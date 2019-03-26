CHP'den ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri kararını ‘uluslararası hukukun açık bir ihlali’ olarak nitelendirip ‘tanımadıklarını’ vurgulayan CHP’li Ünal Çeviköz, “Bu kararın bölgesel ölçekte yeni krizleri tetikleyeceğinden ve Suriye’deki savaşı daha da uzatacağından büyük endişe duyuyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı, İsrail'in 1967'de işgal 1981'de ilhak ettiği Suriye'ye ait Golan Tepeleri üzerinde İsrail hakimiyetini tanıyan kararın, güç kullanarak toprak kazanmayı kabul etmeyen BM Şartı'na, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 242 ve 497 sayılı kararlarına ve bu kararlara atıfta bulunan onlarca BM kararına tamamen aykırı olduğunu vurguladı. "Dolayısıyla, Trump'ın meşruiyetten yoksun olan söz konusu kararı uluslararası hukukun açık bir ihlalini oluşturmaktadır" diyen Çeviköz konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

"BU KARARIN ‘BEN YAPTIM OLDU' ANLAYIŞIYLA ALINDIĞI AÇIKTIR"

"BMGK'nın 1981 tarih ve 497 sayılı kararı uyarınca Golan Tepeleri Suriye toprağıdır ve İsrail'in işgal ettiği bu bölgedeki her türlü eylemi hukuken geçersizdir. Buna rağmen Trump, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararında olduğu gibi, BM kararlarını yok sayan tutumunu sürdürerek Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıyan kararnameyi imzalamıştır. Golan Tepeleri'nde Suriye'ye ait doğal kaynaklar üzerinde İsrail'in egemenliğini pekiştirecek bu kararın, ‘ben yaptım oldu' anlayışıyla alındığı açıktır.

"KARARIN YENİ KRİZLERİ TETİKLEYECEĞİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Uluslararası hukuku, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu kararın bölgesel ölçekte yeni krizleri tetikleyeceğinden ve Suriye'deki savaşı daha da uzatacağından büyük endişe duyuyoruz. ABD'nin uluslararası hukuka ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olan bu kararı alabilmesinin altında yatan faktörlerden biri de Suriye'nin 2011 yılından bu yana küresel ölçekte tahribat yaratan bir iç savaşla zayıflatılmış olmasıdır. Suriye'nin zayıf düşürülmesinde AKP iktidarının büyük payı vardır".

"KARARI TANIMIYORUZ"

CHP'li Ünal Çeviköz parti olarak bu kararı tanımadıklarını ifade ederken, "CHP olarak, BM kararlarında açıkça belirtildiği üzere, Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanımıyor ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne komşuları başta olmak üzere bütün devletler tarafından saygı duyulması gerektiğini yineliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE TANSİYONUN DÜŞÜRÜLMESİNE KATKIDA BULUNMALI"

© AA / Murat Kaynak AK Parti Sözcüsü Çelik: Golan Tepeleri İsrail değil, Suriye toprağıdır

Bölgede barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması adına Golan Tepeleri'nin statüsünün tartışmaya açılmaması çağrısında bulunduklarını kaydeden Çeviköz, Türkiye'nin, bölgedeki tansiyonun düşmesine başta Suriye olmak üzere bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurarak katkıda bulunabileceğini vurguladı.

"İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRISINI KINIYORUZ"

CHP'li Çeviköz, açıklamasında "ABD'nin Golan Tepeleri kararına ek olarak, İsrail'in Gazze'ye 25 Mart'ta gerçekleşen saldırısını da bölgedeki fay hatlarını zorlayan ve gerilimi tırmandıran başka bir gelişme olarak görüyor ve kınıyoruz" ifadelerine de yer verdi.