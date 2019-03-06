Rus uzman: ABD Türkiye'nin S-400 alımı konusunda 'son kozlarını masaya sürüyor'

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Sputnik'e demecinde ABD'nin Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin güçlenmesine karşı çıktığını belirtti:
"Bu Amerikan politikasının ana prensibi, kendilerinin doğru saydıkları ve ABD'nin çıkarlarına hizmet eden şeyleri tüm ülkelere dikte etmek. Onların küresel gündeminin ana konusu, dünyanın her yerinde sürekli olarak Rusya'ya karşı koymak. Suriye sahasında da, bu ülkedeki çözümle ilgili tüm konularda da bu böyle. Bu nedenle, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenmesi ile ilgili her şey Amerikan çıkarlarına aykırı. Onlar bu yakınlaşmanın baltalanması için gerekli her şeyi yapmaya çalışıyorlar."
"Türkiye ile ilişkilerimizde ilkesel konulardan biri, S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatına ilişkin anlaşma. Ancak Amerikalılar son zamanlarda sürekli olarak mümkün olan tüm yöntemlerle bu anlaşmayı engellemeye çalıştılar. Amerikalıların çok güçlü baskısına rağmen Türk tarafı, Cumhurbaşkanı seviyesinde dahi anlaşmanın kesin olduğunu ve geri dönüş yolu olmadığını defalarca teyit etti. Şimdi artık Amerikalılar son kozlarını masaya sürerek, ‘S-400'lerden vazgeçmezseniz, Patriot sistemlerinin teslimatı ile ilgili teklifimizi geri çekeceğiz ve F-35 avcı uçaklarını teslim etmeyeceğiz' diyorlar. Türk şirketlerinin bu avcı uçaklarının belli başlı unsurlarının üretimine katılımı konusu da gündemde. Yani ABD, Türkiye'ye maksimum baskı uygulama çabasında."
Çeviren: Erkan Kurtuluş
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