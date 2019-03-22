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18:04 22 Mart 2019
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    Golan Tepeleri

    ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararı tepki yarattı: Tehlikeli ve uluslararası hukuka aykırı

    © AP Photo / Ariel Schalit
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    Yurdagül Şimşek
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    Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin yaptığı açıklamayı ‘çok tehlikeli çıkış' olarak nitelendiren uzmanlar, İsrail'in egemenliğinin tanınmasının uluslararası hukuka aykırı olacağını belirtti. Emekli büyükelçi Faruk Loğoğlu, Ankara'nın tepkisinin doğru olduğunu vurgularken, "Suriye ile ilişkilerin kurulması için şimdi tam zamanı" dedi.

    ABD Başkanı Trump'ın "52 yıl sonra, ABD'nin İsrail Devleti ve Bölgesel İstikrar için kritik öneme sahip stratejik ve güvenlik açısından önem taşıyan Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanıma zamanı geldi" açıklaması tartışma yarattı.

    İsrail- Golan Tepeleri
    © REUTERS / Ammar Awad
    Peskov: Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasının çağrı olarak kalmasını umuyoruz
    LOĞOĞLU: ÇOK TEHLİKELİ BİR ÇIKIŞ

    Konuyu Sputnik'e değerlendiren eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu, "Başkan Trump'ın bu açıklaması uzunca bir süredir yani işbaşına geldiğinden bu yana etrafa saçtığı dehşetin ve dünya düzenini bozma eylemlerinin yeni bir uzantısı, yeni bir halkası" dedi. Trump'ın açıklamasını ‘çok tehlikeli bir çıkış' olarak nitelendiren Loğoğlu, şöyle devam etti:

    "Çünkü BM Güvenlik Konseyi'nin 242 sayılı kararına aykırı. Daha önemlisi uluslararası hukukun en temel kuralı olan devletlerin, ülkelerin toprak bütünlüğünün işgal suretiyle bozulmaması ilkesine aykırı. O bakımdan hem BM Güvenlik Konseyi'ni bir kenara itiyor hem uluslararası hukuku yok sayıyor. Bu bölgede çok vahim ve yeni gerginliklere yol açacaktır.

    Evet şu an Suriye belki zayıf bir konumdadır. Ama Suriye kendini toparladığında, İsrail de bu yönde adım attığı taktirde Suriye buna karşılık verecektir. Suriye buna karşılık verirken tabi yalnız olmayacaktır, yanında başka ülkeler de olacaktır. Özellikle mesela İran, belki Arap ülkelerinden bazıları. O nedenle Trump bu kararıyla zaten barış yüzü görmemiş, hala çatışmalara sahne olan bir Ortadoğu'daki yangını daha da körükleyen bir adım atmış olmaktadır."

    Golan Tepeleri'nde İsrail askerleri
    © REUTERS / Ronen Zvulun
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    BM GÜVENLİK KONSEYİ VE GENEL KURULU TOPLANMALI

    Peki böyle bir adım atılarsa uluslararası neler yapılabilir? Emekli diplomat Faruk Loğoğlu'na göre öncelikle BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanması gerekiyor. Loğoğlu, "ABD veto edecek olsa bile bu karara çok kararlı bir şekilde karşı çıkılması lazım. Aynı zamanda BM Genel Kurulu'nun da yine acilen toplantıya çağrılarak buna karşı çıkılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

    İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri
    © AFP 2019 / Jalaa Marey
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    'SURİYE İLE İLİŞKİLERİN KURULMASI İÇİN ŞİMDİ TAM ZAMANI'

    Türkiye açısından da atılacak adımlar olduğunu da vurgulayan Loğoğlu, şu ana kadar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamaların çok doğru olduğunu söyledi. Loğoğlu, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne sahip çıktılar. Bu tamamen doğru ve yerinde. Ama bir adım daha gerekiyor bence. Suriye ile ilişkilerin kurulması için şimdi tam zamanı. Yani sözde sahip çıktığımız Suriye'nin toprak bütünlüğüne Şam yönetimiyle Türkiye'nin yeniden ilişkiler tesis ederek bu sözün arkasında fiilen de durduğunu göstermesi lazım" diye konuştu.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
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    BAĞCI: TRUMP TIPKI ZÜCCACİYECİ DÜKKANINA GİRMİŞ FİL GİBİ

    ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı da Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, Golan Tepeleri'nin nasıl bir hukuki statüsü olduğunun zaten belli olduğunu söyledi. Burasının İsrail'in işgal ettiği topraklar arasında yer aldığını zaman içerisinde de sorunun çözümlenemediğini belirten Bağcı, şunları söyledi:

    "Öyle gözüküyor ki ABD bunu tanıdığı andan itibaren de uluslararası hukuk kuralları ne derse desin bunun İsrail'in kontrolü altına gireceğinden rahatlıkla emin olabiliriz. Çünkü BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin engellenebileceği bir yapı yok. Yani diğer dört ülke tabi ki BM Güvenlik Konseyi'nin üyeleri Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin ‘hayır' diyebilir. Ama ABD'de de başka konularda onlara sorunlar çıkarabilir. Öyle gözüküyor ki Donald Trump tıpkı bir züccaciye dükkanına girmiş fil gibi nereye dönse bugüne kadar yarım kalmış veyahut da çözümlenememiş sorunları yıkarak, çarparak, deyim yerindeyse tuz buz ederek yürüyüşüne devam ediyor.
    Eğer bir ikinci dönem daha seçilirse o zaman durum daha da ilginç hal alacak. Çünkü 6 yıllık bir Donald Turmp dönemi esnasında dünyada hiç kimse de İsrail'in bu bölgeden çekilmesine, askeri anlamda bir katkı sunamayacağı için önümüzdeki 6 yıl içerisinde Golan Tepeleri'nin İsrail'in kontrolü altında ve toprağı olarak da ortaya çıkabilecek bir süreç yaşanabilir. "

    Donald Trump
    © REUTERS / Yuri Gripas
    ‘Trump'ın Golan kararı barut fıçısına ateş etkisini yaratır’
    'VAR OLAN ULUSLARARASI YERLE BİR EDİLDİĞİ YENİ BİR DÜZENSİZLİK ANLAYIŞI VAR'

    "Ama bu tabi kolay değil" diyen Prof. Dr. Bağcı, bütün dünyada Trump'ın açıklamalarına tepkiler olduğunu hatırlattı. Bağcı, "Bizim açımızdan uluslararası ilişkilerciler olarak gördüğümüz şey var olan uluslararası hukuk kurallarının yerle bir edildiği, geçersiz kaldığı, arda arda oldu bittilere getirilen bir yeni düzensizlik anlayışı var. Yani bu yeni dünya düzeni değil ama varolan eski dünya düzeninde değişik açılardan çatırdamaya başladığının bir göstergesi olarak düşünüyorum" diye konuştu.

    'EĞER BİR İKİNCİ DÖNEM DAHA TRUMP SEÇİLİRSE ORTADOĞU'DA BİR ÇOK KRİZ FARKLI BOYUTLARA EVRİLEBİLİR'

    ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Kudüs, 23 Mayıs 2017
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Trump: ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi
    Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, "Bu adıma karşı ne yapılabilir?" sorusu üzerine "İsrail'in o bölgeden çekilmesi için gerekli olan bir askeri operasyon düzenlenebilir. Bunun adı savaş olur. Daha önceki 1967 savaşını veyahut da 1973 savaşı benzeri bir durum ortaya çıkabilir ama bugünlerde bu işi yapacak hiçbir güç yok. Ne Arap Birliği'nin askeri gücü var ne soğuk savaş döneminin Sovyetler Birliği var. Bugünkü Rusya da Golan Tepeleri nedeniyle İsrail ile çatışmaya girmez. Onu da söyleyelim" dedi. Bağcı şöyle devam etti:

    "Yani bu konu tartışılacak, büyük bir olasılıkla bütün uluslararası kuruluşlar tarafından kınanacak, reddedilecek. Ama sahadaki gerçekliği öyle gözüküyor ki değiştirmeyecek. Şu olabilir İsrail'in işgal ettiği toprakların İsrail toprağı olarak sayılabileceği bir sürece gidebilir. Şu anda henüz daha sayılmıyor onu söyleyeyim hemen öyle bir karar alınmadı ama bu tartışmaya açıldı. Bundan sonraki gelişmeler belirleyecek diye düşünüyorum. Dediğim gibi eğer bir ikinci dönem daha Trump seçilirse 6 yıllık bir süre içerisinde Ortadoğu'da bir çok kriz veyahut da bölge veyahut da sorun farklı boyutlara evrilebilir diye düşünüyorum."

    Etiketler:
    Faruk Loğoğlu, Donald Trump, Suriye, İsrail, ABD, Golan Tepeleri
    Topluluk kurallarıTartışma
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