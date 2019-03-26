Suriye'de Nureddin Zengi örgütü kendini feshederek Türkiye destekli Ulusal Ordu'ya katıldı

Suriye'de bir dönem Halep ve İdlib bölgelerinde en büyük cihatçı örgüt olan Nureddin Zengi, kendini feshederek, Ulusal Ordu'ya katıldığını ilan etti.
Ocak ayının başında Halep'in batı kırsalında El Nusra'nın başını çektiği Heyeti Tahriri El Şam (HTŞ) ile Nureddin Zengi örgütü arasında başlayan çatışmalar bir süre sonra yoğunlaşmıştı.
HTŞ, çatışmaların dördüncü gününde Nureddin Zengi örgütünün elindeki tüm bölgeleri ele geçirerek grubu tamamen sona erdirmişti.
Türkiye destekli 23 ÖSO grubunun bağlı bulunduğu Ulusal Ordu'ya katılan Nureddin Zengi örgütü, Halep, Şam ve İdlib bölgelerinde Suriye ordusuna karşı kanlı saldırılar gerçekleştirmişti. Örgüt, Halep'in Şeyh Maksut bölgesinde ise YPG'ye karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanmıştı.
Suriye'nin Halep bölgesinde 2012 yılında Suriye ordusuna karşı saldırılar yapmak için kurulan Nureddin Zengi örgütü, 2017 yılında HTŞ'ye katılmıştı ardından iç çatışmalar nedeniyle HTŞ'den ayrılmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)