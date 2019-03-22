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02:46 22 Mart 2019
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    İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı

    ‘Türkiye'nin İslam dünyasının merkezi haline gelmesinden İslam da Türkiye de kazançlı çıkar’

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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    Tatiana Şuvalova
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    İstanbul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısından beklentilerini paylaşan Koktış, Türkiye’nin İslam ülkeleri arasındaki yeriyle ilgili görüşünü dile getirdi.

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    © AA / Gökhan Balcı
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    İİT, Yeni Zelanda'daki saldırıyı görüşmek için İstanbul'da toplanıyor.

    Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Siyaset Teorisi Anabilim Dalı'ndan politika uzmanı Doç. Kirill Koktış, Sputnik'e açıklamasında, toplantıdan beklentilerin yüksek olduğunu ama zorlukların çıkabileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

    "Eğer bu forum sırasında Türkiye, İslam'ın moral merkezi konumunu alırsa bundan hem İslam hem de Türkiye kazançlı çıkar. Diğer ülkelerin, İslam tarihinin önemli merkezlerinden biri olarak Türkiye etrafında birleşme ihtimali oldukça yüksek. Yine de Yeni Zelanda ve tüm Batı dünya böyle bir gelişmeye, İslam dünyasında Türkiye'nin liderliğine ve hatta toplantıdan çıkacak her türlü sonuca karşı çıkacak. Ama işleri zor, çünkü insanları öldürmenin iyi bir şey olduğunu söyleyecek çok az kimse var"

    Türkiye'nin, nihai olarak bölgesel ve dini merkez haline gelmesi için diğer tüm Müslüman ülkelerden daha çok hakkı ve gerekçesi olduğunu kaydeden uzman, Türkiye'nin Yeni Zelanda'daki olaylar karşısında Müslüman ülkelere liderlik etmek istediğini ve bu yeri Suudi Arabistan'a bırakmak istemediğini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch kentine geldi. Oktay ve Çavuşoğlu, saldırının gerçekleştiği Nur Camisi'ni ziyaret ettikten sonra Christchurch Belediye Başkanı Lianne Dalziel (sağ 2) ile görüştü.
    © AA / Cem Özdel
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    Türkiye açısından, halihazırda İslam dünyasının merkezinin Suudi Arabistan olmasının saçma olduğunu dile getiren Koktış, "Suudi Arabistan'ın İslam dünyasındaki sözde liderliği Türkiye ve İran için net olmayan bir olgu. Her nasıl olursa olsun, ne Ankara ne de ona destek veren Tahran, durumu oluruna bırakmak veya Suudi Arabistan'ın bu tür olaylara ilişkin tepki üreteceğini beklemek niyetinde değil" ifadelerini kullandı.

    Suudi Arabistan'dan farklı olarak Türkiye'nin, diğer İslam ülkeleri tarafından doğru anlaşılmak ve destek görmek için daha çok şansı olduğunu söyleyen Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Günümüz teolojisi, İslamcı olmaktan çok cihatçı. Suudi Arabistan'daki İslam sorunu şu ki, vahabilerin İslam yorumu oldukça düz ve motamot. Bu yüzden ortaya Türk yorumu çıkınca İslam, Suudi Arabistan'dakinden farklı olarak daha karmaşık, derin, felsefi ve anlam bakımından zengin hale geliyor. Bu daha yapıcı, gelişim ve kabul edilen liderlik için daha fazla şansa sahip. Yani Türkiye'nin emelleri açık ve başarılı bir şekilde gelişiyor."

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    Etiketler:
    müslüman, destek, islam, toplantı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO), Kirill Koktış, Türkiye
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