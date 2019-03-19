‘Adalar asla ranta ve betona açılmayacak' diyen CHP'li Gül: AKP'ye ilişkin umut bitmiş, oy alacaksa da umutlu oy almayacak

CHP tarafından Adalar Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Erdem Gül, Adalıların en büyük talebinin buranın tarihi dokusu ile korunması olduğunu ifade etti. Gül, "Bunu önemli görüyorum. Asla, asla Adaların ranta ve betona açılmayacağı sözünü veriyorum" dedi. Gül, "AKP'ye ilişkin umut bitmiş, AKP oy alacaksa da umutlu oy almayacak" diye konuştu.

CHP'nin Adalar adayı Erdem Gül, seçim sürecini ve projelerini Sputnik'e değerlendirdi. Gül, Adalar'ı Adalılarla beraber yönetmeye talip olduklarını söyledi.

Beraber yönetmek için de Adalıların seçeceği her türlü yönteme hazır olduklarını kaydeden Gül, "Bunu klasik meclislerle yaparız, platformlarla yaparız, sivil toplum örgütleriyle yaparız, burada hiçbir sorunumuz yok" ifadesini kullandı.

'ADALAR TÜRKİYE'YE MODEL OLABİLİR'

Türkiye'de ne kadar farklı toplum kesimi varsa tamamının Adalar'da bir arada barış içinde, kardeşçe yaşadığını vurgulayan Gül, "Bunu ben çıktığım bu siyaset yolunda şans olarak görüyorum. Bu kadar farklılıkların bir arada yaşamasının büyük zenginliğini, Türkiye'de olmayan bir özgürlük alanını burada görmek benim için büyük bir keyif. Türkiye'de özgürlük ortamı, demokratik bir ortam, kardeşçe ve dayanışma içinde bir ortam aradığımıza göre Adalar bunun için ideal bir yer, Türkiye için örnek olabilir" diye konuştu.

‘ADALARIMIZI KORUYUN YETER' ŞEKLİNDE TALEPLER GELİYOR'

Adalar'da büyük bir tarih ve kültür olduğunu kaydeden Erdem Gül, ancak insanların bunun yok edilme kaygısı taşıdığını söyledi. Gül, "Çok büyük projeler değil, sadece Adalarımızı koruyun yeter şeklinde talepler, istekler dile getiriliyor bana. Ben bunu önemli görüyorum. Çünkü yanı başlarında Yassıada dediğimiz daha sonra adına Demokrasi Adası dedikleri bir betonu gözleriyle açık açık görebiliyorlar" dedi.

‘ASLA ADALAR RANTA VE BETONA AÇILMAYACAK SÖZÜNÜ VERİYORUM'

Kendi önceliklerini de bu taleplerin belirleyeceğini belirten Gül, "Ben onlara asla ve asla Adaların ranta ve betona açılmayacağı sözünü veriyorum. Benim bütün çabamı onlarla dayanışma içinde buna yoğunlaştıracağımı söylüyorum" açıklamasında bulundu.

‘ADALAR'A DENİZ GETİRECEĞİZ'

Adalar'daki bir sorunun da insanların denize girememesi olduğunu ifade eden Gül, bunun bir nedenin kıyıların işgal edilmesi olduğunu, diğer bir nedeninin de özel plajlardaki ücretler olduğunu söyledi.

Gül, "Bizim belediye olarak hem adaların eskisi gibi her tarafında denize girilmesini sağlamamız gerekiyor hem de biraz daha ucuz ve ekonomik denize girilmesini sağlamamız gerekiyor. Adalar'a deniz getireceğiz sözünün nedeni bu" dedi.

‘ADALAR KÜÇÜK BİR YER, SORUNLAR YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLEREK ÇÖZÜLEBİLİR'

CHP'li Erdem Gül, Adalar'ın küçük bir yer olduğunu, istenirse bütün sorunların da yüz yüze, tek tek görüşülerek çözülebileceğini söyledi.

