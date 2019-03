AK Parti’den Bolton’a: ABD önce kendi müttefikliğini sorgulamalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Türkiye ile ilişkilerde pek çok "sorun" olduğunu belirtirken, S-400'lerin yanı sıra İsrail'i de gündeme getirmesi Ankara'nın tepkisini çekti. Bolton, "Türkiye hala NATO müttefiği ama İsrail'deki yakın dostlarımızla ilişkileri çok kötü, bu ilgilendiğimiz bir mesele, Suriye'deki savaş bağlamındaki anlaşmazlıklar da bir başka mesele" demişti.

Bolton'un bu açıklamalarını Sputnik'e değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Bolton'ın "müttefiklik" vurgusuna dikkat çekerek, "ABD önce kendi müttefikliğini sorgulamalı" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ SIRTINDAN BIÇAKLAMAYA ÇALIŞAN BİR YÖNETİM"

ABD'nin kendi müttefikliğinin nerede başlayıp nerede bittiğine bakması gerektiğini ifade eden Turan, "Müttefiklik esasına uygun hareket etmeyen, adeta Türkiye'yi sırtından bıçaklamaya çalışan bir ABD yönetimi bunun getireceği olumsuzlukları da hesaba katmalıdır" diye konuştu.

"Türkiye'nin daha önce Patriot füze savunma sistemleri konusundaki girişimlerini karşılıksız bırakıp başka seçenek sunmayan ABD'nin Patriotları yeniden gündeme getirmesinin geçmişteki oylama politikalarının bir sonucu" olduğunu söyleyen AK Partili Turan, "Türkiye sıradan bir devlet değildir, ABD bunu geç de olsa anlayacaktır. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta, defalarca uyarılarımıza rağmen Türkiye'de terör eylemlerinde bulunan PKK, PYD ve YPG unsurlarına, terör örgütlerine TIR'lar dolusu cephane ve teçhizatı veren ABD yönetimi değil miydi? Geçmişte işgallerini meşrulaştırmak için kendi yetkililerince bile itiraf edilen yalanlara müracaat eden bir yönetimin şimdi de DEAŞ ve El-Kaide yalanına sığınması devlet acziyetinin ötesinde, siyasi ve askeri bir körlüktür" dedi.

"ANLAŞMALARI YAPILMIŞ BİR ALIŞVERİŞTEN SAYGINLIĞI OLANLAR VAZGEÇMEZ"

AK Partili Turan, Türkiye'nin hem siyasi hem ekonomik yönden bağımsız bir ülke olduğunu belirtirken, "Türkiye kendi savunmasıyla ilgili kararları kendisi alır ve uygular. Bizi başkalarıyla karıştırmasınlar. Kimse bize ne yapacağımızı ve ne yapmayacağımızı dikte edemez. Türkiye'nin Rusya'dan alacağı savunma sistemini, okyanusun ötesinden ulusal güvenlik meselesi olarak görülmesi de manidardır. ‘S-400'leri alanlar bizden F-35 beklemesin' derken çocukca bir tavır takınmak ABD gibi bir ülkeye yakışmamaktadır. Parası ödenmiş, anlaşmaları yapılmış bir alışverişten vazgeçmek saygınlığı olanların yapacağı bir davranış değildir" diye konuştu.

"ZULME DESTEK VERDİĞİ SÜRECE ABD İLE KARŞI KARŞIYA GELMEMİZ KAÇINILMAZ"

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert ABD Avrupa Komutanı 'ısrarcı': S-400 bulunduğu takdirde Türkiye'ye F-35 vermemeliyiz

Bolton'ın "Türkiye hala NATO müttefiği ama İsrail'deki yakın dostlarımızla ilişkileri çok kötü" sözlerine de tepki gösteren Turan, "İsrailli dostlarıyla olan ilişkileri zaten kan ve gözyaşı üzerine olan ABD'nin ‘Türkiye dostlarımızla iyi ilişkiler içinde olmalı' tehdidi anlaşılır gibi değildir. Türkiye'yi hedef tahtasında gören kim varsa bilsin ki kendisi hedef tahtasında olur. Türkiye her zaman hakkın ve haklının yanında olmaya devam edecektir. Eğer ABD dünya barışı, kardeşliği ve istikrarı için adım atarsa, teröre karşı durursa Türkiye de her zaman müttefik olarak kalacaktır. Ortadoğu'da öldürülen her çocuğun kanı elinde olan ve Filistinlilere hayatı zindan eden siyonist rejimle birlikte iş tutmak onların zulümlerine de ortak olmak demektir" dedi.

ABD'nin Suriye'deki askerleri için "çekiliyoruz" beyanını bile yerine getirmediğini belirten Turan, şöyle devam etti:

"Böyle bir yönetimin bizim gözümüzde inandırıcılığı olamaz. PKK, PYD, YPG gibi terör maşalarını istediği gibi kullanacağını düşünenler yakın zamanda bunun böyle olmayacağını anlayacaklardır. Terör örgütlerine, İsrail'in dökmüş olduğu kan ve acılara destek vermeyip, hakkın ve haklının yanında durursa ABD, Türkiye onların müttefiki olabilir ancak zulme, gözyaşına, acıya, drama, trajediye, yeryüzündeki sömürüye yol açıp, neden olup, destek verdiği sürece ABD ile karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır.

NATO müttefiki olmamız İsrail'in zulümlerine, İsrail'in bölgedeki uygulamalarına, yayılmacı politikalarına, işgalci tutumlarına, hukuk ve kanun tanımaz, insan haklarını ihlal eden davranışlarına göz yummamız anlamına gelmez. NATO müttefikliğini biz böyle okumuyoruz, ABD ve Trump'ın danışmanları yanlış okuyor galiba".