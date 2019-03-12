Kayıt
16:57 12 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    TBMM Çevre Mühendisleri Oda Başkanı Dr. Baron Bozoğlu

    Çevre Mühendisleri Odası hava kirliliği raporunu açıkladı: Türkiye kirli hava soluyor

    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
    0 20

    Türkiye’de 60 milyon kişi yılın yaklaşık üçte ikisinde ulusal sınır değerlerinin üstünde kirli hava soluyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana Türkiye’nin en kirli illeri arasında yer alırken, Artvin, Ardahan, Giresun–Gemilerçekeği, Rize-Ardeşen ve Tunceli hava kirliliği daha az yaşandığı bölgeler oldu.

    TBMM Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu tarafından ‘Hava Kirliliği 2018 Raporu' açıklandı. Rapora göre, güvenli hava kirliliği verisinin alındığı toplam 45 farklı ildeki istasyonlarda yapılan ölçümler, bu bölgelerde yaşayan yaklaşık 60 milyon kişinin ulusal sınır değerlerinin üzerinde PM10 (toz) seviyesine maruz kalıyor. Rapora göre, kirlilik parametrelerinin tamamında sınır değeri aşan iller arasında büyükşehirler önde geliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Mersin, Kocaeli, Edirne ve Erzurum'da hava kirliliği devam ediyor. Raporda yer alan saptamalardan bazıları şöyle:

    EN KİRLİ İLLER BÜYÜKŞEHİRLER

    Bişkek'te hava kirliliği sorunu
    © Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
    Hava kirliliği sorunuyla karşı karşıya olan Bişkek’te yakın gelecekte görülmesi muhtemel kareler
    9
    - 313 istasyondan sadece 68'inde PM2.5 (küçük toz) ölçümü yapılmaktadır. 39 ilde bulunan 68 istasyonun 47'sinde (yüzde 69) güvenli veri alımı yoktur. Güvenli veri alımı olan bütün istasyonlarda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün belirlediği yıllık ortalama sınır değeri aşılmıştır. PM2.5 açısından havası kirli illerin başında; Amasya, Ankara, Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Yalova, Zonguldak yer almaktadır.

    — 2018 yılında PM10 (toz) ölçümlerinin gerçekleştirildiği 81 ildeki 219 istasyonun yüzde 38'inde güvenli veri alımının olmadığı görülmüştür. PM10 kirletici değerine dair güvenli veri alınamayan istasyonların olduğu bölgelerde yaşayan yaklaşık 20 milyon kişinin soluduğu hava ve hava kalitesiyle ilgili herhangi bir yorum yapılamamaktadır.

    İran, Tahran
    © Fotolia / Borna_Mir
    Tahran'da hava kirliliği nedeniyle dışarı çıkmama uyarısı
    - Türkiye genelinde, PM10 yıllık ortalama verilerine göre 81 ilden 45'inde yıllık ortalama sınır değer aşılmıştır. TÜİK verilerine göre 2018 yılında 82 milyon olan ülkemizde, yaklaşık 60 milyon kişi, güvenli veri alımının sağlandığı fakat PM10 yıllık ortalama limitin aşıldığı (hava kirliliğinin olduğu) yerlerde yaşamaktadır. PM10 kaynaklı hava kirliliği yaşayan illerin başında; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kahramanmaraş — Elbistan, Erzurum — Taşhan, Ağrı — Doğubeyazıt, Iğdır, Bursa, Mersin, Bursa, Niğde, Erzincan, Denizli, Afyon ve Muğla gelmektedir.

