Çeçen cihatçı lider Suriye ordusuna saldırırken öldürüldü

Hama kentinin kuzeyinde Çeçen cihatçıların örgütü Ecnad el Kavkaz’ın lideri Hamza Şişani, Suriye ordusuna karşı düzenlediği bir saldırıda, ordu tarafından öldürüldü.

El Kaide'ye bağlı Ecnad el Kavkaz grubunun lideri Hamza Şişani, cihatçı militanlarla Hama kuzeyinde Suriye ordusuna saldırırken çıkan çatışmada öldürüldü. 10 Militanla öldürülen Şişani'nin iki koruması da öldürüldü.

Hamza Şişani kod adlı Naibi Zelimhan, Suriye'nin İdlib, Hama ve Halep bölgesinde birçok terör saldırısına katılmıştı.

Ecned El Kavkaz örgütü ise, Hamza Şişani'nin ölümü hakkında ise henüz resmi bir açıklama yayınlamadı.

2004 yılında 17 yaşındayken Dağıstan'da El Kaide'ye katılan Hamza Şişani, 2005 yılında Çeçenistan'da ve daha sonra 2009 yılında Irak'ta bulundu. Şişani, 2012 yılında ise Suriye'ye giderek Suriye ordusuna karşı savaştı.