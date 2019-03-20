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00:37 21 Mart 2019
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    ‘Erdoğan, finansal risklere rağmen politik bağımsızlığı yeğliyor’

    © REUTERS / Ümit Bektaş
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    Tatiana Şuvalova
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    Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, Türkiye’nın dış risklere kırılganlık derecesini artırmasını değerlendiren Golubovskiy, TL tekrar düşse dahi geçen sonbahardaki zirvelerin görülmeyeceğini belirtti.

    Türk bayrağı - İstanbul boğazı
    © REUTERS / Osman Orsal
    Moody's: Türkiye'nin kırılganlık riski arttı
    Moody's, Türkiye'nin dış kırılganlık riskini ‘yüksek' seviyesinden ‘yüksek +' seviyesine yükseltti. Ayrıca ABD ya da Almanya ile yaşanabilecek olası bir gerilimin TL'nin tekrar güç kaybetmesiyle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

    Moskova merkezli Kalita-Finance finans grubundan dünya para birimleri uzmanı Dmitriy Golubovskiy, Sputnik'e açıklamasında, Moody's'in açıklamasını Türk ekonomisinin gerçek durumuyla karşılaştırdı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD ve Almanya, yani aslında Alman bankalar arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinin sermaye çıkışına yol açacağını söyleyen uzman, "Türk ekonomisine büyük paralar yatırıldı, başlıca kreditörleri Avrupa bankalarıdır. Eğer Türkiye politik riskleri artırmaya devam ederse borç satışı ve sermaye çıkışı devam eder. Elbette bu durumda Türk lirasının değeri de düşecek" dedi.

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    Tüm risklere rağmen TL'nin oldukça karlı bir para birimi olduğunu belirten Golubovskiy, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

    Para, Türk Lirası (TL)
    © AA /
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    "Lira periyodik olarak carry trade stratejilerinde en popüler para birimi haline geliyor. Carry trade stratejisi, düşük faiz oranlarına sahip ülkenin para biriminin alımını, daha sonra bu paranın yüksek faiz oranlarına sahip ülkenin para birimine yatırılmasını öngörüyor. Politik zorluklar yaşandığında her zaman sermaye çıkışı ve devalüasyon olur. Ama eğer lira çökse bile kısa sürede kaybın bir kısmı telafi edilir. Geçtiğimiz sonbaharda görülen maksimumlar bir daha görülmez."

    Türkiye'nin borcunun ana kısmının Euro cinsinden olduğundan başta Almanya olmak üzere temel müttefiklerle politik ilişkileri kötüleştirmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yararına olmadığını dile getiren uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Jeopolitik durum kötüleştikçe ve İran karşıtı koalisyon genişledikçe Türkiye, bölgesel güç dengesi mantığından dolayı, giderek daha fazla Amerikan karşıtı haline geliyor. Erdoğan'ın, ABD'nin İran'a karşı saldırganlığına katılması için hiçbir sebep yok, çünkü İran bir anlamda bir anlamda jeopolitik açıdan Türkiye'nin arkasında olan ülke. Gelecekte İran'dan Avrupa'ya gidecek boru hatları Türkiye topraklarından geçecek. Ayrıca ABD, İsrail'in müttefikiyken Türkiye neredeyse karşıtı. ABD, Kürt oluşumların müttefiki, Türkiye karşıtı. Türkiye, Ortadoğu'da ABD'nin tarafında değil. Finansal risklere rağmen eminim ki Erdoğan, finansal istikrara politik bağımsızlığı tercih edecek."

    Söz konusunun Türk ekonomisinin kırılganlığının değil, ince faktörler olduğunun altınız çizen Golubovskiy, "Türk ekonomisi son 1-3 yıldır değişmiyor, değişen yatırımcıların yaklaşımı, bu da politik risklerle ilgilidir. Bu da çok duygusal bir şey: olumsuz bir olay yaşandığında ilk tepki çöküştür. Çöküşün ardından piyasa kaybın bir kısmını telafi ediyor" ifadelerini kullandı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Gökhan Balcı
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    Bununla birlikte zayıf para biriminin aslında mevcut koşullarda iyi bir şey olduğunu, çünkü ihracatın rekabet gücünü artırdığını vurgulayan Golubovskiy, "Türkiye'nin Rus pazarına dahil ihraç edecek bir şeyleri var. Zayıf para biriminden değil, para biriminin sallandığı, aniden bir güçlü bir zayıf olduğu ekonomik durumdan korkmak gerekir. Çünkü bu durumda işletmeler hiçbir şey planlayamaz olur. Bu nedenle eğer lira politik konjonktüre bağlı hale geliyorsa Türkiye'nin kur yönetimi konusunu düşünmesi gerekiyor" yorumunda bulundu.

    Rus uzman, Moody's'in, TL'nin tekrar güç kaybetmesi tahminiyle ilgili olarak da şunu dedi:

    "Bu noktada şu kural işliyor: eğer herkes çöküş bekliyorsa çöküş hiçbir zaman olmayacak. Çöküş her zaman ani, beklenmedik bir şekilde olur. Aksine bu, durumun dengelenmekte olduğuna dair bir işaret. Eğer piyasada Türkiye'yle ilgili olumsuz haberler varsa bu benim için TL ve Türk varlıklarını almayı düşünmek için bir sebep. Üstelik geçen yılın sonlarından itibaren durum istikrar kazandı. Evet enflasyon çok yüksek, halen çift rakamlı, ama faizler düşük ve durum kontrol altında."

    Etiketler:
    Türk lirası, risk, strateji, euro, kriz, Kalita-Finance, Moody’s, Recep Tayyip Erdoğan, Dmitriy Golubovskiy, Türkiye
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