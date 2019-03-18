Şengal Peşmerge Sözcüsü: Irak ordusu ile YBŞ büyük bir savaşa hazırlanıyor

Irak'ın Şengal kentinde Irak ordusu ile Şengal Savunma Birlikleri (YBŞ) arasında çatışma çıktı. Çatışma sonrası ölü ve yaralılar olurken, Sputnik'e konuşan Şengal Peşmerge Sözcüsü Halil Şirvan, Irak ordusu ile YBŞ arasındaki gerginliğin devam ettiğini belirterek, tarafların büyük bir savaşa hazırlandığını söyledi.

Türkiye'nin PKK'nın Şengal kolu olarak gördüğü YBŞ ile Irak ordusu arasında dün gece geç saatlerine çatışma çıktı ve çatışma sonucunda 4 kişi öldü 6 kişi ise yaralandı.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Şengal Peşmerge Sözcüsü Halil Şirvan, Irak ordusu ile YBŞ arasındaki gerginliğin devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

‘DÜNDEN BERİ BÜYÜK GERGİNLİK VAR'

© Sputnik / Hikmet Durgun Şengal'de Peşmerge ile YBŞ arasında çatışma: 7 yaralı

" YBŞ ile Irak ordusu arasında dün gece geç saatlerinde kontrol noktası yüzünden çatışma çıkmıştı. YBŞ güçleri Şengal'a yakın Sory kontrol noktasının kendilerine açılmasını istemişti. Irak ordusu ise bunu kabul etmedi. Bunun yüzünden çıkan çatışmada Irak ordusundan 2 kişi, YBŞ'den de 2 kişi öldü. Her iki taraftan da yaralılar var. Dünden bu yana büyük bir gerginlik var. Her iki taraf büyük bir savaşa hazırlık yapıyor."

Sputnik'e konuşan Şengal Kaymakamı Mehma Halil de Şengal'de büyük bir gerginliğin olduğunu dile getirerek, taraflara sağduyu çağrısı yaptı.

2014 yılında IŞİD tarafından ele geçirilen ve 2015 yılında ise IŞİD'in elinden alınan Irak-Suriye sınırındaki Şengal kentinde Haşdi Şabi, Irak Ordusu, Peşmerge ile YBŞ güçleri bulunuyor.