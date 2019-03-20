Şengal'de Irak ordusu ile YBŞ arasında yeniden çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

Irak'ın Şengal (Sincar) kentinde Irak ordusu ile Şengal Savunma Birlikleri (YBŞ) arasında yeniden çatışma çıktı. Çatışmada ölü ve yaralıların bulunduğu bildirilirken Sputnik'e konuşan Şengal Kaymakamı Mehma Halil, bölgede büyük bir gerginliğin olduğunu söyledi.

© AP Photo / Seivan Selim Şengal Peşmerge Sözcüsü: Irak ordusu ile YBŞ büyük bir savaşa hazırlanıyor

Peşmerge kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye'nin PKK'nın Şengal kolu olarak gördüğü YBŞ ile Irak Ordusu arasında yeniden çatışma çıktı. Çatışmada Irak Ordusundan bir asker ölürken, bir asker ise yaralandı. YBŞ'den ise 2 kişi yaralandı.

Şengal'deki gerginliğin devam etmesi üzerine Musul Ortak Operasyonlar Komutanı Necim Cuburi'nin de bölgeye intikal ettiği öğrenilirken, Irak ordusu Şengal bölgesine askeri sevkiyatlar yapıyor.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Şengal Kaymakamı Mehma Halil, Şengal'de YBŞ ile Irak Ordusu arasında çatışma hakkında şöyle konuştu:

''Çatışmada Irak askerinden ölü ve yaralılar var. YBŞ'den de yaralılar var. Çatışma bir saat sürdü. Bölgede büyük bir gerginlik var. Savaşın devam etmesini istemiyoruz. Bu savaş ve gerginliği son bulmasını istiyoruz. Şengal halkı bu gerginliği kaldıramaz".

Şengal'de 2 gün önce de taraflar arasında çıkan çatışmada 2 YBŞ'li yaşamını yitirmiş, 3'ü de yaralanmıştı. Aynı çatışmada Irak ordusundan da 1 asker hayatını kaybetmiş 1'i de yaralanmıştı.

2014 yılında IŞİD tarafından ele geçirilen ve 2015 yılında ise IŞİD'in elinden alınan Irak-Suriye sınırındaki Şengal kentinde Haşdi Şabi güçleri, Irak ordusu, Peşmerge ile YBŞ güçleri bulunuyor.