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17:33 21 Mart 2019
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek

    CHP Yavaş hakkındaki soruşturmalara tepkili: Ortada suç yok, kurgu var

    © Fotoğraf : CHP
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    Gözde Ocak
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (797)
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    CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkındaki soruşturmalarla ilgili, “Ortada bir suç yok, bir kurgu var. Ankara halkını, seçmeni tehdit etmek yerel demokrasiye vurulan ağır bir darbedir” dedi.

    Mansur Yavaş
    © AA /
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında, ‘görevi kötüye kullanma', ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma', ‘resmi evrakta sahtecilik' gibi suçlamalardan yürütülen soruşturmalara tepki gösterdi.

    ‘Ortada bir suç yok, bir kurgu var' diyen Erkek, "Maalesef kurguya dayalı iddialarla, kumpas davalarıyla muhalefeti boğmaya yönelik girişimlere çok alıştı iktidar. Yargı bir silah olarak kullanılmak isteniyor" ifadelerini kullandı.

    ‘ADALET BAKANLIĞI'NIN SEÇİM ÖNCESİ SORUŞTURMA İZNİ VERMESİ HERŞEYİ AÇIKLIYOR'

    Mansur Yavaş
    © AFP 2019 / Adem Altan
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    Yavaş'ın aynı zamanda avukat olduğunu anımsatan Erkek, "Görevi ile ilgili bir iddianın soruşturulması Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlı. Yıllardır bu izin verilmezken seçim öncesi verilmesi zaten her şeyi ifade ediyor. Kaybetmenin korkusuyla da maalesef iftiralar atılıyor. Bu siyasetin Türkiye'ye hiçbir faydası yok. Bu kadar korkmalarına da gerek yok, sonuçta iktidar değişmeyecek, Türkiye'yi onlar yönetmeye devam edecek. Biz yalnızca belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini seçiyoruz. Ankara halkını tehdit etmek, seçmeni tehdit etmek yerel demokrasiye vurulan ağır bir darbedir. Bu demokrasiden, adaletten, özgürlüklerden ne kadar uzaklaştığını, koptuğunu gösteriyor iktidarın" diye konuştu.

    ‘KESİNLEŞMİŞ YARGI KARARI OLMADAN NASIL SUÇLAYABİLİRSİNİZ'

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : DHA
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    Söz konusu suçlamaların ciddiye alınacak iddialar olmadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın sözlerine de yanıt vererek, "Mansur Yavaş hakkında vergi kaçakçılığından, evrakta sahtecilikten kesinleşmiş bir mahkeme kararı var mı? Erdoğan'a böyle söylediği zaman bunu soruyorlar mı? Hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan bir insanı nasıl suçlayabilirsiniz? Anayasa'da en temel haklardan biridir bu. Herhalde hem savcı, hem iddia makamı, hem yargıç, hem karar organı Erdoğan, hem de Türkiye belediye başkanı. Bir cumhurbaşkanının belediye başkan adaylarıyla bu tip bir diyaloga girmesi de aslında üzüntü verici" dedi.

    Karşı bir hukuksal süreç başlatıp başlatmayacaklarına ilişkin ise Erkek, şu an için iddialarla değil seçimle ilgilendiklerini vurgulayarak, "Tamamen 31 Mart'ta başarıya odaklandık, çok da başarılı olacağız. Seçmen demokrasiye sahip çıkacak, bu iktidara ciddi bir ders verecek sandıkta, buna inanıyoruz" diye konuştu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (797)

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    Etiketler:
    Adalet Bakanlığı, Millet İttifak, Ankara Büyükşehir Belediye, Sputnik, CHP, Recep Tyayip Erdoğan, Mansur Yavaş, Muharrem Erkek
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