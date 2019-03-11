'AP'yi Akkuyu nükleer santrali değil, Rusya-Türkiye işbirliği rahatsız ediyor'

Rusya hükümeti nezdinde faaliyet gösteren Finans Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu'nun önde gelen uzmanı Stanislav Mitrahoviç, Sputnik'e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin (AB) büyük yetkilere sahip olmayan bir kurumu. Avrupa Komisyonu veya AB Konseyi'nin daha fazla yetkisi var. Bu sebeple AP, soyut şeylerle uğraşıyor. Genelde, talep edilmediği halde, AB üyesi olmayan ülkelerle de ilgili tavsiyelerde bulunuyor. Genel konular hakkında açıklamalar yapmak ve her konuda tedirginliği dile getirmeyi görev olarak görüyorlar".
'AP'NİN İÇİNDE TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN İŞBİRLİĞİNDEN RAHATSIZ OLAN KİŞİLER VAR'
Rus uzman, AP içinde Türkiye ve Rusya'nın işbirliğinden rahatsız olan kişilerin olduğuna işaret etti.
‘AP NÜKLEER ENERJİDEN RAHATSIZSA TÜRKİYE DEĞİL AVRUPA'YLA UĞRAŞSIN'
Uzman, AP'yi tedirgin eden konunun nükleer enerji değil, politik faktör olduğunun altını çiziyor.
Avrupa içinde başta Fransa ve İngiltere olmak üzere nükleer enerjiden vazgeçme niyetinde olmayan ülkelerin olduğunu hatırlatan Mitrahoviç, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
‘TÜRKİYE'YLE EKONOMİK VE ASKERİ İLİŞKİLERİ OLAN ÜLKELER AKKUYU'YU ETKİLEMEYE ÇALIŞIYOR'
Akkuyu gibi projeler üzerinde etkiye sahip tek uluslararası kurumun Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) olduğunu vurgulayan Mitrahoviç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"UAEK, nükleer enerji alanında uluslararası ortaklık ve denetimin organizasyonu ile uğraşıyor. Tüm ülkeler bu kurumu tanıyor, çünkü herkes nükleer enerjinin güvenliğine ilgi duyuyor. UAEK'nın Akkuyu ile ilgili hiçbir itirazı yok ve gelecekte olması da beklenmiyor. Ancak Türkiye ile ekonomik ve askeri ilişkileri olan ABD gibi ülkeler bu projeyi etkilemeye çalışıyor. Tıpkı Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almaması için Türkiye'ye yaptıkları baskı gibi. Ancak Türkiye şu ana kadar ne hava savunma sistemi ne de diğer konularda Amerikan baskısına boyun eğmedi. Yani nükleer santral de inşa edilecek".
AP, 2017 yılında da kabul ettiği bir kararda Ankara'ya Akkuyu projesinden vazgeçme çağrısı yapmıştı.
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