ATOR Başkanı: Ruslara kimlikle seyahat imkânı tanınırsa, Türkiye’ye gelen turist sayısı kesinlikle artacaktır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Rusların Türkiye’ye kimlikle seyahat etmesi konusunu ele alacağı görüşme öncesinde Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, böyle bir karar alınması halinde, Türkiye’ye gelen turist akışının kesinlikle artacağını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yapacağı görüşmede, Rusların Türkiye'ye kimlikle gelebilmesi konusunu masaya yatıracaklarını açıklamasının ardından, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, bu yönde bir adımın Türkiye'ye turist akışını nasıl etkileyeceği konusunda Sputnik'e değerlendirmede bulundu.
Rusya vatandaşlarına yönelik benzer bir uygulamanın Ermenistan'da olduğunu belirten Lomidze "Ermenistan'la olan ilişkilerde de Türkiye ile olan ilişkilerde de bu karşılıklı bir anlaşma meselesi. Sözkonusu değişiklikler sunulur, iki taraf da onaylar. Genellikle turist akışı bakımından son derece olumlu etkisi oluyor. Türkiye'nin böyle bir girişimi ilk kez dile getirdiğini de belirtmekte fayda var" dedi.
‘TURİST SAYISI FİYATLARA BAĞLI'
Türkiye ile böyle bir karar alınması halinde Rus turist akışının tartışmasız artacağını kaydeden Lomidze "Şimdilik ne kadar bir artış olacağını söylemek için zor. Bu Türk tarafından hangi fiyatların teklif edileceğine bağlı. Fiyatlar bu yıl geçen yıla kıyasla oldukça yüksek. Ancak hedef kitlenin artacağına şüphe yok" ifadelerini kullandı.
Lomidze, bu yıl Türkiye'ye kaç Rus turistin geleceği hakkında da şu değerlendirmede bulundu: "Fiyat değişikliği ile bağlantılı olarak, geçen yıllardaki dinamik, yani her yıl ortalama yüzde 20 daha fazla turistin gelmesi bu yıl pek mümkün değil. Türkiye'ye giden Rus turist sayısındaki artışın bu yıl ortalama yüzde 10 olması bekleniyor. Erken rezervasyonlar üzerinden bunları söylüyoruz, henüz rezervasyonlar bitmedi."
Türkiye mi yoksa Rusya'daki turistik bölgelere mi daha çok turistin gideceği yönündeki soruyu yanıtlayan Lomidze, sayının iki tarafın sunacağı fiyatlara bağlı olduğunu, ancak Türkiye'ye kısmen daha çok turist akışı beklemenin mümkün olduğunu kaydetti.
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