‘Türk-Kırım futbol karşılaması, Dışişleri Bakanlığı’nın talimatıyla engellendi’

Türk ve Kırım futbol takımlarını tarihte ilk kez karşı karşıya getirecek olan İstanbulspor-Kızıltaş Futbol Kulübü maçı iptal edildi. İptale tepki gösteren KTDF Başkanı Ünver Sel “Maç, Ukrayna hükümetinin başvurusu üzerine Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye Futbol Federasyonu’na bildiriminin sonucudur. TFF’nin kararına siyaset bulaşmıştır” dedi.
Türk ve Kırım futbol takımları tarihte ilk kez karşı karşıya getirecek olan İstanbulspor-Kızıltaş Futbol Kulübü maçı iptal edildi. Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu, Kırım Kalkınma Vakfı ve Kırım Tatar Halkı Milli Konseyi'nin organizasyonuyla 27 Mart'ta Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda gerçekleşmesi planlanan maçın iptalini İstanbulspor Kulübü, Twitter üzerinden duyurdu.
İptale Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nden de tepki gecikmedi. Büyükelçilik, karara "Bazı kişiler Kırımlılara kaybetmekten mi korkuyor? Kırım Tatar kardeşlerine desteklerini açıklayanlar, bu kardeşlerine Türk misafirperverliğini göstermeyi reddediyorlar. Kırım Tatarları artık #Türkiye'ye gelmesinler mi?" şeklinde tepki gösterdi.
Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı Genel Başkanı Ünver Sel de konuyla ilgili Sputnik'e değerlendirmede bulundu. Sel "Futbol Federasyonu, bağımsız bir kuruluş. Ukrayna Başkonsolosluğu ve Dışişleri Bakanlığı'nın UEFA'ya bağlı bir federasyonun baskıya maruz kalarak barış maçı iptal etmesi hem UEFA hem FIFA'nın ilkelerine aykırıdır."
Sel, " Kırım Tatarlarının temsilcisi Kızıltaş Spor ile İstanbulspor arasındaki maç, İstanbulspor'un değil Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararının sonucu iptal edildi. Maç, Ukrayna hükümetinin başvurusu üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından engellendi. TFF bu kararı Dışişleri Bakanlığı'nın kendisine uyguladığı baskı sonucu aldı. Böylece, TFF'nin kararına siyaset bulaşmış oldu. Zira bu durum ne UEFA ne de FIFA'nın siyasete müdahil olmayan etik duruşuna uygun değildir" dedi.
‘KARAR, UKRAYNA MERKEZLİ KÜÇÜK BİR GRUBUN ÇIKARLARINA HİZMET EDİYOR'
Sel, " Maçın oynanmasının Kırım'ın Rusya toprağı olarak tanınması anlamına geldiği yönündeki paylaşımlar diplomatik bir gerekçe olamaz. Üstelik Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından kabul edilen Kırım Futbol Ligi takımlarından birinin, bir Türk takımıyla dostluk maçı oynamasını engellemek, Kırım Tatarlarını yok sayma anlamı taşımaktadır. Ukrayna merkezli küçük bir grubun menfaatleri doğrultusunda atılan bu adım, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına zarar vermektedir. Zira Türkiye ile Rusya arasında iş insanlarına vize muafiyeti getirilmesi yönündeki çalışmanın imza aşamasına geldiği bir dönemde alınan bu karar, Türkiye'yi tamamen batı kampının bir oyuncağı haline getirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
Sel, "Hem Suriye'de Rusya ile ortak operasyonlar yapmak, hem de Kırım Tatarlarını yok sayan adımlar atmak Türkiye'nin diplomatik saygınlığını ayaklar altına alır nitelikte. Rusya ile ticari ilişkiler geliştirilen ve vize muafiyetinin tartışıldığı bir dönemde, böyle bir karar almak ve Kırım Tatarlarını Ukrayna merkezli küçük bir grubun menfaatleri uğruna dışlamak Türkiye'ye onarılması güç bedeller ödettirecektir" diye devam etti.
‘TATARLARA KARŞI ABD'NİN YANINDA YER ALMAK ASIL BEKA SORUNUDUR'
Kararın, 31 Mart seçimlerini "beka meselesi" olarak görme anlayışına da ters olduğuna değinen Sel, "31 Mart seçimlerini bir beka meselesi olarak gören hükümetimizin aldığı bu karar Türkiye'nin Karadeniz ve Boğazlar açısından bir beka sorunuyla karşı karşıya kalması anlamı taşımaktadır. Türkiye ve Türk hariciyesi artık kararını vermek zorundadır. İsrail işgaline söz konusu olduğunda ABD'ye karşı, Kırım Tatarları söz konusu olduğunda ABD'nin yanında yer almak asıl beka sorunudur" diye ekledi.
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