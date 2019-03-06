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20:22 06 Mart 2019
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    S-400 hava savunma sistemi

    Rus uzman: ABD Türkiye'nin S-400 alımı konusunda 'son kozlarını masaya sürüyor'

    © Sputnik / Valeriy Melnikov
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    Maksim Durnev
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    ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanabileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Rus uzman Vladimir Fitin, Washington'un Türkiye ve Rusya arasındaki yakınlaşmayı baltalamak için elinden geleni yapmaya çalıştığını belirtti.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino (fotoğrafta), Washington'daki bakanlıkta düzenlenen basın brifinginde, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
    © AA /
    ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'yi uyarmıştık, yaptırım uygularız
    ABD Dışişleri Bakanlığı bir kez daha, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı. Bakanlığın Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması durumunda F-35 programına katılımının yeniden değerlendirilebileceği ve gelecekteki diğer potansiyel silah transferini riske sokacağı, ayrıca Amerika Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında S-400 alımına dahil olan devlet veya özel tüm kurum ve kişilerin potansiyel yaptırımlara maruz kalabileceği konusunda uyarıldığını ifade etti.

    Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Sputnik'e demecinde ABD'nin Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin güçlenmesine karşı çıktığını belirtti:

    "Bu Amerikan politikasının ana prensibi, kendilerinin doğru saydıkları ve ABD'nin çıkarlarına hizmet eden şeyleri tüm ülkelere dikte etmek. Onların küresel gündeminin ana konusu, dünyanın her yerinde sürekli olarak Rusya'ya karşı koymak. Suriye sahasında da, bu ülkedeki çözümle ilgili tüm konularda da bu böyle. Bu nedenle, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenmesi ile ilgili her şey Amerikan çıkarlarına aykırı. Onlar bu yakınlaşmanın baltalanması için gerekli her şeyi yapmaya çalışıyorlar."

    Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin
    © AA / Sefa Karacan
    ‘Türkiye, S-400 konusunda ABD’nin sözüyle hareket etme niyetinde değil’
    Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye tesliminin arifesinde ABD'nin Türkiye'yi vazgeçirmek için son denemelerini yaptığını söyleyen Fitin, sözlerine şöyle devam etti:

    "Türkiye ile ilişkilerimizde ilkesel konulardan biri, S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatına ilişkin anlaşma. Ancak Amerikalılar son zamanlarda sürekli olarak mümkün olan tüm yöntemlerle bu anlaşmayı engellemeye çalıştılar. Amerikalıların çok güçlü baskısına rağmen Türk tarafı, Cumhurbaşkanı seviyesinde dahi anlaşmanın kesin olduğunu ve geri dönüş yolu olmadığını defalarca teyit etti. Şimdi artık Amerikalılar son kozlarını masaya sürerek, ‘S-400'lerden vazgeçmezseniz, Patriot sistemlerinin teslimatı ile ilgili teklifimizi geri çekeceğiz ve F-35 avcı uçaklarını teslim etmeyeceğiz' diyorlar. Türk şirketlerinin bu avcı uçaklarının belli başlı unsurlarının üretimine katılımı konusu da gündemde. Yani ABD, Türkiye'ye maksimum baskı uygulama çabasında."

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

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    Etiketler:
    S-400, ABD, Türkiye, Rusya
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