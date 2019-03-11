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19:21 11 Mart 2019
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    S-400

    Rus uzmandan ABD'nin Türkiye’ye yönelik S-400 tehditleri hakkında: ABD müttefikleriyle nasıl konuşacağını unutmuş

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    Maksim Durnev
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    Rusya’dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almaya kararlı olan Ankara’ya ABD’den gelen tehditkâr açıklamaları ve Türk siyasilerin tepkilerini yorumlayan Rus uzman Aleksandr Perenciyev, ABD’nin müttefikleriyle eşit birer ortak olarak nasıl konuşacaklarını çoktandır unuttuklarını belirtti.

    Ömer Çelik
    © AA / Erçin Top
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'dan alınması planlanan S-400 füzeleriyle ilgili ABD tarafından yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Çelik, Türkiye'ye dönük olarak yapılan yaptırım açıklamalarının hiçbir mantığı olmadığını ve herhangi bir sonuç getirmeyeceğini vurguladı.

    Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi ve emekli askerlerin haklarını savunan bir kuruluş olan Ofitserı Rossii'nin danışma kurulu üyesi olan Doç. Aleksandr Perenciyev, Sputnik'e açıklamasında şu yorumda bulundu:

    "Amerikalılar müttefikleriyle eşit birer ortak olarak nasıl konuşacaklarını çoktandır unuttu. Özellikle kendi müttefikleri ile nasıl konuşulacağını unutmuş durumda. Onlar, sadece ast-üst pozisyonundan konuşmaya alışık. Kendi müttefikleriyle sadece bu şekilde konuşuyorlar, kendilerinin üstmüş ve diğer herkesin astmış gibi düzen kurmaya çalışıyorlar. Farklı, normal bir dili kabul etmiyorlar. Artık bu amir üslubunu kullanmayı bırakıp gerçekten anlaşmaya varmaya denemeleri gerektiği zamanların geldiğinin farkında değiller."

    Rus uzman, ABD'nin Türkiye ile müzakere sürecinde herhangi bir taviz vermek istemediğini ve bunu gerekli görmediğini kaydetti: "Bu durumda Türkiye'ye herhangi bir tavizde bulunmayı denemiyorlar bile. Örneğin Patriot'ların fiyatlarını düşürmek gibi. Türkiye yönetiminin her şeyden önce almak isteyebileceği yönde adım atmış olurlardı. Fakat onlar bunu bir zorunluluk olarak görmüyorlar."

    Vladimir Cabarov
    © Sputnik /
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    ABD'nin ‘NATO ülkelerine yönelik tekelci olması gerektiğinden' yola çıkarak hareket ettiklerine dikkat çeken Perenciyev, ABD'ye göre NATO ülkelerinin nereden silah satın alacakları konusunda herhangi bir seçeneği olmaması gerektiğini kaydetti:

    "Onlara göre Türkiye'nin, kendine başka herhangi bir tedarikçi seçme hakkı olamaz. Bu, bir NATO ülkesinin ne istediğini ve istediği şeyi seçme hakkına sahip olduğu konusunu gündeme getirdiğine dair bir örnektir."

    Bu konuda ABD'yi en çok rahatsız eden şeyin gelir kaybı olduğunu söyleyen Perenciyev, "En çok sinirlerini bozan başlıca konu, muazzam bir kar kaybının olması. ABD büyük bir zarara uğrayacak, bundan dolayı hiç memnun değiller ve sinirleri son derece bozuk. Bu nedenle şimdi akbabalar gibi yeni güçle Türkiye'ye saldırıyorlar. Artık bundan fazlasını yapamazlar. Bu da zayıf olduklarını, ABD'nin artık dünyada etki ve kontrol kaybına uğradığını, ABD'nin NATO sisteminde liderlik rolünün azaldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    S-400, Patriot, Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi, NATO, Ofitserı Rossii, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aleksandr Perenciyev, Türkiye, ABD, Rusya
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