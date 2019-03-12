IŞİD'den Avrupa'ya tehdit: Militanlarına kanlı saldırılar düzenleme çağrısı yaptı

IŞİD, Suriye'de elindeki son bölge olan Baguz'dan bir mesaj yayınlayarak Avrupa ile koalisyon üyesi ülkelerini tehdit etti, militan ve sempatizanlarına saldırılar düzenleme çağrısında bulundu.

IŞİD, tehdit içerikli mesajı, örgüt tarafından da çok kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması Telegram aracılığıyla üye ve sempatizanlarına gönderdi.

'ÜLKENİZE GELECEĞİZ'

Paris ve Berlin posterleriyle birlikte yayınlanan mesajda Baguz'da gerçekleştirilen hava saldırılarına, Avrupa ve diğer IŞİD Karşıtı Koalisyon ülkelerinde düzenlenecek saldırılarla karşılık verilmesi çağrısında bulunuldu.

Örgüt, koalisyon uçaklarının bombardımanına da mesajda yer verdi. Ayrıca IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin eski konuşmalarıyla ABD ve Avrupa'yı tehdit eden ifadeler de mesajda yer aldı.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: IŞİD tehdidi devam ediyor

Fransa'nın başkenti Paris içerikli görselde, "Dünya tehdit altında, ülkenize geleceğiz" ifadeleri yer alırken bir diğer görselde ise "Berlin saldırısı-Savaş daha yeni başladı" diye yazdı.

DSG'YE TESLİM OLUYORLAR

2014 yılından bu yana Suriye ve Irak'ta yüzlerce kanlı saldırı yapan IŞİD, Fransa ve Belçika başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde saldırılar gerçekleştirmişti. Örgüt, Türkiye'de de birçok kanlı saldırıyı üstlenmişti.

Irak'ta elinde hiçbir yer kalmayan, Suriye'de ise 500 metrekarelik bir alanda sıkıştığı söylenen IŞİD'den militanlar kalabalık gruplar halinde Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) teslim oluyor. Bazılarının ise örgütten çaldığı paralarla Irak ve İdlib bölgesine kaçmaya çalıştığı belirtiliyor.