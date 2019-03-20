'Erdoğan'ın seçim kampanyasında Yeni Zelanda saldırısı görüntülerini kullanması yersiz'

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı’nın Erdoğan'a mitinglerde Yeni Zelanda’daki saldırının görüntülerinin kullanılmasından dolayı yönelttiği eleştirileri yorumlayan Rus uzman Nadein-Rayevskiy, bu tür görüntülerin seçim kampanyasında kullanmasının yersiz olduğunu ve Erdoğan’ın böylelikle sadece yanlılarını değil, rakiplerini de kışkırttığını belirtti.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı seçim mitinglerinde ve propaganda videolarında Christchurch şehrinde yaşanan saldırının videosundan görüntüleri kullanılmasından dolayı eleştirdi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, böyle bir siyasi propagandanın ülke dışındaki Yeni Zelandalıları tehlikeye atabileceğini söyledi.

Peters, "Bu ülkeyi yanlış yorumlayan bu tür her şey — şüphelinin Yeni Zelanda vatandaşı olmadığı da düşünüldüğünde — Yeni Zelanda halkının geleceğini, güvenliğini ve yurt dışındaki insanlarımızı tehlikeye atıyor ve tamamen haksız bir durum" dedi.

Karadeniz ve Hazar Denizi Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü, Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Uluslararası Ekonomi ve İlişkiler Enstitüsü Öğretim Üyesi Viktor Nadein-Rayevskiy, Sputnik'e verdiği röportajda Yeni Zelanda'nın terör eyleminin yapıldığı yerden video görüntülerinin internette yayılmasının önlenmek istediğine dikkat çekti. Rus uzman, söz konusu video görüntülerinin bu tür eylemlerin tekrar etmesi için kışkırtıcı bir faktör olarak kullanılabileceğini ve Yeni Zelandalıların bundan endişe duyduklarını kaydetti.

Rusya'nın Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısına yönelik pozisyonuna değinen Nadein-Rayevskiy, şunları söyledi:

"Bu katliamı haklı çıkarabilecek hiçbir şey kesinlikle olamaz. Rusya'da bu olay son derece olumsuz bir tepkiyle karşılandı. Bu eylemler hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz."

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Rus uzman, Yeni Zelanda'daki camilerde ateş açan terör yanlısı gibi kişilerin herhangi bir açıklamasının ya da ideolojisinin yayılmasına hiçbir şekilde izin verilmemesinin öneminin altını çizdi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere değinen Nadein-Rayevskiy, Türk liderin seçim yarışında puanlarını arttırmak ve partisinin reytingini yükseltmek amacıyla çeşitli eylemlere hazır olduğunu ifade etti:

"Yeni Zelanda'nın pozisyonu tamamen açık. Erdoğan'a gelince, seçim kampanyasında onun için tüm yolların iyi olduğunu biliyorsunuz. Ancak bana göre, video görüntülerinin kullanılması çok yersiz. Öncelikle bu yaptıklarıyla İslamcıları kışkırtıyor, bununla birlikte tüm bunların sadece kendi partisi üzerinde etkisi olmayacak. Bu durumda o, tüm Müslümanların savunucusu olarak kendi partisindeki reytingini yükseltiyor. Fakat bu, sadece yanlılarını değil, rakiplerini de kışkırttığı için tehlikeli. Erdoğan'ın kendi politikası var, eylemleri her zaman haklı çıkarılamaz."

Çeviren: Erkan Kurtuluş