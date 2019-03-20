İçişleri Bakanlığı: 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimlerde 2 bin 423 şahıs yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından 81 ilde eş zamanlı ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/2’ gerçekleşti. Uygulama kapsamında yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 423 şahısın yakalandığı, bin 7 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Nevruz etkinliklerinin huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak 19 Mart 2019 tarihinde ‘Türkiye Güven Huzur (2019-2)' yapıldı.

Uygulama; 10:00-13:00 saatleri arasında her ilin kendine has özellikleri de dikkate alınarak terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, 16:00-19:00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin de içinde bulunduğu ekipler tarafından vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, 20:00-22:00 saatleri arasında alışveriş merkezleri (AVM), elektronik oyun salonları, internet cafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde, 66 bin 503 personel ve 248 dedektör köpeği ile 21 bin 738 noktada gerçekleşti.

‘634 BİN 841 ȘAHIS SORGULANDI'

© AA / Orhan Akkanat İçişleri Bakanlığı: Bir günde 575 bin kimlik sorgulandı, 3673 aranan kişi yakalandı

Uygulamada; 634 bin 841 şahıs sorgulanmış, 186 bin 96 araç ile 3 bin 990 servis aracı denetlenmiş ve 19 bin 437 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 6 adam öldürme, 10 yağma, 82 yaralama, 54 hırsızlık, 29 dolandırıcılık, 6 cinsel taciz, 4 çocuğun cinsel istismarı, 30 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 8 kaçakçılık, 5 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 5 silahlı terör örgütüne üye olmak ve 2 bin 184 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 bin 423 aranan şahıs yakalandı.

'BİN 7 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ'

Ayrıca uygulama sonucunda; 22 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet ruhsatsız av tüfeği, 79 adet kurusıkı tabanca, 171 adet mermi, 18 adet kesici/delici alet, 3 bin 126 gr esrar, 9 gr eroin, 274,8 gr bonzai, 62,4 gr metanfetamin, 1 adet ecstasy, 30 adet captagon, 3 bin 31 adet sentetik ecza, 212 litre kaçak içki, bin 539 paket kaçak sigara elde geçirildi. 13 'ü çocuk olmak üzere 44 kayıp şahıs bulundu, 638 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Yapılan işlemler sonucu 160 şahıs gözaltına alındı, 3 adet iş yeri kapatıldı. 891 adet aranan araç yakalandı ve bin 7 araç trafikten men edildi.