AK Parti'nin Ankara Keçiören adayı Altınok: Kucaklayıcı bir dil, kucaklayıcı bir üslup doğru olandır

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok Ankara siyasetinin simge isimlerinden biri. Ülkü Ocakları'nda görev yapmış, MHP'de Keçiören İlçe Başkanlığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunmuş olan Altınok, 1994 seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçildi.
10 yıl sonra Ankara'nın en büyük ilçelerinden Keçiören'i yönetmeye yeniden talip olan Altınok ile adaylık sürecini, projelerini konuştuk. Kulislerde adı sık sık büyükşehir belediye başkan adaylığı için de geçen Altınok, "Neden büyükşehir belediyesi'ne değil de yeniden Keçiören'e aday oldunuz?" sorusuna, "Siyasette iki kere iki dört etmez, siyasetin matematiği farklıdır. Ama büyükşehirde de çok değerli bir arkadaşımız aday. Mehmet Özhaseki (AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan aday) belediyecilikte çok iyi bir isim" yanıtını verdi.
Adının büyükşehir belediye başkan adaylığı için konuşulmasını "Ankara tabi tanıyor bizi, yaptığımız hizmetler var" sözleriyle değerlendiren Altınok, Özhaseki'nin belediyecilikte marka bir isim olduğunu, Kayseri'yi gecekondu kentinden alıp bir dünya kenti haline getirdiğini, Ankara'ya da çok büyük hizmetler edeceğine inandığını kaydetti.
'EĞER BÜYÜKŞEHİR OLMAYACAKSA BİZİM İÇİN DOĞRU OLAN KEÇİÖREN'DİR'
Keçiören'e yönelik projelerini de anlatan Altınok, 2003 yılında temeli atılan ve aradan geçen 15 sene içerisinde bir türlü tamamlanamayan tartışmalı Cumhuriyet Kulesi'ni bitireceklerini söyledi. Cumhuriyet Kulesi'ni ‘muhteşem bir eser' olarak nitelendiren Altınok, seçilmeleri halinde hemen ihalesini yapacaklarını bir buçuk yıl içerisinde de açılışını gerçekleştireceklerini kaydetti.
Altınok, Cumhuriyet Kulesi'nin 115 metre olan Atakule'den daha yüksek olduğunu ifade ederek, "Atakule'ye göre daha dolu bir projedir, daha çok aktivitenin olduğu bir projedir. Rakımı yüksektir Atakule'nin ondan yüksek gözükür. Cumhuriyet Kulemiz 186 metre daha yüksek bir kule" diye konuştu.
'İNSANLAR ÇANKAYA'DAN EVİNİ SATIP BURAYA TAŞINIYORDU YİNE GELECEKLER'
Belediye başkanlığı döneminde Çankaya'dan Keçiören'e taşınanlar olduğunu kaydeden Altınok, "Keçiören, bıraktığımızda yaşam tercihinde Ankara'da bir numaradaydı. İnsanlar Çankaya'dan evini satıp buraya taşınıyordu, her taraftan insanlar evini satış buraya taşınıyordu. Bunun ölçüsü verdiğimiz yapı ruhsatlarıdır. Bir yılda 2400 binaya yapı ruhsatı vermiştik, o dönemde 2004'tü. Ankara'nın 8 metropolü vardı, verdiğimiz yapı ruhsatı 7'sinden fazlaydı. Aldığımız Keçiören 400 bin civarındaydı, bıraktığımız Keçiören 880 bin idi. Yani Keçiören'e yaşam için talep vardı" dedi. Keçiören'in şu an nüfusunun 907 bin olduğunu ifade eden Altınok, görevden ayrıldığı 10 yıllık sürede nüfusun 27 bin civarında arttığını söyledi.
Altınok, "Yani yine Çankaya'daki evini satıp Keçiören'e mi gelecek insanlar?" sorusuna, "Gelecek gelecek. 4 tane köyümüz var mahalle statüsünde. Avrupa'da gördüğünüz köyler neyse burada o köyleri göreceğiz. Ama köy hayatını da göreceğiz burada, doğal ürünler, el sanatlarımız, hayvancılık. Bunları destekleyeceğiz" diye konuştu.
AK Partili Altınok, Keçiören'in yüzde 60'nın yenileme kapsamına alacaklarını, şehrin eskiyen yüzünü yenileyeceklerini, caddeleri, sokakları genişleteceklerini, otopark sıkıntısını gideceklerini, kapalı otopark zorunluluğu getirileceğini anlattı.
'BİZ 94 YILINDA DEVRİMCİ BELEDİYE BAŞKANLARINDANDIK'
Peki Cumhur İttifakı tabanda tuttu mu, Keçiören'de AK Parti ve MHP teşkilatı birlikte çalışabiliyor mu? Bu konuda Keçiören'de bir sıkıntı yaşanmadığını vurgulayan Turgut Altınok, "Keçiören'de büyük oranda tuttu, anketler de öyle gösteriyor. Yüzde 70'in üstü görünüyor" dedi.
"AK Parti ve MHP seçmeni ki AK Parti'ye verenin tamamına yakını MHP'ye verenin çok büyük oranda Mehmet Özhaseki'ye veriyor Keçiören'de. Ama bir taraftan da şu oluyor bu belediye seçimi olduğu için. Yani sosyal demokrat olup da veya İYİ Parti'ye oy verip de Altınok'a oy vereceğim diyen de çok insan var. Belediye işi böyle, belediye de insanlar hizmete de bakıyor, hizmete de oy veriyor. Biz burada 15 sene görev yapmışız. Öyle olunca bir çok insana dokunmuşuz, bir çoğuyla hatırlarımız var. Sokakta belediye başkanlığı yaptık, halkın arasında belediye başkanlığı yapık. Biz sağlık, eğitim ve güvenliğe de çok destek verdik. Biz belediyeciliğin ezberini bozduk aslında. Biz 94 yılında devrimci belediye başkanlarındandık onu söyleyelim. Bu kadar da şey konuşuyorum. Bir çok şeyi değiştiren, yeni şeyler söyleyen, farklı hizmetler, farklı projeler yapan…"
'A TAKIMI DİYE BİR ŞEY ZATEN YOKTU, ÇOK TAZMİNAT KAZANDIM'
Altınok, Keçiören Belediye başkanlığı döneminde ‘A Takımı' adı verilen bir yapılanmayla ilgili iddiaların gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine de, bu konudaki haberlerle ilgili yargıya başvurduğunu ve tazminatlar kazandığını söyledi.
Bir soru üzerine siyasette giderek sertleşen dil ve üslubu değerlendiren Altınok, "Biz yerelde kalıyoruz. Ama benim şeyim şu; kucaklayıcı bir dil, kucaklayıcı bir üslup doğru olanıdır. Tansiyonun düşürülmesinde fayda var" dedi. Bu seçimle ilgili dile getirilen ‘beka sorunu' ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Altınok, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'da yaşanan çatışmaları hatırlattı.
'TÜRKİYE'DE BİR EKONOMİK SIKINTI YAŞANDI, YAŞANMADI DİYEMEYİZ AMA…'
Altınok, hem siyasi hem de ekonomik istikrar için de yerel seçimlerin kazanılması gerektiğini kaydetti.
"Tabii Türkiye bir ekonomik sıkıntı yaşadı, yaşanmadı diyemeyiz. Ama toparlanıyor" diyen Altınok, seçimden sonra istikrarın devam etmesi halinde ekonominin de hızla toparlanacağını söyledi.
Altınok, Bana göre ekonomi daha iyiye gidecek, daha kötüye gitmez" dedi.
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