Suriye'de Nureddin Zengi örgütü kendini feshederek Türkiye destekli Ulusal Ordu'ya katıldı

Suriye'de güçlü örgütlerden olan cihatçı Nureddin Zengi örgütü, kendini feshederek, Türkiye destekli 23 ÖSO grubunun çatısı konumundaki Suriye Ulusal Orduya katıldı.

Suriye'de bir dönem Halep ve İdlib bölgelerinde en büyük cihatçı örgüt olan Nureddin Zengi, kendini feshederek, Ulusal Ordu'ya katıldığını ilan etti.

© Sputnik . Cihatçı Nureddin Zengi örgütüne büyük darbe

Yazılı bir açıklama yapan Nureddin Zengi örgütü, kendini feshederek Ulusal Ordu yapılanmasına dahil olduğunu duyurdu. Zengi örgütü, Ulusal Ordu içerisindeki ‘Feylak el Mecd' adlı yapılanmanın 3. Tugayı'nı teşkil etti. Grup, Suriye ordusuna karşı savaşmaya devam edecekleri tehdidinde bulundu.

Ocak ayının başında Halep'in batı kırsalında El Nusra'nın başını çektiği Heyeti Tahriri El Şam (HTŞ) ile Nureddin Zengi örgütü arasında başlayan çatışmalar bir süre sonra yoğunlaşmıştı.

HTŞ, çatışmaların dördüncü gününde Nureddin Zengi örgütünün elindeki tüm bölgeleri ele geçirerek grubu tamamen sona erdirmişti.

© Sputnik / Iliya Pitalev İdlib bölgesinde HTŞ ile Nureddin Zengi arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Zengi örgütünün lider kadrosu ve bir grup militanı Afrin'e çekilmişti. Militanlardan bir kısmının ise silah bırakarak HTŞ'ye teslim olduğu ifade edilmişti. Çatışmaların ardından Zengi örgütü fiili olarak bitmişti.

Türkiye destekli 23 ÖSO grubunun bağlı bulunduğu Ulusal Ordu'ya katılan Nureddin Zengi örgütü, Halep, Şam ve İdlib bölgelerinde Suriye ordusuna karşı kanlı saldırılar gerçekleştirmişti. Örgüt, Halep'in Şeyh Maksut bölgesinde ise YPG'ye karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanmıştı.

Suriye'nin Halep bölgesinde 2012 yılında Suriye ordusuna karşı saldırılar yapmak için kurulan Nureddin Zengi örgütü, 2017 yılında HTŞ'ye katılmıştı ardından iç çatışmalar nedeniyle HTŞ'den ayrılmıştı.