    KÜKÜRDİOKSİT ÖLÇÜMLERİNE GÖRE KİRLİ İLLER

    — Saatlik ve günlük SO2 (kükürtdioksit) ölçümü yapan 81 ildeki 213 istasyonun verilerine göre yapılan değerlendirmede kükürtdioksit kaynaklı hava kirliliği yaşayan illerin başında; İstanbul — Sutanbeyli, Adana-Doğankent, Edirne — Keşan, Ağrı — Doğubeyazıt, Kahramanmaraş, Yozgat, Manisa, Hakkari, Bitlis, Şanlıurfa ve Karabük gelmektedir. Bu iller belirlenirken, verilerin güvenilir olduğu bölgeler arasında Ulusal Sınır Değerin aşıldığı gün sayısına ve yıllık ortalama değere bakılmıştır. İstasyonların yüzde 44'ünde güvenli veri alımının olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, yaklaşık 30 milyon kişi, ölçüm istasyonu olmasına rağmen güvenli veri alınamayan ve bu nedenle hava kalitesiyle ilgili herhangi bir yorum yapılamayan bölgelerde yaşamaktadır.

    AZOT DİOKSİT AÇISINDAN KİRLİ İLLER

    İngiltere'de hava kirliliği
    © AFP 2018 / BEN FATHERS
    Hava kirliliği yaşlılarda bunama riskini artırıyor
    - 49 ildeki 173 istasyonun saatlik NO2 verilerine göre hava kirliliği yaşanan bölgeler Adana Doğankent, Amasya — Şehzade, Ankara Çankaya, Demetevler, Sıhhiye, Artvin — Hopa, Bursa- Beyazıt, Çorum — Bahabey, Erzincan — Trafik, Erzurum, İstanbul Aksaray, Beşiktaş, Çatladıkapı, Esenler, Göztepe, Kadıköy, Kartal, Mecidiyeköy, Selimiye, Şirinevler, Ümraniye, Üsküdar, İzmir — Şirinyer istasyonunu bulunduğu bölgelerdir. Değerlendirmede yıllık ortalama ve aşan saat sayısı dikkate alınmıştır. 12 istasyonun uygun çalışmadığı ve bütün istasyonların yüzde 56'sında güvenli veri alımının olmadığı belirlenmiştir.

    AZOT OKSİT VE OZON VERİLERİNE GÖRE KİRLİ İLLER

    — 49 ildeki 173 istasyonun yıllık NOX verilerine göre hava kirliliği olan illerin başında İstanbul, Ankara, Adana, Amasya, Balıkesir, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir Odunpazarı, Iğdır, İzmir Şirinyer, Karabük, Tekirdağ, Bursa, Kayseri, Kocaeli ve Samsun'dur. Bu iller belirlenirken, verilerin güvenilir olduğu bölgeler arasında Ulusal Sınır Değerin aşıldığı gün sayısına bakılmıştır. İstasyonların yüzde 57'sinde güvenli veri alımının olmadığı belirlenmiştir.

    Çin - hava kirliliği
    © REUTERS / Jason Lee
    Türkiye'nin hava kirliliği haritası açıklandı: Havası temiz tek il Rize
    - 41 ildeki 101 istasyonun CO verilerine göre veri alımı az olmasına rağmen İstanbul Üsküdar, Şirinevler, Sultanbeyli'de hava kirliliği yaşanmaktadır. İstasyonların yüzde 63'ünde güvenli veri alımının olmadığı belirlenmiştir. 44 ildeki 125 istasyonun O3 verilerine göre yüzde 57'sinde güvenli veri alımının olmadığı belirlenmiştir.

    TÜRKİYE ATMOSFERİ PARTİKÜL MADDELER AÇSINDAN AVRUPA'YA GÖRE DAHA KİRLİ

    — Analiz edilen uydu gözlemlerine göre; Türkiye atmosferi partikül maddeler açısından Avrupa'ya göre daha kirlidir. Bu kirlilik 2018 yılında, Avrupa'ya göre yüzde 33.4 oranında daha fazladır. Avrupa atmosferindeki partikül maddeler yıllar bazında düzenli olarak azalmaktadır. Türkiye atmosferindeki partikül maddeler yıllar bazında düzenli olarak artmaktadır. Avrupa atmosferindeki partikül maddeler son 15 yılda yüzde 14.2 oranında azalmıştır. Türkiye atmosferindeki partikül maddeler son 15 yılda yüzde 8.4 oranında artmıştır. Türkiye atmosferindeki partikül maddeler 2003 yılında Avrupa'ya göre yüzde 5.6 oranında daha fazlayken, 2018 yılında yüzde 33.4 oranında daha fazla ölçülmüştür.

