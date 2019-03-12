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17:09 12 Mart 2019
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    NATO / Karadeniz

    Rus uzman: Rusya, NATO’nun Karadeniz’deki siyasi manevralarını yüksek hazırlık seviyesinde takip ediyor

    © AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU
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    Amur Gadjiev
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    18-29 Mart tarihleri arasında düzenlenecek NATO üyesi ülkeler ve ittifak ortaklarının eğitim ve tatbikatı, NATO – Gürcistan eğitim ve değerlendirme merkezinde (JTEC) yapılacak.

    Tatbikatın amacının NATO üyesi ülkeler ve Kuzey Atlantik İttifakı ortaklarının silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışılabilirlik yeteneğini artırmak olduğu belirtildi.

    Bu yıl yapılacak tatbikatlar, 2016 yılında 14 ülkenin katıldığı NATO-Gürcistan tatbikatına göre, 24 ülkeden 350’den fazla askerin katılacağı daha geniş bir formatta yapılacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistana yapacağı ziyaret çerçevesinde 25 Mart’ta tatbikatı izleyecek.

    NATO ne elde etmeye çalışıyor? Rusya, NATO’nun bir sonraki Karadeniz macerasına nasıl tepki verebilir? Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri Araştırma Merkezi Türkiye Bölümü kıdemli araştırma görevlisi, Karadeniz ve Boğazlar uzmanı Dr. Andrey Boldırev, şu değerlendirmelerde bulundu:

    USS Donald Cook
    © Sputnik / Nikolaos Stelya
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    Planlanan biçimiyle başlayacak mevcut NATO tatbikatı, açıkça ittifakın önceki tatbikatlarının ötesine geçiyor. Tatbikatın ölçeği ve NATO Genel Sekreteri’nin Gürcistan’ı ziyareti de bunu kanıtlıyor.

    Bunun üç temel nedeni olabilir.

    1.Trump’ın Karadeniz’deki durumu sürekli ‘şişirerek’ tüm Amerikalıların başkanı statüsünü teyit etme arzusu

    2.Son zamanlarda Rusya-ABD ilişkilerinde yaşanan Venezüella krizi ve Rusya’nın Amerika kıtası üzerindeki etkisini ABD’nin Karadeniz’deki varlığıyla dengeleme arzusu.

    3.Rusya’ya karşı Karadeniz’de bir ‘NATO dostları’ donanma grubu (2016’da Romanya’nın önerisi) oluşturmak.

    Her halikarda, Rus donanmasının modernizasyonu (ya da yeniden inşası) 2020’de tamamlanıyor ve Rusya muhtemelen Kuzey Atlantik İttifakı’nın ‘siyasi manevralarını’ yüksek hazırlık seviyesinde takip etmeye devam edecek.

    Etiketler:
    tatbikat, NATO, Dr. Andrey Boldırev, Jens Stoltenberg, Karadeniz, Gürcistan, ABD, Rusya
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