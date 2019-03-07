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20:00 07 Mart 2019
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    İdlib

    İdlib mutabakatı hükümleri neden yerine getirilemiyor?

    © AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR
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    Amur Gadjiev
    Konu:
    Türkiye ile Rusya arasında İdlib mutabakatı (23)
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    Rusya ile Türkiye arasında geçen sene (17 Eylül 2018) Soçi’de imzalanan İdlib mutabakatının bazı hükümleri yerine getirilmiş olsa da sorun, tamamen çözülmekten henüz uzak gibi görünmekte.

    İdlib sorununun devam etmesi, ilk önce o bölgedeki terörist grupların yararınadır. Bu belirsiz ortamdan faydalanan örgütler, periyodik olarak Suriye hükümetinin güçlerine de saldırı düzenlemekte.

    Türkiye, İdlib sorununun çözümünü nasıl görüyor? İdlib mutabakatının hükümleri neden hala tam anlamıyla yerine getirilmedi?

    Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar, şu değerlendirmelerde bulundu:

    Doğru, İdlib mutabakatı hala bütünüyle yerine getirilmedi. Ve sorumluluk Türkiye üzerinde gibi görünüyor. Halbuki Türkiye, bu işi mutlaka çözmek istiyor. Ama bunun silahlı olarak, yani bir harekatla veya bir operasyonla çözülmesi, çok daha büyük sorunlar çıkartabilecek bir denklem.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik / Алексей Куденко
    Zaharova: Türk ve Rus ordularının mutabakatı, İdlib'deki durumu tersine çevirebilir

    Diğer taraftan, sığınmacılar başta olmak üzere o coğrafyanın kimyası da sorunun silahlı yöntemle çözülmesini engelliyor. Çünkü birileri, “Türkiye Sünnileri vuruyor” diyebilir.

    Aynı şekilde bölgede Sünni yapıların türevleri de var. Ve bu türevler üzerinden Türkiye bir tehditle karşı karşıya kalabilir.

    Türkiye şu anda Fırat’ın doğusuna konsantre. Orada Suriye’nin parçalanmasıyla ilgili başka bir denklem var. Eğer orada Amerika Birleşik Devletleri bir PKK devletini kurarlarsa Suriye parçalanmış olacak, Türkiye de büyük bir tehdit altında kalacak.

    Fua ve Kefriya köylerinin çevresindeki Nusra (Heyet Tahrir el Şam) militanları
    © REUTERS / Khalil Ashawi/File Photo
    Nusra'dan Rusya ve Suriye'ye tehdit

    Böyle olunca Türkiye, operasyonu bir şekilde öteleyerek bir başka türlü çözüm üretmeye çalışıyor. Türkiye şu anda sanırım Heyet Tahrir’uş Şam (HTŞ) örügütünün bir şekilde kimyasını bozmaya çalışıyor, onu dönüştürmeye, parçalamaya, istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Ve mesele sadece HTŞ değil. Radikalizmi üreten örgütlerin hepsi, mesele. İdlib’de istikrarsızlık isteyen PKK gibi başka bazı güçler de var. Bu örgütlerin etkisizleştirilmesi için bir işbirliğine ihtiyaç var. Rejim, illa ki HTŞ’yi vuralım istiyor. O da bir açıdan bakıldığında haklı. Çünkü öfkesi var. Sadece geçen gün HTŞ mensubu militanlar, rejimin 40 kadar adamını öldürdüler. Rejim bunu gerekçe olarak kullanmak ister. Ama rejimin savunduğu yöntem, sorunu daha da derinleştirir. İdlib mutabakatı hükümlerinin yerine getirilmesi için yeni gerçekçi bir durum tespitine ihtiyaç var.

    Konu:
    Türkiye ile Rusya arasında İdlib mutabakatı (23)
    Etiketler:
    İdlib mutabakatı, PYD/YPG, Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ), PKK, Abdullah Ağar, İdlib, Suriye, Türkiye
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