Kayıt
16:14 26 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Sosyolog Prof. Dr. Sencer Ayata

    Prof. Dr. Ayata: Beka gündemi oturmadı, iktidar onun sancısını çekiyor

    © Fotoğraf : Twitter
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Gözde Ocak
    0 0 0

    Prof. Dr. Sencer Ayata'ya göre ekonominin toplumun bütün kesimlerini kavurduğu bir ortamda 'beka sorunu' söylemi tutmadı. Beka sorununun, Cumhur İttifakı'nın 'var olması, yok olması' meselesine evrildiğini savunan Ayata, "Beka gündemi oturmadı, iktidar şimdi onun sancısını çekiyor" dedi.

    Sosyolog Prof. Dr. Sencer Ayata ile Cumhur İttifakı tarafından seçim meydanlarında sıkça dile getirilen 'beka sorunu' argümanını konuştuk.

    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya İl Başkanlığı'nın teşkilat yemeğinde konuştu.
    © AA / Cem Öksüz
    Erdoğan: Bölgemizde meydana gelen son hadiseler, 31 Mart'ı beka seçimine dönüştürmüştür
    Beka sorunu nedir, siyaset neden bu kavramı öne alıyor, nasıl propaganda başlığı haline geldi, bu soruları Sputnik'e değerlendiren Ayata'ya göre beka söylemi, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından geliştirildi.

    Ayata, "Darbede hem demokrasinin askıya alınması söz konusuydu hem de mevcut siyasi iktidara ve parlamentoya karşı yapılmış bir girişimdi. Bu süreçte demokrasi açısından bir var olma, yok olma sorunu olarak görülüyordu" dedi.

    'BEKA SORUNUN ANAHTAR KAVRAMI, DIŞ GÜÇLER'

    Devlet Bahçeli
    © AA / Bilal Kahyaoğlu
    Bahçeli: Beka söylemi tutmuyormuş, yalanınız batsın
    Daha sonra büyük ölçüde bu tehlikenin ortadadan kaldırılmasına rağmen "Bunu bize yapanlar gayri milli güçledir, dış güçlerdir" şeklinde bir ittifak ortaya çıktığını anlatan Ayata, "Beka sorununun anahtar kavramı, ‘dış güçler' kavramıdır. Yani Türkiye'de 17 yılda iyi olan ne varsa bu iktidarın başarısıdır, başarısızlık varsa yönetimden kaynaklanmaz, tamamıyla ‘dışarının' oyunlarıdır" ifadesini kullandı.

    ‘Dış oyunlar' tanımının da gündeme göre şekil aldığını söyleyen Ayata, "Bu zaman zaman Batı dünyasıdır, zaman zaman siyonizmdir, zaman zaman Amerikan oyunudur, taraf değişiyor ama net bir tanım yok. Bir bakıyorsunuz tarih spekülatörleri oluyor, bir bakıyorsunuz içeride fiyatı artıran kabzımallar oluyor, bir bakıyorsunuz AB oluyor. Böyle genel bir kavram" diye konuştu.

    'ORBAN'A GÖRE DE MACARİSTAN'I KUŞATAN BİR İSLAM TEHLİKESİ VAR'

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban
    © AA /
    Macaristan Başbakanı: Ülkemizde fazla Müslüman istemiyoruz
    Ayata, söz konusu düşünce tarzının mevcut iktidara özgü olmadığını da vurgularken, dünyada otoriterleşen bütün iktidarların hepsinin aynı söylemi kullandıklarını ifade etti.

    Macaristan'dan örnek veren Ayata, "Macaristan'da Müslüman nüfus yok, Macaristan'ın etrafında ciddi olarak ona bir tehdit teşkil etmeyi bırakın Müslüman ülke yok. Otoriterleşen Orban'a (Macaristan Başbakanı) göre ise bütün Macaristan'ı işgal altına almakta olan, kuşatan bir İslam tehlikesi var. Benzeri aynen burada oluyor; karşılığı olsun olmasın bir var olma-yok olma…" dedi.

    'DİNE SAYGISIZ ELİTLE —MÜSLÜMAN HALK' KUTUPLAŞMASI ARTIK İŞLEMEMEYE BAŞLADI'

    Bu yolla kutuplaşma söyleminin de başka bir zemine oturtulduğunu belirten Ayata, şöyle devam etti:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / İsa Terli
    'Erdoğan'ın seçim kampanyasında Yeni Zelanda saldırısı görüntülerini kullanması yersiz'
    "Eskiden yabancılaşmış, dine saygısız elitlerle onun karşısında Müslüman halk varken, bu kutuplaşma işlememeye başladığı için kan bulundu; ‘Türk milleti ve onun düşmanları' şeklinde. Ekonominin de, dış politikanın da kötü gidişinin sorumlusu bu. Hatta bunun çapı da büyütüldü; ‘yedi düvele artık meydan okuyoruz, eskiden olduğu gibi teslim olan bir Türkiye yok ve Türkiye bir var olma-yok olma mücadelesi veriyor'. Terörün daha yoğun olduğu dönemde bu, birinci derecede bir siyasi söylem olabilir ama şimdi terör zayıflayınca vatandaşın birinci derecede gündemi itibariyle bir söylem olmuyor, hele ekonominin yakıp kavurduğu bir yerde. Şimdi başka bir kulp bulunuyor buna, deniyor ki ‘Bu iki terör örgütünün (PKK-FETÖ) aslında içeride koruyucuları, hamileri var, onlara destek verenler var'. Kim bunlar, ‘bizim karşımızda olan herkes', CHP ile İYİ Parti. Demek ki bunlar bakın, ‘Türkiye'yi kuşatmak isteyen, şahlanışı durdurmak isteyen, tekrar teslimiyetçi Türkiye isteyen dış güçlerin içerideki uzantıları'. Böylelikle dış güçler söylemi siyasi iç dengelere de oturan bir zemine yerleştirilmiş oluyor. Beka nedir o zaman, aslında fiilen Cumhur İttifakı'nın var olması, yok olması."

