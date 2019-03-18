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00:02 19 Mart 2019
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile bir araya geldi

    ‘Türkiye kendini İslam dünyasının lideri olarak konumlandırıyor’

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    Maksim Durnev
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yeni Zelanda ziyaretini değerlendiren Rus uzman, Türkiye’nin kendini İslam dünyasının lideri olarak konumlandırmasının sadece Yeni Zelanda’da değil Suriye, Filistin ve diğer ülkelerde de belirgin bir şekilde hissedildiğini belirtti.

    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Cem Öksüz
    Erdoğan: Yeni Zelanda'daki terör saldırısına Avrupa'nın sesi çıkmadı
    Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi'nden Boris Dolgov, Sputnik'e açıklamasında, "Türkiye'nin Yeni Zelanda'ya destek vermesi, gerçekten de çok asil ve olumlu bir duruş. Türkiye yönetimi, Yeni Zelanda'daki saldırıdan zarar görenlere destek verdi ve bir yandan başsağlığını dile getirdi, diğer yandan da şu veya bu şekilde İslamofobiye karşı şiddetle karşı çıktı. Türkiye üst düzeyde Yeni Zelanda halkına ve tüm Müslümanlara desteğini ifade etti, çünkü bu tüm İslam dünyasına indirilen bir darbeydi" ifadelerini kullandı.

    'TÜRKİYE, MÜSLÜMAN ÜLKELERİN BAŞINDA YER ALIYOR'

    Türkiye'nin kendini İslam dünyasının lideri olarak konumlandırdığını ve bunun sadece Yeni Zelanda değil, Filistin, Suriye ve bazı diğer ülkelerde sergilenen duruştan belli olduğunu kaydeden Dolgov, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

    "Bu şunu gösteriyor ki, Türkiye dünyanın farklı bölgelerinde terör girişimlerine ve İslamofobi tezahürlerine tüm kararlılıkla karşı koyuyor. Bu, Türkiye yönetiminin kendini İslam dünyasının lideri olarak konumlandırılmasının tezahürü. Bu gerçekten de öyledir. Bu daha önce, İsrail'in baskısı altındaki Filistinli Müslümanlara yönelik tezahür olmuştu. Myanmar'daki olayları hatırlıyoruz. Türk tarafı orada Müslümanlara yönelik baskıya çok aktif şekilde karşı çıkmıştı. Halihazırda Suriye'de de bunu yeterince görüyoruz. Türkiye'nin Avrupa'daki, özellikle de Almanya'daki yurttaşlarına destek verdiğini görüyoruz. Türkiye şimdi gerçekten de Müslüman ülkelerin başında yer alıyor".

    'TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL LİDER OLMA NİYETİ MANTIKLI'

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da
    © AA / Dışişleri Bakanlığı
    Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki saldırıda yaralananları ziyaret etti
    Rusya Bilimler Akademisi Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü kıdemli araştırma görevlisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Doç. Vladimir Avatkov, Sputnik'e açıklamasında, Türkiye'nin büyük bölgesel lider olma niyetinin mantıklı olduğunu söyledi.

    Türkiye'nin giderek oldukça muhafazakar değerlere sahip çok aktif aktör haline geldiğini ve çıkarlarını tüm komşu bölgelere ilerletmeye çalıştığını belirten Avatkov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

    "Türkiye, daha aktif aktör haline gelerek komşu ülkelerdeki politik süreçlere etki etmeye çalışıyor, özellikle de muhafazakar hayatla ilgili, yani öncelikle dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türk topluluklarının dini hayatıyla ilgili konularda. Bu bağlamda, hiç tartışılmasız Yeni Zelanda'daki korkunç terör saldırısının ardından Türkiye doğal ve mantıklı olarak aktif olmaya ve politikasının barışçıl niyetini sergilemeye çalışıyor. Elbette Türkiye etnik ve dinler arası ilişkilerinin çeşitli uyum biçimlerine yardımcı olabilir, çünkü ılımlı İslam devleti örneğini oluşturuyor. Türkiye bu bağlamda büyük deneyime ve imkanlara sahip ancak bununla birlikte şunu da dikkate almak gerekiyor ki Türkiye bunu öylesine değil, mantıklı bir şekilde büyük bölgesel aktör olmak ve dünya liderleri arasına girmek için yapıyor".

    Etiketler:
    İslam, Vladimir Avatkov, Boris Dolgov, Myanmar, Filistin, Türkiye, Yeni Zelanda
    Topluluk kurallarıTartışma
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