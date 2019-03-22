Rus orgeneral: Türkiye, S-400'deki dost-düşman tanıma sistemini kendi tanımlayacak

© AFP 2019 / Brendan Smialowski ABD: Türkiye ile S-400 krizinde çözüm bulmayı umuyoruz ama zor bir konu

ABD Savunma Bakanı'nın uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu yardımcısı Katie Wheelbarger, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "S-400 bir bilgisayar. F-35 de bir bilgisayar. Bilgisayarınızı düşman bir bilgisayara bağlamazsınız; yapacağımız şey temelde bu olacak" demişti.

Henüz resmi bir karar olmasa da Wheelbarger, ABD'nin Türkiye'ye F-35 teslimatı için hazırlıkları askıya almayı düşündüğünü söylemişti.

'ABD'NİN ENDİŞESİNİN ASIL NEDENİ PAZAR PAYINI KAYBETME KORKUSU'

Wheelbarger'in sözlerini Sputnik için yorumlayan İvaşov, ABD'nin endişesinin temel nedeni olarak silah pazarındaki payını kaybetme korkusuna işaret etti.

Rus uzman, "ABD'li yetkililer, ABD Silahlı Kuvvetleri için satın almakta özellikle acele etmediği kendi çok pahalı uçaklarının pazardaki durumu nedeniyle endişe duyuyorlar. ABD, Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 anlaşmasını itibarsızlaştırmak için bahane ve argüman arıyor" dedi.

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İvaşov, ABD'deki S-400 ve F-35'lerin olası entegrasyonuna dair kaygıları da yorumladı.

S-400'lerin F-35'in bazı teknolojik özelliklerini keşfedeceğini söylemek ciddi bir tutum değil. Bu tür sistemler tedarik edildiğinde, dost-düşman tanıma sistemi tanımlanıyor. Türk uzmanlar, bu sistemi kendileri sipariş edecek ve Rusya'nın bilmemesi için bu sistemi kendi tanımlayacak. F-35'in yanlışlıkla vurulabileceğinden korkmak gerçekçi değil. Türkiye NATO üyesi ve eğer dost-düşman tanıma sistemi devreye alınırsa, NATO'nun dost-düşman tanıma sistemiyle uyumlu olacak" ifadelerini kullandı.

Çeviren: Fatih Kuduğ