    EKONOMİ VURGUSU: 'CUMHUR İTTİFAKI BEKA KONUSUYLA HATA YAPTI'

    Ekonomideki gelişmelerin altını çizen Ayata, "Son seçim itibariyle de; ekonomi toplumun her kesimini o kadar yakından ilgilendiriyor ki yoksul, zengin, sermaye sahibi, işsiz dinlemiyor, bütün kesimleri kavuruyor. Böyle bir ortamda beka söylemi, var olma, yok olma tutmadı" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan- Yenikapı
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Erdoğan Yenikapı mitinginde: Ey finans sektörünün içinde olanlar provokatif eylemlere giriyorsanız bedelini çok ağır ödeyeceksiniz
    Cumhur İttifakı'nın kendi açılarından beka konusuyla çıkarak hata yaptığını savunan Ayata, toplumun bir kısmının hala bekanın ne demek olduğunu bilmediğini ifade etti.

    Ayata, "Halbuki dış güçler dedikleri zaman farklı farklı siyasi görüşteki kimseler açısından bir karşlığı oluyordu. Şimdi dış güçlerden bekaya geçince tutmadı, ekonomiye çarptı tutamadı, anlaşılmadı tutmadı. Son dönemde de, Yeni Zelanda'daki terör olayını içeride kullanma başladı, AP'nin kararı bir yanda, 8 Mart'ta kadınların bir başka olayı protesto için ıslıklamaları hemen ezan olayına dönüştürüldü, Ayasofya ortaya atıldı, birden bire bir paket sunuldu; ‘Biz beka diyorduk, siz inanmıyordunuz gördünüz mü?' Keşke olmasaydı ama bu olaylar olmasaydı söylenecek bir söz de bulamayacaklardı, beka sorunu eriyip geçiyordu" diye konuştu.

    'BEKANIN İÇERİK SÖYLEMİ ZAYIF'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Volkan Kaşik
    Kılıçdaroğlu: Bir ülke üretirse beka sorunu olmaz
    Seçimin ana gündeminin ekonomi olduğunu yineleyen Ayata, "İktidarın beka gündemi oturmadı, şimdi iktidar onun sancısını çekiyor. Beka, Cumhur İttifakı'nın çıkışı açısından başarılı bir söylem değildir, içerik söylemi zayıf, abartılmış, otoriter rejimlere özgü, bütün sorumluluğu ‘ben yapmadım, başkaları yaptı' şeklinde dışarıya atan bir söylem" değerlendirmesinde bulundu.

    CHP'den milletvekillliği de yapmış olan Prof. Dr. Ayata, "Bugün vatandaş ekonomideki duruma bakıyor. Dış borcun iyi kullanılmadığını, özelleştirmeden, kamu varlıklarının satışından gelen kaynakların kötü kullanıldığını, en kaba tabirle betona yatırıldığını, Türkiye'nin teknoloji, katma değer yarışında çok geriye düştüğünü anlatan kudretli bir ekonomi hikayesi karşısına konsaydı vatandaşın, beka söylemi daha da zor durumda kalırdı" diye konuştu.

    İlgili konular:

    Kılıçdaroğlu: Beka, ezana saygısızlık, Mansur Yavaş tutmadı, Yeni Zelanda da tutmayacak
    CHP'li Karasu: Asıl ‘beka sorunu’ Varlık Fonu’dur
    Temelli: Ülkede bir tek iktidarın beka sorunu var
    Bahçeli: Biz 'beka sorunu' diyoruz ama gerçek sorun belli oldu: Kemal, Meral, Temel, hepsi beş harften oluşuyor
    Yıldırım: Beka tartışması yerelde gündem olmamalı, benim gönlüm razı değil
    Temelli: Hadi oradan ne beka sorunu
    'Arınç: Şu anda ülkede beka diye bir sorun yok, nereden çıktı bu, seçim stratejimiz doğru değil'
    Etiketler:
    dış borç, 2019 yerel seçimleri, 15 Temmuz darbe girişimi, Beka, Ekonomi, AP, CHP, İYİ Parti, FETÖ, PKK, Cumhur İttifakı, Victor Orban, Gözde Ocak, Sencer Ayata, Ayasofya, Avrupa Birliği, Macaristan, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İsrail'in Gazze'ye saldırısı
    İsrail savaş uçaklarının vurduğu Gazze’den görüntüler
    Karikatür
    'Trump’ın Golan kararı, Ortadoğu’da yeni bir gerilim sarmalına yol açar'
    İnfografik
    İşgal altındaki Golan tepeleri'nin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet