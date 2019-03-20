‘Kürt ayrılıkçılara karşı mücadele Bağdat, Ankara, Tahran ve Şam’ı birleştiriyor’

© AP Photo / Seivan Selim Şengal'de Irak ordusu ile YBŞ arasında yeniden çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

Irak'ın kuzeyinde Irak askerleri ile PKK arasında çıkan çatışmada 2 Irak askerinin öldüğü ve 5 PKK'lının yaralandığı bildirilmişti.

'KÜRT TOPLULUKLARINI ÜLKELERE GÖRE AYRI AYRI ANALİZ ETMEK GEREKİYOR'

Moskova merkezli Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Ferhat İbragimov, Sputnik'e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Mesele şu ki, Ortadoğu genelindeki Kürt sorununu değerlendirecek olursak Kürt topluluklarını, yoğunlukla yaşadıkları ülkelere göre ayrı ayrı analiz etmek gerekiyor. Misal İranlı Kürtler, yaşadıkları ülkelerinin toprak bütünlüğüyle ilgili konulara bakış açısından Türkiye'dekilerden farklı. Günümüzde Ortadoğu'da yaşanan süreçler hızla değişiyor. Irak birkaç yıl öncesine kadar PKK'ya destek verebiliyorken bugün bunu yapması mümkün görünmüyor. Ayrıca PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile aktif işbirliğini amaçlıyor, bu da Bağdat'ı çok rahatsız ediyor".

'BÖLGEDEKİ DURUM ISINACAK'

Bu konuda bölgedeki durumun giderek ısınacağını söyleyen uzman, Türkiye'nin "Kürt ayrılıkçıların birliğini bölmeye çalıştığına" işaret ederek, "Kürt oluşumlara karşı mücadeleye ve onların zayıflamasına Ankara kadar Bağdat, Tahran ve Şam'ın da büyük ilgi duyması ilgi çekiyor" dedi.

Türkiye ve Irak'ın bölgedeki işbirliğini geliştirmeyi amaçladığını kaydeden İbragimov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Misal geçtiğimiz yılın sonlarında Türkiye'nin yeniden Irak'taki iki diplomatik misyonunu açacağı bilgisi alındı. Ayrıca iki ülke, teröre karşı mücadele ve diğer alanlardaki işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı. Günümüzde, teröre karşı mücadele alanındaki işbirliği tüm bölge için öncelik haline geldi".