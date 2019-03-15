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19:31 15 Mart 2019
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    S-400 hava savunma sistemi

    ABD, Türkiye'nin S-400 almasından neden rahatsız oldu?

    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
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    Elif Sudagezer
    Konu:
    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (120)
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    Sputnik, takipçilerine “ABD, Türkiye'nin S-400 almasından neden rahatsız oldu?” diye sordu. Ankete katılan 18 bin kişinin çoğunluğu bu soruyu “ABD’nin S-400’lere tepki göstermesinin nedeni Türkiye-Rusya yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlıktır” diye yanıtladı.

    Türkiye'nin yakında Rusya'dan teslim alacağı S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin ABD'den sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir Washington yetkilisi son olarak Türkiye'nin S-400 sistemi alımının "NATO için bir ulusal güvenlik problemi oluşturduğu" söyledi. Ancak Ankara, savunma konusundaki bu stratejik adımında son derece kararlı. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Asıl olan Türkiye'nin güvenliğidir. Geri adım atmamız söz konusu bile değil" diyerek Türkiye'nin S-400 kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

    Peki ABD, Türkiye'nin S-400 almasından neden rahatsız oldu? Sputnik, bu soruyu takipçilerine yöneltti. 18 binden fazla kişinin katıldığı ankette en çok "ABD'yi rahatsız eden Türkiye-Rusya yakınlaşması" cevabı verildi. Yüzde 43'lük bu yanıtı, yüzde 27 ile "ABD, etki kaybından korkuyor" yanıtı ve yüzde 25'le "ABD, pazar kaybından korkuyor" yanıtları takip etti. Ankete katılanların yalnızca 12'si "fikrim yok" yanıtı verdi.

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    Sputnik'in anketi gerçekleştirdiği gün, aynı soruyu Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Polat da Aydınlık gazetesindeki köşesine taşıdı. Polat "ABD neden S-400 alımından endişeli?" sorusunu şöyle yanıtladı:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    DHA
    Erdoğan: S-400'ler alınıp kullanılmayacak diye bir şey yok
    "ABD'nin F-35 uçaklarının sırlarını ve diğer uyumluluk sorunlarını gerekçe göstermesi tamamen bahanedir. ABD'yi asıl kaygılandıran husus, Türkiye'nin bağımsız bir hava örtüsü için ciddi bir adım atmasıdır. Kendi avucunun içindeki Patriotlar ile Türkiye'den hem para kazanmayı hem de denetimi altına almayı düşünen ABD'nin bütün planları suya düşmüştür. Türkiye Patriotları sadece doğal dostları olan Batı Asya ülkelerine karşı kullanabilir ki bu da ülkemizin geleceği açısından felaket olur. Türkiye mevcut bağımsız politikalarını sürdürdüğü takdirde gerçek anlamda güçlü bir hava savunma sistemi tesis eder. Kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerinde Batı'dan bağımsız arayışlar içinde olması Türkiye'nin yararına olur."

    Konu:
    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (120)

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    Etiketler:
    hava savunma sistemi, Türk-Rus ilişkileri, bağımsızlık, anket, güvenlik, F-35, S-400, Türkiye-Rusya İlişkileri, Aydınlık Gazetesi, NATO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soner Polat, Washignton, Batı Asya, Türkiye, ABD, Ankara, Rusya
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