IŞİD'den Avrupa'ya tehdit: Militanlarına kanlı saldırılar düzenleme çağrısı yaptı

'ÜLKENİZE GELECEĞİZ'
Paris ve Berlin posterleriyle birlikte yayınlanan mesajda Baguz'da gerçekleştirilen hava saldırılarına, Avrupa ve diğer IŞİD Karşıtı Koalisyon ülkelerinde düzenlenecek saldırılarla karşılık verilmesi çağrısında bulunuldu.
Örgüt, koalisyon uçaklarının bombardımanına da mesajda yer verdi. Ayrıca IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin eski konuşmalarıyla ABD ve Avrupa'yı tehdit eden ifadeler de mesajda yer aldı.
DSG'YE TESLİM OLUYORLAR
2014 yılından bu yana Suriye ve Irak'ta yüzlerce kanlı saldırı yapan IŞİD, Fransa ve Belçika başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde saldırılar gerçekleştirmişti. Örgüt, Türkiye'de de birçok kanlı saldırıyı üstlenmişti.
Irak'ta elinde hiçbir yer kalmayan, Suriye'de ise 500 metrekarelik bir alanda sıkıştığı söylenen IŞİD'den militanlar kalabalık gruplar halinde Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) teslim oluyor. Bazılarının ise örgütten çaldığı paralarla Irak ve İdlib bölgesine kaçmaya çalıştığı belirtiliyor.
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