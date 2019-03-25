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18:42 25 Mart 2019
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    İstanbulspor - Kızıltaş Dostluk Maçı

    Türk ve Kırım futbol takımları tarihte ilk kez İstanbul'da karşılaşacak

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    Elif Sudagezer
    Konu:
    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (14)
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    İstanbulspor ile Kızıltaş Futbol Kulübü, 27 Mart'ta İstanbul'da dostluk müsabakasında karşılaşacak. Bu dostluk maçı, ilk defa bir Türk ve Kırım takımını karşı karşıya getireceği için büyük önem taşıyor.

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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile Kırım Profesyonel Futbol Ligi takımlarından Kızıltaş, 27 Mart'ta İstanbul'da dostluk müsabakasında karşılaşacak.

    Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu, Kırım Kalkınma Vakfı ve Kırım Tatar Halkı Milli Konseyi'nin organize ettiği bu dostluk maçı, ilk defa bir Türk ve Kırım takımının karşı karşıya gelecek olması dolayısıyla büyük önem arz ediyor.

    Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Çarşamba günü saat 16:00'da gerçekleşecek müsabaka, Kırım ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesi açısından bir kilometre taşı. Hatta bu kapsamında, maç sonrası çeşitli etkinlikler düzenlenerek Kırım Tatar halkının kültürü tanıtılacak.

    ÜNVER SEL: MAÇ TARİHİ ÖNEM TAŞIYOR

    Etkinlikle ilgili Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı Genel Başkanı Ünver Sel "Türk ve Kırım futbol takımları tarihte ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu sebeple bu maç, tarihi önemde. 1989 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde SSCB ve Türkiye milli takımları Sivastopol'de karşı karşıya gelmişti. Ancak ilk defa Kırım ve Türk takımları maç yapacak" dedi ve devam etti:

    "Kırım, dünya tarafından tanınmasa da, Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının ardından Kırım'da futbol çok geliştiği için UEFA da bu gerçeği göz ardı etmedi ve Kırım Profesyonel Futbol Ligi'ne izin verdi. TFF'den de bu maç için onay geldi."

    ‘TÜRKİYE-RUSYA KÜLTÜR VE TURİZM YILI KAPSAMINDA DOSTLUK ÇABALARIMIZ SÜRECEK'

    Строительство Соборной мечети в Симферополе
    © Sputnik / Алексей Мальгавко
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    İstanbulspor-Kızıltaş Futbol Kulübü maçını "başlangıç" diye niteleyen Sel "2019, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı. Bu kapsamda, dostluk çabalarımız sürecek. Biz bu dostluk müsabakasının bir başlangıç olduğuna inanıyoruz. Kırım takımları da Türk takımlarını kendi sahalarında ağırlamaktan mutluluk duyacaktır" ifadelerini kullandı.

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    Sel "Kırım ile Türkiye'nin işbirliği bugün sporla gerçekleşiyor. Bildiğiniz gibi daha önce kültürel bir etkinliğimiz olmuştu. Gelecekte de işbirliği kültürel, spor, bilimsel ve toplumsal alanda da devam edecektir. Biz Nisan ayındaki Yalta Uluslararası Ekonomik Forumu'na Türk işadamlarını da davet ediyoruz" diye ekledi.

    Konu:
    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (14)

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