Kayıt
15:46 19 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Recep Tayyip Erdoğan

    ‘Erdoğan sadece İslam aleminin değil, öteki ve mağdur hisseden insanlığın ilham kaynağı'

    © AA / Gökhan Balcı
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    0 33

    Yeni Zelanda'da 50 kişinin ölümüne sebep olan saldırganın manifestosunda Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerini eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Sputnik'e değerlendirdi. Bağış "Erdoğan sadece İslam aleminin değil, kendini öteki ve mağdur hisseden tüm insanlığın ilham kaynağı" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Erdoğan'dan Yeni Zelanda'ya: Yasal düzenleme yap, biz idamı kaldırarak yanlış yaptık
    Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde iki camiye cuma namazında düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybedip, bir o kadar insanın da yaralandığı saldırıların ardından gözler, Yeni Zelanda saldırganına ve yayımladığı manifestoya döndü. Pek çok ırkçı grubun kullandığı ‘Büyük Yer Değiştirme' terimini kullanan Brenton Tarrant, yayımladığı manifestoda Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldı. Bildirisinde "Yüksek profilli düşmanları öldür" başlıklı bölüm açan Tarrant, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ı da hedef gösterdi. Erdoğan'la ilgili bölümde saldırgan "Erdoğan da insanımızın en eski düşmanının ve Avrupa'daki en büyük İslamcı gruplardan birinin lideridir. Bu savaş ağası, şu sıra Avrupa'yı işgal etmiş durumdaki etnik askerlerini ziyaret ederken kanının son damlasını vermeli. Ölümü halihazırda topraklarımızı işgal etmiş Türk istilacılar ile etnik Avrupa halkları arasında yarılmaya yol açarken aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu zayıflatacak, Rusya'nın baş düşmanlarından birini ortadan kaldıracak ve NATO'yu istikrarsızlaştırıp parçalayacak" ifadelerini kullandı.

    ‘YENİ ZELANDA'DAKİ TERÖRİSTİN ARKASINDA AŞAĞILIK BİR AKLIN OLDUĞU KESİN'

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'teki cami saldırılarının ardından ilk kez parlamentoda konuştu
    © AFP 2018 / Dave Lintott
    Yeni Zelanda Başbakanı saldırganın adını bile anmayacak: Ona hiçbir şey vermeyeceğiz
    Peki, Türkiye ve Erdoğan neden saldırganın hedefi oldu? Konuyu Sputnik'e değerlendiren eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış "Yeni Zelanda'da 50 kişinin şehit olmasına yol açan saldırıyı planlayan hain teröristin tek başına hareket etmediği arkasında çok daha kapsamlı bir aşağılık aklın olduğu yayınladığı manifestodan, saldırı öncesi yaptığı planlamadan ve cinayetleri işleyiş tarzından çok bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Norveç'te birkaç yıl evvel 70 küsür çocuğun ölümüyle sonuçlanan bir başka hain saldırının yeni bir versiyonuyla karşı karşıyayız. Bugüne kadar böylesine bir vahşetle hiç anılmamış olan Yeni Zelanda'da böylesine hunharca gerçekleştirilen saldırının asıl amacı; sadece Yeni Zelandalıları değil insanlığı ürkütmek ve oradan da dünyaya bir mesaj vermek. Her vesileyle İslam kelimesiyle terör kelimesini bir araya getiren Batı medyası hala bu saldırıyla ilgili ‘terör' kelimesini kullanmakta tereddüt gösterirken bunu bir ‘Hristiyan terörü' ya da ‘İslamofobik saldırı' diye adlandırmamak konusunda da büyük bir titizlik sergiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

