HDP'lilere mezarlık yasağı: Yürümek isteyenlere polis müdahalesi

© Fotoğraf : DHA Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı: Zülküf Gezen fedai eylemi gerçekleştirmedi kendisini astı

Gezen'in mezarının bulunduğu Diyarbakır Yeniköy Mezarlığını barikatlarla kapatan polis, HDP'lilerin mezarığa girişine izin vermedi. Kalabalığın sayısı artınca polis müdahale anonsu yaptı. Ancak mezarlığa gitmekte ısrar eden kalabalık gruba polis TOMA'dan tazyikli su ile müdahale etti. Müdahaleye rağmen dağılmayan bazı kişiler gözaltına alınırken, kalabalık bir grup da ara sokaklara dağıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve HDP'li milletvekillerinin gelmesi ile birlikte ara sokaklar ve caddelerde bekleyen kalabalık tekrar mezarlık önünde toplandı. Mezarlık önünde barikat kuran polis, mezarlığa sadece Temelli ve milletvekillerinin alınacağını söyledi. Karara tepki gösteren kalabalık mezarlığa girmeye çalışınca polis tekrar tazyikli su ile müdahale etti. Temelli ve bazı HDP'li milletvekilleri ise mezarlığı ziyaret etti.