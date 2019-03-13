‘Altay alımı, Türkiye ve Katar arasındaki askeri-teknik işbirliğinin garantisi olacak’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Katar'ın 100 adet Altay Ana Muharebe Tankı (AMT) siparişi verdiğini açıklamıştı. Yavuz, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre Katar'a ilk etapta 40 adet tank teslim edileceğini söylemişti. Yavuz, 41'inci tanktan itibaren yerli motor kullanılacağını kaydetmişti.

Bu anlaşma, Türkiye için ilk yerli tank ithalatı olacak.

‘KATAR, TÜRK SİLAHI İÇİN ÖNCELİKLİ PAZARLARDAN BİRİ'

Moskova merkezli Askeri-Politik Gazetecilik Merkezi'nden askeri uzman Boris Rojin, Sputnik'e açıklamasında, Türkiye'nin son yıllarda aktif olarak kendini bağımsız modern silah üreticisi olarak konumlandırdığına dikkat çekerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sebeple bir tedarikçi olarak Ortadoğu pazarlarına girme fırsatlarını arıyor. Bu anlamda Katar, öncelikli pazarlardan biri, çünkü Suudi Arabistan ile kriz başladıktan sonra Türkiye Katar'a büyük diplomatik, ekonomik ve askeri destekte bulunmuştu. Türkiye, Katar'a askeri müdahale ve ekonomik ablukaya karşı sert bir şekilde karşı çıkmıştı. Dolayısıyla Katar da Türkiye'ye ilgi gösteriyor, çünkü tam da Türkiye'nin sunduğu korumanın ve kısmen İran'la ilişkilerin normalleşmesinin tam ekonomik ve politik abluka tehdidini etkisiz hale getirdiğini çok iyi anlıyor. Katar'ın bu ilgisi de Türk ekonomisine 15 milyar dolar yatırma sözü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan özel uçak şeklinde tezahür ediyor."

Uzman, Katar'ın Türk askeri teçhizatını alarak aynı zamanda Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğine işaret ediyor.

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100 adet Altay tankının Katar'ın savunma yeteneğine nasıl bir katkıda bulunacağı konusunu değerlendiren Rojin, bu konuda şu yorumda bulundu:

"Aslında Katar'ın coğrafyası ve Suudi Arabistan'la olan sınırın uzunluğu dikkate alındığında bu sayıda tanka ihtiyacı yok. Bu noktada ön plana çıkan Türkiye'yle dış politik ilişkilerdir. Katar açısından bu yatırımlar, ki hatta aşırı da olabilir, Türkiye'yle dış politika ilişkilerinin güçlenmesine yardımcı oluyor, diğer yönlerde olası askeri-teknik işbirliğini ve Suudi Arabistan'a karşı askeri-politik savunmanın devam etmesini garanti ediyor. Katar için bu, Türkiye'yle son silah anlaşması değil ve Türkiye de Katar'da tam kapsamlı askeri üs kurmak için bu ilişkilere ilgi duymaya devam edecek".

‘TÜRK TANKININ TEMEL SORUNU MOTOR VE KORUMA SİSTEMİ'

Rus uzman, TSK'nın elindeki tankların karşılaştığı sorunlarla ilgili de şunu dedi:

"Türk tanklarının temel sorunu motor ve koruma sistemidir. Suriye'deki çatışmalar, sorunlu motorlar Türk tanklarının ortak özelliğidir. M-60 ve Leopard 2 tanklarının da teknik sorunları var, bu tanklar tanksavar füzelere karşı korumanın yetersizliğini ortaya koydu."

Altay projesinde, TSK'nın elindeki tankların zayıf yerlerinin düzeltmeye çalışıldığına dikkat çeken Rojin, "Türkiye, kendi motorunu geliştirme yönünde büyük çabalar harcıyor. Ayrıca dinamik koruma sisteminin modernizasyonu yönünde tedbirler alınıyor. Türkiye, El-Bab, Afrin ve Cerablus'taki çatışmalarda ortaya çıkan noksanları Altay projesinde dikkate almaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.