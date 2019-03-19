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23:41 19 Mart 2019
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    John Bolton

    ‘ABD, Türkiye’ye ne yapması gerektiğini dikte etmeye çalışıyor’

    © REUTERS / RonenZvulun
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    Tatiana Şuvalova
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    Bolton’un, Türkiye ile ilişkilerde pek çok sorun olduğu açıklamasını değerlendiren Ponomarenko, Washington’un Ankara’ya kimden silah alması, kiminle dostluk kiminle de savaş yapması gerektiğini dikte etmeye çalıştığını belirtti.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    Bolton'dan Ankara'ya: S-400 büyük sorun
    ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, gazeteci John Catsimatidis'a açıklamasında, Türkiye'yi halen müttefik olarak gördüklerini ancak Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini alması, İsrail ile kötü ilişkilerin ve Suriye'de yardımcı olmayı reddetmesinin ciddi sorun teşkil ettiğini söylemişti.

    Moskova merkezli Stratejik Konjonktür Merkezi'nden askeri politika uzmanı Oleg Ponomarenko, Sputnik'e açıklamasında, S-400 konusunda ABD'nin Türkiye'ye yönelik bir yıldan fazla bir süredir baskı ve pazarlık çabalarının gözlemlendiğini belirterek, "Elbette ABD kendi çıkarlarını güdüyor ve tavizde bulunmak yerine manipülasyon ve yıldırma politikasını tercih ediyor. Ancak taraflar birbirine bağlı, F-35 gibi geniş programları var. Amerikalılar bu konuda ani hareketler yapmak istemiyor, yoksa programı kesmek ve Türkiye'nin yerine başka bir ülkeyi aramak zorunda kalırlar" yorumunda bulundu.

    ABD'nin bu tür sert açıklamalarını belirli eylemlerin izlemesi gerektiğini söyleyen Rus uzman, ama durumun karmaşık olduğunu ve son açıklamaların da bu duruma netlik kazandırmadığını kaydetti.

    ‘PAZARLIK VE BASKI SÜRECEK'

    S-400 sistemleri
    © Sputnik / Ruslan Krivobok
    'S-400 dünyanın en iyi hava savunma sistemi, şimdi S-500’ler de geliyor'
    "Baskı yapmak bir şey, karar vermek bambaşka bir şey" diyen Ponomarenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Eğer askeri-teknik işbirliğine zarar verilirse ciddi olacak ve katlanarak büyüyecek. Sadece Türkiye ve ABD değil, diğer ülkeleri de etkileyecek. Pazarlık ve baskı sürecek. Sonucunu ise tahmin etmek zor. ABD, F-35 programını iptal edebilir ama medya ve tehditler aracılığıyla bunu Türkiye'nin sorumluluğu gibi gösterebilir."

    Bolton'un açıklamasının İsrail kısmına da değinen Ponomarenko, ABD'nin İsrail'e yönelik yeni tehditlerin oluşmasını ve mevcut sorunlara yenilerinin eklenmesini istemediğini belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

    "Tüm bunlar, ABD için bölgede istenmeyen ve etkilemeyeceği istikrarsızlık yaratacak. ABD, Türkiye ve diğer müttefiklerine ne alması, kiminle savaşması, kiminle de dostluk yapması gerektiği konuda kendi bakış açısını kabul ettirmeye çalışıyor. Mesele şu ki, halihazırda Türkiye, askeri, politik ve ekonomik alanındaki bağımsız politikası ile bir nebze de olsa ABD'nin hareket özgürlüğünü kısıtlamış oldu."

    Etiketler:
    F-35, S-400, Stratejik Konjonktür Merkezi, Oleg Ponomarenko, John Bolton, Donald Trump, Türkiye, Rusya, ABD
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