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10:30 14 Mart 2019
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    AK Parti’nin Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok

    AK Parti'nin Ankara Keçiören adayı Altınok: Kucaklayıcı bir dil, kucaklayıcı bir üslup doğru olandır

    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
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    Yurdagül Şimşek
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    31 Mart yerel seçimleri (635)
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    Ankara Keçiören'de üç dönem belediye başkanlığı yapan 31 Mart'ta da AK Parti'den aday olan Turgut Altınok, Cumhur İttifakı'nın Keçiören'de tuttuğunu, oy oranlarının yüzde 70'in üzerinde göründüğünü söyledi. Siyasetin sertleşen dil ve üslubunu da değerlendiren Altınok, "Kucaklayıcı bir dil doğru olanıdır. Tansiyonun düşürülmesinde fayda var" dedi.

    AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok Ankara siyasetinin simge isimlerinden biri. Ülkü Ocakları'nda görev yapmış, MHP'de Keçiören İlçe Başkanlığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunmuş olan Altınok, 1994 seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

    Melih Gökçek
    © Fotoğraf : Twitter
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    1999 seçimlerine Fazilet Partisi adayı olarak girerek yeniden Keçiören Belediye Başkanı olan Altınok, 28 Şubat sürecinde Fazilet Partisi'nin kapanmasıyla AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. 2004 seçimlerinde de AK Parti'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Altınok, 2009 seçimlerinde aday olmadı, 2014 seçimlerinde ise Keçiören'de BBP'nin adayı oldu ancak bu kez seçimi kaybetti.

    10 yıl sonra Ankara'nın en büyük ilçelerinden Keçiören'i yönetmeye yeniden talip olan Altınok ile adaylık sürecini, projelerini konuştuk. Kulislerde adı sık sık büyükşehir belediye başkan adaylığı için de geçen Altınok, "Neden büyükşehir belediyesi'ne değil de yeniden Keçiören'e aday oldunuz?" sorusuna, "Siyasette iki kere iki dört etmez, siyasetin matematiği farklıdır. Ama büyükşehirde de çok değerli bir arkadaşımız aday. Mehmet Özhaseki (AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan aday) belediyecilikte çok iyi bir isim" yanıtını verdi.

    Adının büyükşehir belediye başkan adaylığı için konuşulmasını "Ankara tabi tanıyor bizi, yaptığımız hizmetler var" sözleriyle değerlendiren Altınok, Özhaseki'nin belediyecilikte marka bir isim olduğunu, Kayseri'yi gecekondu kentinden alıp bir dünya kenti haline getirdiğini, Ankara'ya da çok büyük hizmetler edeceğine inandığını kaydetti.

    'EĞER BÜYÜKŞEHİR OLMAYACAKSA BİZİM İÇİN DOĞRU OLAN KEÇİÖREN'DİR'

    Mansur Yavaş
    © AA /
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    Altınok, üç dönem Keçiören'de başkanlık yaptığının hatırlatarak başka bir ilçeden adaylığı neden düşünmediği ilişkin soru üzerine de, "Ben Keçiören'in çocuğuyum. Buranın çocuğu olduğum için eğer büyükşehir olmayacaksa bizim için doğru olan büyüdüğümüz, çocukluğumuzun geçtiği hala da oturduğumuz yer olan Keçiören'dir" dedi.

    Keçiören'e yönelik projelerini de anlatan Altınok, 2003 yılında temeli atılan ve aradan geçen 15 sene içerisinde bir türlü tamamlanamayan tartışmalı Cumhuriyet Kulesi'ni bitireceklerini söyledi. Cumhuriyet Kulesi'ni ‘muhteşem bir eser' olarak nitelendiren Altınok, seçilmeleri halinde hemen ihalesini yapacaklarını bir buçuk yıl içerisinde de açılışını gerçekleştireceklerini kaydetti.

    Altınok, Cumhuriyet Kulesi'nin 115 metre olan Atakule'den daha yüksek olduğunu ifade ederek, "Atakule'ye göre daha dolu bir projedir, daha çok aktivitenin olduğu bir projedir. Rakımı yüksektir Atakule'nin ondan yüksek gözükür. Cumhuriyet Kulemiz 186 metre daha yüksek bir kule" diye konuştu.

    'İNSANLAR ÇANKAYA'DAN EVİNİ SATIP BURAYA TAŞINIYORDU YİNE GELECEKLER'

    Belediye başkanlığı döneminde Çankaya'dan Keçiören'e taşınanlar olduğunu kaydeden Altınok, "Keçiören, bıraktığımızda yaşam tercihinde Ankara'da bir numaradaydı. İnsanlar Çankaya'dan evini satıp buraya taşınıyordu, her taraftan insanlar evini satış buraya taşınıyordu. Bunun ölçüsü verdiğimiz yapı ruhsatlarıdır. Bir yılda 2400 binaya yapı ruhsatı vermiştik, o dönemde 2004'tü. Ankara'nın 8 metropolü vardı, verdiğimiz yapı ruhsatı 7'sinden fazlaydı. Aldığımız Keçiören 400 bin civarındaydı, bıraktığımız Keçiören 880 bin idi. Yani Keçiören'e yaşam için talep vardı" dedi. Keçiören'in şu an nüfusunun 907 bin olduğunu ifade eden Altınok, görevden ayrıldığı 10 yıllık sürede nüfusun 27 bin civarında arttığını söyledi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
    © AA /
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    Altınok, yaşanacak yerin seçimi konusunda bir çok şeyin önemli olduğunu vurgulayarak, "Güvenlik, huzur, trafik, ulaşım, temizlik, sosyal tesisler, yeşil alanlar önemlidir. İnsanların tercih ettiği sebepler vardır. Yani öyle olunca Keçiören çok hızlı bir büyüme dönemi yakalamıştı, yine yakalayacak ama. Çok güzel projelerimiz var, Ankara'nın nefes aldığı projelerimiz var. Yaşam ve cazibe merkezi olacak projeler bunlar" dedi.

    Altınok, "Yani yine Çankaya'daki evini satıp Keçiören'e mi gelecek insanlar?" sorusuna, "Gelecek gelecek. 4 tane köyümüz var mahalle statüsünde. Avrupa'da gördüğünüz köyler neyse burada o köyleri göreceğiz. Ama köy hayatını da göreceğiz burada, doğal ürünler, el sanatlarımız, hayvancılık. Bunları destekleyeceğiz" diye konuştu.

    AK Partili Altınok, Keçiören'in yüzde 60'nın yenileme kapsamına alacaklarını, şehrin eskiyen yüzünü yenileyeceklerini, caddeleri, sokakları genişleteceklerini, otopark sıkıntısını gideceklerini, kapalı otopark zorunluluğu getirileceğini anlattı.

    'BİZ 94 YILINDA DEVRİMCİ BELEDİYE BAŞKANLARINDANDIK'

    Peki Cumhur İttifakı tabanda tuttu mu, Keçiören'de AK Parti ve MHP teşkilatı birlikte çalışabiliyor mu? Bu konuda Keçiören'de bir sıkıntı yaşanmadığını vurgulayan Turgut Altınok, "Keçiören'de büyük oranda tuttu, anketler de öyle gösteriyor. Yüzde 70'in üstü görünüyor" dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
    © AA / Mustafa Kamacı
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    Altınok, Keçiören'de seçmenin "Burada seçmenin ‘Keçiören'de Altınok, büyükşehirde Yavaş' dedikleri söyleniyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine de şöyle konuştu:

    "AK Parti ve MHP seçmeni ki AK Parti'ye verenin tamamına yakını MHP'ye verenin çok büyük oranda Mehmet Özhaseki'ye veriyor Keçiören'de. Ama bir taraftan da şu oluyor bu belediye seçimi olduğu için. Yani sosyal demokrat olup da veya İYİ Parti'ye oy verip de Altınok'a oy vereceğim diyen de çok insan var. Belediye işi böyle, belediye de insanlar hizmete de bakıyor, hizmete de oy veriyor. Biz burada 15 sene görev yapmışız. Öyle olunca bir çok insana dokunmuşuz, bir çoğuyla hatırlarımız var. Sokakta belediye başkanlığı yaptık, halkın arasında belediye başkanlığı yapık. Biz sağlık, eğitim ve güvenliğe de çok destek verdik. Biz belediyeciliğin ezberini bozduk aslında. Biz 94 yılında devrimci belediye başkanlarındandık onu söyleyelim. Bu kadar da şey konuşuyorum. Bir çok şeyi değiştiren, yeni şeyler söyleyen, farklı hizmetler, farklı projeler yapan…"

    'A TAKIMI DİYE BİR ŞEY ZATEN YOKTU, ÇOK TAZMİNAT KAZANDIM'

    Altınok, Keçiören Belediye başkanlığı döneminde ‘A Takımı' adı verilen bir yapılanmayla ilgili iddiaların gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine de, bu konudaki haberlerle ilgili yargıya başvurduğunu ve tazminatlar kazandığını söyledi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
    © AA / Güven Yılmaz
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    Altınok, "A Takımı diye bir şey zaten yoktu. Bununla ilgili yargı kararları vardı bununla ilgili, bir sürü tazminat aldım, çok tazminat aldım bununla ilgili. Derdimiz tazminat değildi ama. Ben sokakta, halkın arasında bir belediye başkanlığı yaptım. Görevimde ayrım da yapmadım" diye konuştu.

    Bir soru üzerine siyasette giderek sertleşen dil ve üslubu değerlendiren Altınok, "Biz yerelde kalıyoruz. Ama benim şeyim şu; kucaklayıcı bir dil, kucaklayıcı bir üslup doğru olanıdır. Tansiyonun düşürülmesinde fayda var" dedi. Bu seçimle ilgili dile getirilen ‘beka sorunu' ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Altınok, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'da yaşanan çatışmaları hatırlattı.

    'TÜRKİYE'DE BİR EKONOMİK SIKINTI YAŞANDI, YAŞANMADI DİYEMEYİZ AMA…'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
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    AK Partitli Altınok, Cumhur İttifakı'nın seçimlerde başarısız olması halinde, hükümetin ve sistemin meşruiyetinin gündeme getirileceğini, muhalefetin seçim demeye başlayacağını ifade ederek, "Bu ülkeye ne kazandıracak?" dedi.

    Altınok, hem siyasi hem de ekonomik istikrar için de yerel seçimlerin kazanılması gerektiğini kaydetti.

    "Tabii Türkiye bir ekonomik sıkıntı yaşadı, yaşanmadı diyemeyiz. Ama toparlanıyor" diyen Altınok, seçimden sonra istikrarın devam etmesi halinde ekonominin de hızla toparlanacağını söyledi.

    Altınok, Bana göre ekonomi daha iyiye gidecek, daha kötüye gitmez" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (635)

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    Etiketler:
    Cumhur İttifakı, Fazilet Partisi, MHP, Ülkü Ocakları, AK Parti, Mehmet Özhaseki, Turgut Altınok, Çankaya, Keçiören, Ankara
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