Rusya'nın en büyük sığır eti üreticisi: Türkiye’nin kota uygulama mekanizmasını netleştirmesini bekliyoruz

Rusya'nın en büyük sığır eti üreticisi Miratorg'un eş sahibi ve CEO'su Viktor Linnik, Sputnik'e açıklamasında, bu görüşmeden beklentilerini aktardı.
Rusya'nın birkaç yıldır, başta yüksek kaliteli sığır eti olmak üzere ürünlerinin Türk piyasasına girişi üzerinde çalıştığını dile getiren Linnik, görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığını hatırlatarak, "Halihazırda Türkiye, Rus sığır eti için 5 bin tonluk kota ayırdı. Ama henüz bu kotanın uygulanma mekanizması tam anlaşılmış değil. Hangi Türk şirketler bu dağılıma dahil olabilecek, verilen kota ne kadar düzenli ve hangi hacimlerde uygulanacak?" ifadelerini kullandı.
Linnik, "Ayrıca Devlet Başkanı Putin'in, Türkiye'ye yeni ziyaretinde bir Türk restorana giderek Rus sığır etinden yapılma bir yemek sipariş etme isteğini dile getirdiğini hatırlatmak isterdim" diye ekledi.
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