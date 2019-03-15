Türkiye'nin yakında Rusya'dan teslim alacağı S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin ABD'den sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir Washington yetkilisi son olarak Türkiye'nin S-400 sistemi alımının "NATO için bir ulusal güvenlik problemi oluşturduğu" söyledi. Ancak Ankara, savunma konusundaki bu stratejik adımında son derece kararlı. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Asıl olan Türkiye'nin güvenliğidir. Geri adım atmamız söz konusu bile değil" diyerek Türkiye'nin S-400 kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.
Sizce ABD, Türkiye'nin S-400 almasından neden rahatsız oldu? https://t.co/k7wX14Jz1F— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 12 Mart 2019
Peki ABD, Türkiye'nin S-400 almasından neden rahatsız oldu? Sputnik, bu soruyu takipçilerine yöneltti. 18 binden fazla kişinin katıldığı ankette en çok "ABD'yi rahatsız eden Türkiye-Rusya yakınlaşması" cevabı verildi. Yüzde 43'lük bu yanıtı, yüzde 27 ile "ABD, etki kaybından korkuyor" yanıtı ve yüzde 25'le "ABD, pazar kaybından korkuyor" yanıtları takip etti. Ankete katılanların yalnızca 12'si "fikrim yok" yanıtı verdi.
‘ABD'NİN BÜTÜN PLANLARI SUYA DÜŞTÜ'
Sputnik'in anketi gerçekleştirdiği gün, aynı soruyu Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Polat da Aydınlık gazetesindeki köşesine taşıdı. Polat "ABD neden S-400 alımından endişeli?" sorusunu şöyle yanıtladı:
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