Kemal Atatürk eğer dönemin koşullarında Sovyet Rusya ile iş birliği yapmasaydı İstiklal Savaşı'nın başarıya ulaşma şansı yoktu. Nasıl o gün Sovyet Rusya ihmal ederek biz İstiklal Savaşı'nın başaramazdık, hem Batı Asyalı komşularımızı hem de Çin ve Rusya'yı ihmal ederek Türkiye'nin hem güvenlikle ilgili tehditlere cevap vermesi pek kolay olmaz. Akılsız milliyetçilik olmaz. Akıllı milliyetçilik de bize bu ülkelerle dostluğu öneriyor" diye ekledi.

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    Etiketler:
    Fırat Kalkanı Harekatı, Uygur, Çin'in Etnik Politikaları ve Millî Dayanışma: Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygulamalar, Dünya Uygur Kongresi, Türk Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ, El-Nusra, El-Kaide, Doğu Türkistanlılar Derneği, Türkistan İslami Partisi, Vatan Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Nursultan Nazarbayev, Doğu Perinçek, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, ABD, Doğu Akdeniz, Irak, Suriye, Afganistan, Pakistan, Rusya, Amerika, Avrasya, Astana, Türkiye, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Çin
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