    ‘ERDOĞAN SADECE İSLAM ALEMİNİN DEĞİL TÜM MAĞDUR HİSSEDENLERİN İLHAM KAYNAĞIDIR'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
    Putin: Yeni Zelanda'dakine benzer bir terör saldırısının Rusya'da yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz
    Saldırganın hedefleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun da altını çizen Bağış "Saldırganın hedefleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın olması ve Türkiye'ye yönelik bir takım mesajlar veriyor olması çok enteresandır. Aslında Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sadece İslam aleminin değil, kendini öteki ve mağdur hisseden tüm insanlığın ilham kaynağı haline gelmiştir. Çünkü Türkiye'nin kendi kültürünü, değerlerini yaşatarak demokratikleşmesi, zenginleşmesi, ifade özgürlüğünü artırması, Avrupa Birliği yolunda ilerlemesi birçok ulus için de örnek teşkil etmiştir. Bu saldırgan ve arkasındaki onu destekleyen aşağılık aklın, ülkemizdeki hainleri besleyen aşağılık akıldan farklı olmadığı konusunda eminim. Dikkat ederseniz, 15 Temmuz'u planlayan zihniyet de Asya'dan Avrupa'ya geçişi yasaklamak amacıyla köprüleri tanklarla kapatmaya kalkmışlardı. Bu saldırganın sözde manifestosu da Türklerin Asya'dan Avrupa'ya geçmemesi gerektiğini vurguluyor" diye konuştu.

    ‘KÜRESEL AKLIN PİYONLARI DEVREDE'

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile bir araya geldi
    © Twitter
    Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Genel Valisi Reddy ile bir araya geldi
    Bağış "Bu saldırganın, ülkemizdeki birçok karanlık saldırının gerçekleştiği tarihlerde, ki buna 15 Temmuz dahil, ülkemizde bulunuyor olması da aslında bunun küresel suç örgütlerinin ve küresel aşağılık aklın piyonu olduğu tezini güçlendirmektedir. Ama şundan emin olsunlar ki, Çanakkale'de kendinden kat be kat güçlü olan düşmanı püskürten ecdadın torunları 15 Temmuz'da olduğu gibi bu ülkeye zarar gelmesine asla izin vermeyeceklerdir. Türkiye onların bütün çabalarına rağmen büyümeye, gelişmeye, zenginleşmeye ve bölgesinin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir. Çünkü Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk'ün de altını çizdiği gibi asildir, çalışkandır, inançlıdır ve kendi geleceğini başkasına tayin ettirmez, kendi geleceğini kendi tayin eder" diye ekledi.

    İlgili konular:

    Erdoğan'dan Yeni Zelanda'ya: Yasal düzenleme yap, biz idamı kaldırarak yanlış yaptık
    Yeni Zelanda Başbakanı saldırganın adını bile anmayacak: Ona hiçbir şey vermeyeceğiz
    ‘Yeni Zelanda'daki trajedi, İslam karşıtı aşırılıkçılığın iğrenç bir örneği’
    'Yumurta çocuk', kendisi için toplanan bağışları Yeni Zelanda'daki katliam mağdurlarıyla paylaşacak
    Yeni Zelanda'dan Erdoğan'a tepki
    Psikiyatr Koçak: Yeni Zelanda videosunun mitingde canlı yayında gösterilmesi hiçbir şekilde uygun değil
    Putin: Yeni Zelanda'dakine benzer bir terör saldırısının Rusya'da yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz
    'Yeni Zelanda saldırılarının nedeni göç' diyen senatöre diplomatik kınama, 'Yumurta Çocuk'a kahraman karşılaması
    Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Genel Valisi Reddy ile bir araya geldi
    Yeni Zelanda saldırganı avukatını azletti, kendisini savunacak: Mahkemeyi propaganda platformuna çevirebilir
    Kılıçdaroğlu: Beka, ezana saygısızlık, Mansur Yavaş tutmadı, Yeni Zelanda da tutmayacak
    Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki saldırıda yaralananları ziyaret etti
    Yeni Zelanda'daki cami katliamcısının 'seyahat defteri' kabarık: İsrail'i de ziyaret etmiş
    Yeni Zelanda'daki cami katliamı görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili gözaltı
    İmamoğlu, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için Yasin okudu
    Etiketler:
    Büyük Yer Değiştirme (The Great Replacement), manifesto, İslamofobik eylemler, cami, Hristiyan, İslamofobi, İslam, saldırı, terör, 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ, NATO, Brenton Tarrant, Recep Tayyip Erdoğan, Sadiq Khan, Egemen Bağış, Angela Merkel, Güney Adası, Christchurch, Yeni Zelanda, Londra, Norveç, İngiltere, Almanya, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İran'ın 'cüceler köyü' Makhunik
    İran’ın 'cüceler köyü': Makhunik
    Karikatür
    Bolton'dan Ankara'ya: S-400 büyük sorun
    İnfografik
    ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet