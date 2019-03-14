'Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda kararlı'

Rusya’nın, İdlib’deki eylemlerini Türkiye’yle koordine etmesinin önemli olduğunu belirten Çuprıgin, her iki ülkenin İdlib konusunda kararlı olduğunu kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne saldırı planlayan Hayat Tahrir eş-Şam'a (Nusra) ait silah ve mühimmat deposuna, Türkiye'nin onayı alındıktan sonra noktasal hava saldırısının gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Açıklamada, söz konusu depoya Hmeymim'e saldırıda kullanılmak üzere çok sayıda insansız hava aracı getirildiği belirtilmişti.

Rusya Ekonomi Yüksek Okulu Şarkiyat Okulu'ndan kıdemli öğretim görevlisi Arabist Andrey Çuprıgin, Sputnik'e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Rusya'nın bu tür eylemlerini Türkiye'yle koordine etmesi çok önemli. Noktasal vuruşun yapılması, teröre karşı operasyonunun bir kısmı. Bu vuruşun koordine edilmesi iyi oldu. Ama bu, benim görüşüme göre, büyük askeri operasyonun prelüdü anlamına gelmez. Elbette durum değişebilir. Türkiye ve Rusya, İdlib konusunda kararlı. Çünkü bu, Türkiye için onu sınır güvenliğini sağlamaktan alıkoyan ek rahatsızlık kaynağı. Rusya için de başta Hmeymim üssüne ve Suriye'deki diğer tesislere yönelik sürekli terör tehdidi kaynağıdır."

İdlib'in büyük bir sorun olduğunu, çünkü burada oldukça büyük militan güçlerin yoğunlaştığını dile getiren Rus uzman, "Orada sadece Hayat Tahrir eş-Şam değil, kanatları altına sığınan bir sürü daha cihatçı, aşırılık yanlısı grup var. Orada ayrıca çok sayıda sivil var" dedi.

Ancak İdlib sorununun eninde sonunda çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydeden Çuprıgin, "Suriye topraklarında, özellikle İdlib gibi bir yerde süresiz olarak terör tehdidinin kalmasına kimse razı olmaz" diye ekledi.

Moskova merkezli Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semenov ise İdlib sorununun çözüme kavuşturulmasının zor olduğu görüşünde.

Sputnik'e konuşan Semenov, "Rusya, bu noktasal vuruşla, bu yönde güce başvurduğunu ve sıradan gözlemci olmadığını gösterdi" diyerek hava saldırısının Hmeymim üssüne yönelik tehditten kaynaklandığına işaret etti.

Türkiye'nin İdlib'e yönelik sergilediği yaklaşıma değinen uzman, Ankara'nın Hayat Tahrir eş-Şam'ı kademeli olarak bölme ve zayıflayınca tavizde bulunmasını sağlama yönteminden yana olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye daha ziyade teröristleri caydırma yöntemlerini tercih ediyor. Onlar, Hayat Tahrir eş-Şam'ın eylemlerini kısıtlıyor. Elbette önlenemeyen şeyler de var, çünkü nede olsa aralarında aralıksız sınır hattı yok, sadece bazı gözlem noktaları var. Yine de gördüğümüz kadarıyla bir yerde yeniden çatışmanın başlaması durumunda Türk tarafı yeni kontrol noktalarını kuruyor. Onlar, gerilimin tırmanmasına izin vermemek için birkaç ek gözlem noktası daha açtı".

Türkiye'nin, tam koordinasyon şartıyla bazı askeri operasyonlara onay verebileceğini söyleyen Semenov, "Hedefler gerçekten koordine edilse ve her iki taraf buna onay verse ve tüm ayrıntılar tam konuşulsa Ankara bu tür operasyonlara onay verir" diye ekledi.