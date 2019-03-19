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14:12 19 Mart 2019
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    Diyarbakır’ın bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasan Sancar

    Diyarbakır’ın bağımsız adayının seçim vaatleri: Su, elektrik, internet bedava olacak

    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Sertaç Kayar
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (744)
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    Vaatleriyle dikkat çeken Diyarbakır’ın bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasan Sancar, seçilmesi durumunda su, elektrik ve internetin bedava olacağını söyledi. Sancar, rüyasında ünlü Kürt düşünür ve aydınları gördüğünü ve “Oyumuz olsaydı sana verirdik” dediğini söylüyor.

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    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Diyarbakır’dan bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hasan Sancar, vaatleriyle dikkat çekiyor. Sancar, "Siyasi partilerin hiç biri bizim düşüncemize cevap olmadığı için biz de sosyal sorumluluk çevresinde doğaya, ekolojiye, hayvan haklarına, insan haklarına farkındalık yaratmak adına batı modelinin dışında bir model yaratma adına, Diyarbakır'ın özünü ortaya çıkarma adına bir talep vardı, bir ihtiyaç vardı ve bu talebe cevap olmak için Diyarbakır'da kullanılmayan yaklaşık 200 yüz bin oy var. Ve biz de kimsesizlerin kimi olma adına, farkındalık yaratma adına aday olduk" diyor.

    ‘SANAL YAŞAMDA MUAZZAM BİR TEPKİ ALIYORUZ'

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    DHA
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    Büyük destek aldığını söyleyen Sancar, en çok sosyal medyada ilgi gördüğünü kaydetti. Sancar "Herhangi bir anket çalışması yapmadık ancak sosyal medya üzerinden gelen olumlu tepkiler bir nevi anket gibi oluyor. Hatta anketlerden daha sağlıklı oluyor. Dijital, sanal bir yaşam var artık. Ve o sanal yaşamda muazzam bir tepki alıyoruz. Yeni jenerasyon yani ‘Z nesli' bizim yanımızdadır" şeklinde konuştu.

    ‘DİYARBAKIR'I FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜRECEĞİZ'

    Seçimi kazandığını düşündüğünü ifade eden Sancar "Bir davamız, bir fikrimiz var. Çünkü toplumu bir oy deposu olarak görmüyoruz. Bizim derdimiz meşveret yaratmak, hakikat yapmak, adalet yapmak, merhamet, ehliyet yapmak, güven yapmak, hakikat yapmak, güvenlik yaratmak, barınma yaratmaktır. Toplumun fizyolojik ihtiyaçlarını gidermektir. Klasik bir seçim olarak görmüyoruz. Klasik bir aday da değiliz. Bizim farkındalığımız memleketin özünü ortaya çıkarmaktır. Bir nevi Diyarbakır'ı fabrika ayarlarına döndürmektir" dedi.

    ‘METAN GAZINDAN ÜRETTİĞİMİZ ELEKTRİĞİ TEDAŞ'A SATACAĞIZ'

    HDP seçmeni, bayrağı
    © REUTERS / Umit Bektas
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    Sancar seçilmesi durumunda vaatlerini de sıraladı: "Diyarbakır'da elektrik, su ve internet bedava yapacağız diyoruz. Metan gazından elektrik üreteceğiz. Metan gazından ürettiğimiz elektriği TEDAŞ'a satacağız. Ve fakir ailelerin, ödeme yapamayan, ekonomik ihtiyacı olan ailelerin elektriğini TEDAŞ ile part-time yaparak onları bu hesaptan düşüreceğiz. Bu çalışmanın bir örneği var. Dünyada Doğu ülkelerinin yaptığı bir çalışmadır. 27 yıllık bir rezerv Karacadağ'da boş duruyor. İnternetin de 26 milyonluk bir ödemesi vardır. Bu da bir büyükşehir belediyesi için büyük bir para değildir. Su boşa akıyor zaten. Bunun için gerekli mercilere başvurumuzu yapacağız. Diyarbakır'ın suyu bedava olacak. Çünkü fizyolojik bir ihtiyaç."

    ‘ÜNLÜ KÜRT İSİMLER RÜYAMDA DESTEK VERDİ'

    Sancar rüyasında ünlü isimleri gördüğünü belirterek "Rüyamda Saray Kapısının oradaki surlarda olduğumu gördüm. Feqiyê Teyran, Celalet Mir Bedirxan gibi bütün kanaat önderlerimiz oraydılar. Sur'un başındaydılar ve bana şöyle diyorlardı ‘Yolun açık olsun. Eğer oyumuz olsaydı sana verirdik, senin yanındaydık' belki de devamlı onları düşünmemden kaynaklı bilinç altıma yerleştiği için rüyama geldiler. Ben rüyalarımı bile Kürtçe görüyorum. Son olarak basın emekçilerine saygı duyulmasını istiyorum. Günümüzde basının en değersiz olduğu yer ülkemizdir" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (744)

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    Etiketler:
    Kürtçe, su, metan, doğalgaz, elektrik, oy, seçim, TEDAŞ, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Celalet Mir Bedirxan, Feqiyê Teyran, Hasan Sancar, Diyarbakır
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