Vatandaş ile fazlaca konuşan, dertleşen, sorunların çözümünde farklı kesimlerin ortak noktada buluşmasını sağlayan bir belediyecilik anlayışı hedeflediklerini anlatan Gül, "Belediyenin hayatlarını kolaylaştırması lazım. Çok büyük istekler yok. Yani bize yol yap, bina yap, köprü yap demiyorlar. Hayatımızı biraz daha yaşanır kılalım, biraz daha güzelleştirelim, biraz daha estetik olsun, biraz daha ucuz olsun, insanca olsun" diye konuştu.

HEDEF ADALAR'I KÜLTÜR SANAT ADASI YAPMAK

Hedeflerinden birinin de Adalar'daki kültür sanat faaliyetlerini artırmak olduğunu anlatan Erdem Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burgazada'da Sait Faik'in yaşadığı ev var. Sait Faik eserlerini Burgaz sahillerinde ve İstanbul'a geçerken vapurda yazdı. Çok önemli bir değer Adalar bakımından. Adalarımızın tanıtımında da Sait Faik'in uluslararası anlamdaki tanınırlığından da yararlanacağız. Sait Faik ile ilgili edebi tanıtımlar, kültür faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Heybeliada'da Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın evi var, önemli bizim için, yine uluslararası etkinliklere konu edeceğiz. Onun dışında Nazım Hikmet'in çocukluğu Adalarda geçiyor. Halide Edip bir dönem burada kalıyor. Çok sayıda yazar çizerin burada anıları, hayatlarının bir dönem var. Bütün bunları ortaya çıkaracağız bir şekilde."

‘ADALAR'IN TARİHİ DOKUSU İÇİNDE FAYTON VAR AMA…'

Adalar'ın tartışma konularından biri de faytonlar. AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım da ‘elektrikli faytonu' gündeme getirdi.

CHP'li Erdem Gül ise adaların tarihi dokusu ve fotoğrafının içinde fayton olduğunu ifade ederek, "Faytoncular faytonun devam etmesini istiyorlarsa ki istediklerini söylüyorlar, devam etsin ama mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor. Hem ahırların hem atların, hem yolların hem tur rotasının daha düzgün, düzenli hale getirilmesi gerekiyor" dedi.

‘AKP OY ALACAKSA UMUTLU OY ALMAYACAK'

Peki gazeteci olarak yıllarca siyaseti ve siyasetçileri izleyen Erdem Gül, 31 Mart seçimini genel anlamda nasıl değerlendiriyor? Gül bu soruyu yanıtlarken, AK Parti'ye ilişkin umudun bittiğini savunarak, şunları söyledi:

"AKP oy alacaksa da umutlu oy almayacak. Umut oyu değil bu oylar. Adalar'da da görüyorum ama genel bakış açısı olarak da söylüyorum, alacağı oyların bir kısmı korku, korku sopa korkusu değil, parasal korku, iş korkusu, gelecek korkusu, Türkiye'nin başına gelecek belalar korkusu, onların beka diyerek korkuttuğu korku. Bir sürüsü böyle. Sloganları da gönül işi ama özünde böyle gönülden verilen oylar değil. Ben dolaştığım zaman, insanlarla konuştuğum zaman AKP'li seçmenin çok mutlu olmadığını görüyorum, oy da verecektir, muhakkak bir seçmen grubundan oy alacak, ama bunların gönülden oylar olmadığını görüyorum. Bence AKP kaybediyor, seçimi bir sürü yerde kaybetmeyebilir ama aslında gönülden kaybetmiş durumda seçmen nezdinde. "

Muhalefetin ise bir model denemek istediğini, parti kalıplarından çıkarak daha genişlemek istediğini kaydeden Erdem Gül, genişleme isteğini anlamlı gördüğünü söyledi. Gül, "Ben o yüzden sadece muhalefetten değil AKP'li, MHP'li seçmenlerden de oy istiyorum" dedi.