Rusya'nın en büyük sığır eti üreticisi: Türkiye’nin kota uygulama mekanizmasını netleştirmesini bekliyoruz

Türkiye’nin Rusya’ya 5 bin ton sığır eti kotası ayırdığını söyleyen Miratorg CEO’su Linnik, Türk yetkililerden bu kotanın uygulanma mekanizmasıyla ilgili net ayrıntılar beklediklerini belirtti.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert ve Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar, 15 Mart Cuma günü bir araya gelerek, karşılıklı hayvansal ürün ihracatı ile Türk sebze ürünlerinin Rusya'ya sevkiyatını görüşecekler.

Rusya'nın en büyük sığır eti üreticisi Miratorg'un eş sahibi ve CEO'su Viktor Linnik, Sputnik'e açıklamasında, bu görüşmeden beklentilerini aktardı.

Rusya'nın birkaç yıldır, başta yüksek kaliteli sığır eti olmak üzere ürünlerinin Türk piyasasına girişi üzerinde çalıştığını dile getiren Linnik, görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığını hatırlatarak, "Halihazırda Türkiye, Rus sığır eti için 5 bin tonluk kota ayırdı. Ama henüz bu kotanın uygulanma mekanizması tam anlaşılmış değil. Hangi Türk şirketler bu dağılıma dahil olabilecek, verilen kota ne kadar düzenli ve hangi hacimlerde uygulanacak?" ifadelerini kullandı.

Rus sığır etinin, başta elit restoranlar ve oteller olmak üzere Türk pazarında talep göreceğinden emin olduğunu dile getiren Miratorg CEO'su, "Zira Türkiye'de çok sayıda yabancı turist var ve bu turistler Türk şeflerin hazırladığı Premium ürünlerinin tadına bakmak isterler" dedi.

Linnik, "Ayrıca Devlet Başkanı Putin'in, Türkiye'ye yeni ziyaretinde bir Türk restorana giderek Rus sığır etinden yapılma bir yemek sipariş etme isteğini dile getirdiğini hatırlatmak isterdim" diye ekledi.