‘Erdoğan, S-400’ü seçerek Rusya’yı değil Türkiye’yi seçmiş oluyor’

The Times’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın S-400’ü seçerek ülkesini ‘güvenilmez bir müttefike’ doğru götürdüğü yorumunu değerlendiren Korotçenko, Batı'nın çağrılarına rağmen ülkesinin ulusal güvenliği tercih eden Türk liderinin, bunu Rus sistemiyle başarılı bir şekilde sağlayacağını belirtti.
İngiltere'nin en büyük gazetelerinden The Times, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 alımının NATO'nun güvenliği için tehlike arz ettiğini ve Batı'yı giderek daha fazla böldüğünü iddia etti. Erdoğan'a, "S-400 alımı konusunda bir kez daha düşünme" çağrısında bulunan gazete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, NATO'yu bölmeye çalıştığını ve S-400 anlaşmasının hayata geçmesi durumunda kaybedenin Türk halkı olacağını ifade etti. The Times, "Türk lider ülkesini, güvenilemez bir müttefike doğru götürüyor" diye yazdı.
'BATI MEDYASININ ÇAĞRILARI KURNAZLIK'
Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi, Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü İgor Korotçenkov, Sputnik'e açıklamasında, Batı medyasının her türlü çağrısının kurnazlık olduğunu belirterek, "Türkiye için önemli olan Batı medyasının çağrıları değil ulusal güvenlik. Erdoğan, bu güvenliği S-400 sayesinde güvenli bir şekilde sağlayacak" dedi.
'ERDOĞAN, HALKININ ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYOR'
Türkiye'nin S-400'ü seçerek, ulusal hava sahasının güvenliğini en iyi şekilde sağlayacak teknolojiyi seçtiğine işaret eden Rus uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan her şeyden önce Türk halkının çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Türk halkının çıkarı da Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlamaktan oluşuyor. Uzay ve füze tehditlerinin giderek arttığı dikkate alındığında, Türkiye için hava ve uzay savunmasını sağlamak kritik öneme sahip. Türkiye'nin güvenilir bir hava ve uzay savunma sisteminin sağlanması temel öncelik. Bu noktada Erdoğan Rusya'yı değil, en iyi silahı seçiyor. Türk hava sahasının güvenli bir şekilde korunmasını sağlayacak yetenekte olan bir silahı seçiyor. Seçim da ortada: S-400. Bu, dünyada daha iyisi olmayan bir marka. Bu sebeple seçim Rusya değil, Türkiye'den yana yapıldı".
'ABD'DEN PATRİOT ALIMI, ULUSAL BAĞIMSIZLIĞIN KAYBEDİLMESİNE YOL AÇAR'
ABD'nin, Patriot hava savunma sistemlerini devreden çıkarma imkanına sahip olduğuna dikkat çeken Korotçenkov, yorumunu şöyle sürdürdü:
"Amerikan sistemi alımı, ulusal bağımsızlığın kaybedilmesine yol açar. Çünkü Amerikalılar, Patriot'lara bir yazılım ekliyor, bu yazılım yüzünden Türkiye'nin güvenliğinin anahtarı Ankara'nın değil, Washington'un elinde olacak. Her an, iki ülke arasında ilişkilerin bozulması durumunda, Trump veya başka bir ABD Başkanı, tek tıklamayla, özel radyoelektronik sinyal göndererek Patriot'u devre dışı bırakabilir, sistemler çalışamaz duruma gelir".
ABD'nin büyük bir avantaja sahip olmasına rağmen Vietnam Savaşı'nı kaybettiğini hatırlatan Korotçenkov, "Kaybetmesinin sebebi, Vietnam'ın Sovyet yapımı hava savunma sistemine sahip olmasıydı. Bu sistemler yüzlerce Amerikan savaş uçağını vurdu. Türkiye, S-400'ü alarak önümüzdeki 50 yıl için mutlak bir sistem, mutlak bir güvenlik sağlayacak. Türkiye'nin güvenliği sağlanmış olacak" diye kaydetti.
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