    HAVASI DAHA AZ KİRLİ OLAN İLLER

    Çin - hava kirliliği
    © REUTERS / Jason Lee
    Türkiye'nin hava kirliliği haritası açıklandı: Havası temiz tek il Rize
    - Artvin, Ardahan, Tunceli, Giresun Gemilerçekeği ve Rize Ardeşen'in havası diğer bölgelere göre daha az kirli.

    TERMİK SANTRALLERİN OLDUĞU BÖLGELERDE KİRLİLİK DEVAM EDİYOR

    — Termik santrallerin olduğu bölgelerde hava kirliliğinin devam ettiği veriler üzerinden değerlendirilebilmektedir. Muğla Yatağan'da termik santral bulunmasına ve bu alandaki hava kirliliğine dair birçok eleştiri yapılmasına rağmen 2018 yılında hiç hava kalitesi ölçümü yapılmamış olması dikkat çekicidir. Yeni termik santraller yerine enerji verimliliği ve yenilenebilir temiz enerji üretim biçimlerine odaklanılmalıdır.

    YÜRÜYÜŞ YOLLARINA VE KENTSEL DÖNÜŞÜME DİKKAT

    Paris'te hava kirliliği
    © AFP 2018 / LIONEL BONAVENTURE
    Hava kirliliği Paris trafiğini ikiye böldü
    Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, Türkiye'nin tamamında toz probleminin olduğunu ve halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Bozoğlu, özellikle sabah ve akşam saatlerinde vatandaşların daha fazla hava kirliliği problemiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, hava kirliliğinin yoğun olduğu zamanlarda dışarıda spor yapılmamasını istedi. Belediyelerin yol kenarlarına yaptıkları yürüyüş yollarını da kapatması gerektiğini belirten Bozoğlu, buralara mutlaka ağaçlandırma yapması gerektiğini, otoyollardan uzak bölgelerde yürüyüş pistleri ve spor alanları yapılması gerektiğini anlattı. Bozoğlu, kentsel dönüşümün hava kirliliği de dikkate alınarak yapılması gerektiğini de belirterek, yıkım ve inşaat sırasındaki tozlanma için önlem alınması gerektiğini vurguladı.

    BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINA ÇAĞRI

    Türkiye'nin yerel seçim sürecinde olduğunu hatırlatan Bozoğlu, bütün belediye başkan adaylarının, hava kirliliği probleminin çözmeye yönelik projelerini kamouyu ile paylaşmalarını beklediklerini de söyledi. Bozoğlu, bir soru üzerine, 2015 yılından bu yana bu raporları hazırladıklarını ifade ederek, hava kirliliği konusunda bir farkındalık oluşturduklarını ancak belediye yönetimleri tarafından pek de dikkate alınmadığını belirtti.

    İlgili konular:

    Çatışmalar arttı, hava kirliliği azaldı
    Çin'in hava kirliliği gaz maskesi modası yarattı
    Makedonya'da hava kirliliği protestosu
    Etiketler:
    PM10, TBMM Çevre Mühendisleri Odası, TÜİK, Dünya Sağlık Örgütü, TBMM, Baran Bezoğlu, Bilecik, Bartın, Çorum, Yalova, Amasya, Erzincan, Artvin, Sakarya, Bolu, Trabzon, Erzurum, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Ordu, Samsun, Çanakkale, İstanbul, Türkiye, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yunanistan'da geleneksel un savaşı
    Yunanistan’da 200 yıllık gelenek: Un savaşı
    Karikatür
    ABD yönetiminden Venezüella’da ‘demokratik siyasi geçiş’ için 500 milyon dolarlık bütçe talebi
    İnfografik
    Hindistan-Pakistan gerilimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet