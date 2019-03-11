Kayıt
22:26 11 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Avrupa Parlamentosu

    'AP'yi Akkuyu nükleer santrali değil, Rusya-Türkiye işbirliği rahatsız ediyor'

    © REUTERS / Yves Herman
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Tatiana Şuvalova
    0 13

    Uzmanlar, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Akkuyu nükleer güç santrali projesiyle ilgili karar tasarısının, tavsiye niteliği taşıdığını ve dikkate alınmaması gerektiği yorumunu yaptılar.

    Avrupa Parlamentosu
    © REUTERS / Vincent Kessler
    AP, Türkiye'ye Akkuyu projesini durdurma çağrısı yapmaya hazırlanıyor
    AP'nin, Akkuyu projesinin durdurulması yönünde çağrı yapılmasını tavsiye eden karar tasarısını 13 Mart'ta oylayacağı bildirilmişti.

    Rusya hükümeti nezdinde faaliyet gösteren Finans Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu'nun önde gelen uzmanı Stanislav Mitrahoviç, Sputnik'e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

    "Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin (AB) büyük yetkilere sahip olmayan bir kurumu. Avrupa Komisyonu veya AB Konseyi'nin daha fazla yetkisi var. Bu sebeple AP, soyut şeylerle uğraşıyor. Genelde, talep edilmediği halde, AB üyesi olmayan ülkelerle de ilgili tavsiyelerde bulunuyor. Genel konular hakkında açıklamalar yapmak ve her konuda tedirginliği dile getirmeyi görev olarak görüyorlar".

    'AP'NİN İÇİNDE TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN İŞBİRLİĞİNDEN RAHATSIZ OLAN KİŞİLER VAR'

    Rus uzman, AP içinde Türkiye ve Rusya'nın işbirliğinden rahatsız olan kişilerin olduğuna işaret etti.

    Avrupa Parlamentosu
    © REUTERS / Vincent Kessler
    AP, Türkiye'ye Akkuyu projesini durdurma çağrısı yapmaya hazırlanıyor
    Mitrahoviç, "Akkuyu, Türkiye ve Rusya'nın ortaklığının meyvesi olarak, AP'nin her nedense bu iki ülkeden memnun olmayan kısmını rahatsız ediyor. Bu insanlar, işbirliğimizin sıfıra indirgenmesini istiyor. AP'de, genel olarak nükleer enerjiye karşı olan ve bu enerjiden vazgeçerek her ne kadar pahalı olursa olsun yenilenebilir kaynaklardan gelen enerjiden yararlanılması gerektiğini savunan insanlar da var" diye konuştu.

    ‘AP NÜKLEER ENERJİDEN RAHATSIZSA TÜRKİYE DEĞİL AVRUPA'YLA UĞRAŞSIN'

    Uzman, AP'yi tedirgin eden konunun nükleer enerji değil, politik faktör olduğunun altını çiziyor.

    Avrupa içinde başta Fransa ve İngiltere olmak üzere nükleer enerjiden vazgeçme niyetinde olmayan ülkelerin olduğunu hatırlatan Mitrahoviç, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

    Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi olan ve yapımına devam edilen Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Açık Kapı etkinliği kapsamında ilk kez vatandaşların ziyaretine açıldı.
    © AA / Sezgin Pancar
    Akkuyu Nükleer AŞ'nin yeni Genel Müdürü Zoteeva oldu
    "Eğer AP'yi tedirgin eden nükleer enerjiyse Türkiye değil Avrupa'yla uğraşması gerekir. Bu yüzden bu tür tasarılar, ‘Rusya hacker saldırıları yoluyla Avrupa'daki seçimlere etki yapıyor' veya ‘Maşa ve Koca Ayı tehlikeli bir çizgi filmi' ya da ‘Türkiye yanlış yolda' türünden açıklamalarla aynı mecrada yer alıyor. Bu gruplar sadece Türkiye ve Rusya'yla siyasi açıdan hemfikir olmadığını göstermek istiyor. AP düzenli olarak bir ağırlığı olmayan çeşitli tasarılar kabul ediyor. Kuzey Akım-2'ye karşı da neredeyse aynı tasarıları vardı, Avrupa'yı bu projeden vazgeçme çağrısını içeriyordu. Ama sonuç itibariyle ne Almanya gibi ülkeler ne de AB Komisyonu bu konuda hiçbir karar almadı. Akkuyu ile ilgili tasarıyı da benzer akıbet bekliyor".

    ‘TÜRKİYE'YLE EKONOMİK VE ASKERİ İLİŞKİLERİ OLAN ÜLKELER AKKUYU'YU ETKİLEMEYE ÇALIŞIYOR'

    Akkuyu gibi projeler üzerinde etkiye sahip tek uluslararası kurumun Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) olduğunu vurgulayan Mitrahoviç, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "UAEK, nükleer enerji alanında uluslararası ortaklık ve denetimin organizasyonu ile uğraşıyor. Tüm ülkeler bu kurumu tanıyor, çünkü herkes nükleer enerjinin güvenliğine ilgi duyuyor. UAEK'nın Akkuyu ile ilgili hiçbir itirazı yok ve gelecekte olması da beklenmiyor. Ancak Türkiye ile ekonomik ve askeri ilişkileri olan ABD gibi ülkeler bu projeyi etkilemeye çalışıyor. Tıpkı Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almaması için Türkiye'ye yaptıkları baskı gibi. Ancak Türkiye şu ana kadar ne hava savunma sistemi ne de diğer konularda Amerikan baskısına boyun eğmedi. Yani nükleer santral de inşa edilecek".

    AP, 2017 yılında da kabul ettiği bir kararda Ankara'ya Akkuyu projesinden vazgeçme çağrısı yapmıştı.

    Etiketler:
    Nükleer, Akkuyu, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Parlamentosu (AP), Stanislav Mitrahoviç, Avrupa, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımının antrenmanı
    Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımı'nın antrenmanından kareler
    Karikatür
    ‘ABD Büyükelçiliği görevlisi Moskova'daki havalimanına havan mermisi sokmaya çalıştı’
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet